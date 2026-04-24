Ông Putin bảo vệ việc gián đoạn Internet tại Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định việc gián đoạn Internet tại nước này là biện pháp an ninh cần thiết, dù tình trạng này đang gây ra làn sóng bất bình trong dư luận.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp với các thành viên chính phủ qua liên kết video tại Điện Kremlin ở Moscow (Nga) ngày 23/4. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23/4 khẳng định các đợt gián đoạn Internet tại Nga được áp dụng vì lý do an ninh, đồng thời bảo vệ những biện pháp đã gây ra làn sóng bức xúc rộng khắp trong dư luận, theo TASS.

Dù vậy, trong phát biểu được truyền hình trực tiếp, ông cũng yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật phải “linh hoạt, sáng tạo” trong việc tìm giải pháp, đồng thời bảo đảm duy trì hoạt động của các dịch vụ thiết yếu.

“Tôi không thể không lưu ý đến những gì người dân đang trải qua tại các thành phố lớn. Đây không phải hiện tượng phổ biến, nhưng đáng tiếc là vẫn xảy ra. Tôi đang nói tới những sự cố và gián đoạn Internet ở các đô thị lớn”, ông phát biểu tại một cuộc họp chính phủ.

“Dĩ nhiên, nếu điều này liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ nhằm ngăn chặn tấn công khủng bố, và chúng ta biết rằng đôi khi vẫn không thể ngăn chặn kịp thời, thì ưu tiên hàng đầu luôn là bảo vệ an toàn cho người dân”, ông nhấn mạnh.

Trước đó, giới chức Nga đã tắt Internet di động tại Moscow gần ba tuần trong tháng trước và thường xuyên hạn chế kết nối ở nhiều khu vực khác, với lý do lo ngại máy bay không người lái của Ukraine có thể tận dụng mạng để dẫn đường cho các cuộc tấn công.

Một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin tiết lộ với Reuters rằng các quan chức cấp cao thiên về kinh tế cùng giới ngân hàng đã vận động hành lang nhằm thuyết phục ông Putin nới lỏng các biện pháp kiểm soát này.

Tổng thống Nga cho rằng việc thông báo trước về các đợt gián đoạn có thể phản tác dụng, bởi “tội phạm cũng nghe và nhìn thấy mọi thứ”, từ đó có thể điều chỉnh hành vi và kế hoạch.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc phối hợp giữa các cơ quan an ninh và chính quyền dân sự để tìm giải pháp, đồng thời yêu cầu “xây dựng cơ chế bảo đảm vận hành thông suốt các dịch vụ thiết yếu”.

Nhà phân tích chính trị độc lập Tatiana Stanovaya nhận định thông điệp của ông Putin là các biện pháp gián đoạn Internet là có cơ sở, nhưng công chúng cần được thông tin rõ ràng hơn.

“Những phát biểu đó cho thấy các cơ quan an ninh đang làm đúng nhiệm vụ, và các biện pháp này sẽ tiếp tục được triển khai theo đánh giá của họ, chừng nào còn cần thiết”, bà nói.