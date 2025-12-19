Nội dung hơn 2 triệu câu hỏi gửi tới Tổng thống Putin

Hơn 2 triệu câu hỏi đã được người dân Nga gửi tới ban tổ chức chương trình “Tổng kết năm với Tổng thống Vladimir Putin”.

Tổng thống Putin tham dự một cuộc họp tại Điện Kremlin ngày 11/12. Ảnh: Reuters.

Theo Izvestia, sự kiện Tổng thống Nga đối thoại trực tiếp với người dân và giới báo chí sẽ diễn ra lúc 12h trưa ngày 19/12 (giờ Moscow). Sự kiện dự kiến kéo dài trong nhiều giờ.

Nhiều câu hỏi xoay quanh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tiến hành tại Ukraine đã được người dân Nga đặt ra. Các vấn đề xã hội khiến người dân quan tâm, từ chất lượng nước sạch tới tăng trưởng thu nhập, cũng tiếp tục là chủ đề được người dân quan tâm trong năm nay.

Việc tiếp nhận câu hỏi của người dân đã bắt đầu từ ngày 4/12 và sẽ tiếp tục cho đến khi chương trình kết thúc. Đối thoại trực tiếp năm nay diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Gostiny Dvor ở Moscow.

Năm địa phương gửi nhiều câu hỏi nhất gồm Moscow, St. Petersburg, vùng Krasnodar, vùng Rostov và vùng Sverdlovsk. Nhóm công dân tích cực gửi câu hỏi nhất là những người trên 56 tuổi.

Hình thức phổ biến nhất mà người dân lựa chọn để gửi câu hỏi vẫn là gọi điện trực tiếp, gần 850.000 cuộc gọi tới tổng đài đã được thực hiện. Có một nét đổi khác so với sự kiện các năm trước, chương trình năm nay khuyến khích người dân gửi trước video đặt câu hỏi và được cho là sẽ hạn chế bớt kết nối trực tiếp từ các địa phương.

Theo ban tổ chức sự kiện, nhiều kiến nghị đã được ghi nhận và gửi ngay tới cơ quan liên quan để xử lý mà không chờ đến thời điểm chương trình lên sóng.

Một số vấn đề dân sinh đã được ghi nhận, chẳng hạn, người dân tại thành phố Yekaterinburg phản ánh việc đóng cửa một trung tâm sản khoa khiến các sản phụ tại khu vực này phải di chuyển hàng chục km để sinh con. Trong khi đó, cư dân thành phố Yaroslavl phàn nàn về chất lượng nước sinh hoạt.

Theo các nhà phân tích, bảo vệ công dân trước hình thức lừa đảo, đặc biệt trong môi trường số, có thể trở thành chủ đề mới trong chương trình năm nay.

Ông Ruslan Andreev, chuyên gia của Polylog Group, cho rằng việc hạn chế tiếp cận một số dịch vụ do nước ngoài cung cấp, cũng như tình trạng gián đoạn Internet ở một số thời điểm, có thể sẽ được nhiều người dân quan tâm.

Dù vậy, Izvestia nhận định người dân Nga về cơ bản đều hiểu yêu cầu đảm bảo an ninh và chủ quyền quốc gia, không phải dịch vụ nào của nước ngoài cũng có thể có giải pháp thay thế tương đương từ trong nước.

Trí tuệ nhân tạo cũng được dự báo sẽ là một trong những vấn đề trọng tâm, từ ứng dụng trong kinh doanh, đời sống thường nhật cho tới quản lý nhà nước.

Nhà khoa học chính trị Dmitry Orlov nhận định, nếu như vài năm trước người dân tập trung vào cải thiện chất lượng cuộc sống như vấn đề cơ sở hạ tầng, môi trường, thì hiện nay, mối quan tâm chính đã chuyển sang duy trì chất lượng cuộc sống, như tăng thu nhập và tăng chi tiêu tiêu dùng.

Họp báo thường niên của Tổng thống Putin luôn thu hút phóng viên từ hầu hết các vùng của Nga. Với nhiều nhà báo địa phương, đây là cơ hội hiếm hoi trong năm để được trực tiếp đặt câu hỏi với Tổng thống.

Theo Thư ký Báo chí Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, các phóng viên đến từ những quốc gia “không thân thiện với Nga” cũng sẽ được tham dự chương trình và có quyền đặt câu hỏi như các cơ quan truyền thông khác.

Các chủ đề được báo chí quan tâm thường xoay quanh chính sách đối nội, đối ngoại, tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động của bộ máy nhà nước Nga.

Năm nay, AI tiếp tục được ứng dụng để phân loại câu hỏi sau lần đầu ứng dụng thử nghiệm hồi năm ngoái. Trong chương trình năm ngoái, ông Putin đã trả lời 76 câu hỏi trong gần 4,5 giờ, xoay quanh các vấn đề kinh tế, an sinh xã hội và chiến dịch quân sự đặc biệt.

Kỷ lục đối thoại dài nhất vẫn thuộc về sự kiện năm 2013, khi Tổng thống Nga trao đổi với người dân trong 4 giờ 47 phút.