Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Tổng thống Putin tự lái xe

  • Thứ tư, 10/12/2025 17:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đôi khi tự lái xe đi lại trong thành phố mà không có đoàn hộ tống.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi không di chuyển cùng đoàn xe hộ tống, có thể đi lại theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả việc tự lái xe.

Trước đó, tại cuộc họp Hội đồng Phát triển Xã hội Dân sự và Nhân quyền, Tổng thống Putin giải thích ông không phải lúc nào cũng đi lại trong thành phố “với còi hụ và đèn ưu tiên”, mà đôi khi di chuyển “lặng lẽ”, không có đoàn xe hộ tống. Trong những thời điểm như vậy, giống như người dân bình thường, ông cũng chứng kiến các vấn đề phát sinh từ việc lưu thông thiếu kiểm soát của các tài xế giao hàng sử dụng xe máy điện.

Khi được hỏi về việc liệu Tổng thống Putin thực sự tự cầm lái khi di chuyển không cùng đoàn xe hộ tống hay chỉ ngồi trên một chiếc xe không được ưu tiên giao thông, ông Peskov trả lời: “Tùy trường hợp”.

Theo TASS, ông Putin là một tài xế nhiều kinh nghiệm, với hơn 50 năm cầm lái. Trong nhiều thập kỷ, ông từng lái nhiều loại phương tiện, từ chiếc Zaporozhets - chiếc xe đầu tiên của ông - cho đến các dòng Zhiguli và Volga, cũng như những mẫu xe mới nhất của ngành công nghiệp ô tô Nga, gồm ba mẫu Lada (Kalina, Vesta và Aura) và dòng Aurus.

Tổng thống Nga còn có khả năng điều khiển nhiều loại phương tiện khác ngoài xe con. Tại lễ khánh thành cầu Crimea, ông từng trực tiếp lái một chiếc xe tải KamAZ.

Ông Peskov trước đó cũng cho biết Tổng thống Putin thường tự lái xe trong khuôn viên các dinh thự của mình. Một số nguyên thủ nước ngoài như Tổng thống Belarus, Tổng thống Kazakhstan và Tổng thống Uzbekistan từng ngồi cùng xe với ông Putin tại dinh thự Novo-Ogaryovo ở vùng Moscow cũng như tại Cung điện Constantine ở St. Petersburg.

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://vov.vn/the-gioi/dien-kremlin-tiet-lo-tong-thong-putin-thi-thoang-tu-lai-xe-trong-thanh-pho-post1252744.vov

VOV

Putin Vladimir Putin Nga Ông Putin lái chiếc Aurus đường đua Sochi Autodrom Tổng thống Putin tự lái xe

  • Vladimir Putin

    Vladimir Putin

    Vladimir Vladimirovich Putin là một chính trị gia người Nga và là cựu Thủ tướng của Liên bang Nga, là Tổng thống thứ hai của Nga từ 7 tháng 5 năm 2000 cho đến 7 tháng 5 năm 2008, và một lần nữa, là Tổng thống thứ bốn của Nga từ 7 tháng 5 năm 2012.

    • Ngày sinh: 7/10/1952
    • Vợ: Lyudmila Putina (đã ly hôn)
    • Con: 2
    • Chiều cao: 1.7m

    Website

Đọc tiếp

NATO tuyen bo san sang dap tra moi nguy co tu Nga hinh anh

NATO tuyên bố sẵn sàng đáp trả mọi nguy cơ từ Nga

08:00 4/12/2025 08:00 4/12/2025

0

Căng thẳng giữa Nga và châu Âu tiếp tục leo thang sau khi các cuộc tiếp xúc giữa đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin không đạt được thỏa thuận nào.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý