Tổng thống Putin nói Nga sẽ kiểm soát toàn bộ Donbass

  • Thứ năm, 4/12/2025 18:40 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, quân đội Nga sẽ đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi Donbass và kiểm soát hoàn toàn khu vực này, dù bằng hành động quân sự hay nỗ lực ngoại giao.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Tổng thống Putin đưa ra phát biểu này trong cuộc phỏng vấn với tờ India Today ngày 4/12, trước chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ và hai ngày sau cuộc hội đàm tại Điện Kremlin với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thảo luận về kế hoạch hòa bình để giải quyết xung đột Ukraine. Kế hoạch này được cho là bao gồm điều khoản yêu cầu Kyiv từ bỏ quyền kiểm soát hai nước cộng hòa tự xưng thuộc Donbass là Donetsk và Luhansk, từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và hạn chế quy mô quân đội. Ukraine bác bỏ những đề xuất này.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Tổng thống Putin ám chỉ quân đội Ukraine sẽ sớm mất quyền kiểm soát những vùng lãnh thổ Donbass nơi họ vẫn cố thủ.

“Sẽ đến lúc đó. Hoặc chúng ta sẽ giành được những vùng lãnh thổ đó bằng vũ lực, hoặc quân đội Ukraine sẽ rút lui”, ông nói.

Lãnh đạo Nga cũng cho rằng, hai bên hoàn toàn có thể tránh được kịch bản giao tranh tàn khốc ở Donbass.

“Chúng tôi đã nói với Ukraine ngay từ đầu: ‘Người dân không muốn ở lại với các ông, họ đã tham gia trưng cầu dân ý năm 2022, bỏ phiếu sáp nhập Nga. Vì vậy hãy rút quân, và sẽ không có giao tranh’. Nhưng họ đã chọn chiến đấu”, ông Putin nói và cho biết thêm rằng sai lầm của Kyiv giờ đây đã trở nên rõ ràng.

Quân đội Nga đang đẩy lùi quân đội Ukraine ở Donbass và các nơi khác trong nhiều tháng. Theo Mátxcơva, Kyiv đang ngày càng chật vật để bù đắp tổn thất nhân lực.

Hôm 1/12, quân đội Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát thành phố tiền tuyến quan trọng Pokrovsk ở Donetsk, với một lực lượng lớn của Ukraine bị bao vây trong khu vực. Tuy nhiên, phía Ukraine đã bác bỏ thông tin này.

Tiền Phong

