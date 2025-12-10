Tổng thống Putin tự lái xe

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đôi khi tự lái xe đi lại trong thành phố mà không có đoàn hộ tống.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi không di chuyển cùng đoàn xe hộ tống, có thể đi lại theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả việc tự lái xe.

Trước đó, tại cuộc họp Hội đồng Phát triển Xã hội Dân sự và Nhân quyền, Tổng thống Putin giải thích ông không phải lúc nào cũng đi lại trong thành phố “với còi hụ và đèn ưu tiên”, mà đôi khi di chuyển “lặng lẽ”, không có đoàn xe hộ tống. Trong những thời điểm như vậy, giống như người dân bình thường, ông cũng chứng kiến các vấn đề phát sinh từ việc lưu thông thiếu kiểm soát của các tài xế giao hàng sử dụng xe máy điện.

Khi được hỏi về việc liệu Tổng thống Putin thực sự tự cầm lái khi di chuyển không cùng đoàn xe hộ tống hay chỉ ngồi trên một chiếc xe không được ưu tiên giao thông, ông Peskov trả lời: “Tùy trường hợp”.

Theo TASS, ông Putin là một tài xế nhiều kinh nghiệm, với hơn 50 năm cầm lái. Trong nhiều thập kỷ, ông từng lái nhiều loại phương tiện, từ chiếc Zaporozhets - chiếc xe đầu tiên của ông - cho đến các dòng Zhiguli và Volga, cũng như những mẫu xe mới nhất của ngành công nghiệp ô tô Nga, gồm ba mẫu Lada (Kalina, Vesta và Aura) và dòng Aurus.

Tổng thống Nga còn có khả năng điều khiển nhiều loại phương tiện khác ngoài xe con. Tại lễ khánh thành cầu Crimea, ông từng trực tiếp lái một chiếc xe tải KamAZ.

Ông Peskov trước đó cũng cho biết Tổng thống Putin thường tự lái xe trong khuôn viên các dinh thự của mình. Một số nguyên thủ nước ngoài như Tổng thống Belarus, Tổng thống Kazakhstan và Tổng thống Uzbekistan từng ngồi cùng xe với ông Putin tại dinh thự Novo-Ogaryovo ở vùng Moscow cũng như tại Cung điện Constantine ở St. Petersburg.