Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Ông Putin bảo vệ việc gián đoạn Internet tại Nga

  • Thứ sáu, 24/4/2026 07:19 (GMT+7)
Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định việc gián đoạn Internet tại nước này là biện pháp an ninh cần thiết, dù tình trạng này đang gây ra làn sóng bất bình trong dư luận.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp với các thành viên chính phủ qua liên kết video tại Điện Kremlin ở Moscow (Nga) ngày 23/4. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23/4 khẳng định các đợt gián đoạn Internet tại Nga được áp dụng vì lý do an ninh, đồng thời bảo vệ những biện pháp đã gây ra làn sóng bức xúc rộng khắp trong dư luận, theo TASS.

Dù vậy, trong phát biểu được truyền hình trực tiếp, ông cũng yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật phải “linh hoạt, sáng tạo” trong việc tìm giải pháp, đồng thời bảo đảm duy trì hoạt động của các dịch vụ thiết yếu.

“Tôi không thể không lưu ý đến những gì người dân đang trải qua tại các thành phố lớn. Đây không phải hiện tượng phổ biến, nhưng đáng tiếc là vẫn xảy ra. Tôi đang nói tới những sự cố và gián đoạn Internet ở các đô thị lớn”, ông phát biểu tại một cuộc họp chính phủ.

“Dĩ nhiên, nếu điều này liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ nhằm ngăn chặn tấn công khủng bố, và chúng ta biết rằng đôi khi vẫn không thể ngăn chặn kịp thời, thì ưu tiên hàng đầu luôn là bảo vệ an toàn cho người dân”, ông nhấn mạnh.

Trước đó, giới chức Nga đã tắt Internet di động tại Moscow gần ba tuần trong tháng trước và thường xuyên hạn chế kết nối ở nhiều khu vực khác, với lý do lo ngại máy bay không người lái của Ukraine có thể tận dụng mạng để dẫn đường cho các cuộc tấn công.

Một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin tiết lộ với Reuters rằng các quan chức cấp cao thiên về kinh tế cùng giới ngân hàng đã vận động hành lang nhằm thuyết phục ông Putin nới lỏng các biện pháp kiểm soát này.

Tổng thống Nga cho rằng việc thông báo trước về các đợt gián đoạn có thể phản tác dụng, bởi “tội phạm cũng nghe và nhìn thấy mọi thứ”, từ đó có thể điều chỉnh hành vi và kế hoạch.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc phối hợp giữa các cơ quan an ninh và chính quyền dân sự để tìm giải pháp, đồng thời yêu cầu “xây dựng cơ chế bảo đảm vận hành thông suốt các dịch vụ thiết yếu”.

Nhà phân tích chính trị độc lập Tatiana Stanovaya nhận định thông điệp của ông Putin là các biện pháp gián đoạn Internet là có cơ sở, nhưng công chúng cần được thông tin rõ ràng hơn.

“Những phát biểu đó cho thấy các cơ quan an ninh đang làm đúng nhiệm vụ, và các biện pháp này sẽ tiếp tục được triển khai theo đánh giá của họ, chừng nào còn cần thiết”, bà nói.

Tổng thống Putin khẳng định sát cánh cùng Iran

Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng các lãnh đạo Iran nhân dịp Tết cổ truyền Nowruz, khẳng định Moscow vẫn là một người bạn trung thành và đối tác đáng tin cậy của Tehran, Điện Kremlin cho biết.

06:50 22/3/2026

Mỹ bác đề xuất chuyển uranium đã làm giàu của Iran sang Nga

Tổng thống Trump đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Putin về việc chuyển lượng urani đã làm giàu của Iran sang Nga trong khuôn khổ một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Mỹ-Israel với Iran.

18:27 14/3/2026

TT Putin: Hormuz đã đóng cửa, cảnh báo 'kỷ nguyên giá năng lượng mới'

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo rằng tuyến vận tải dầu qua eo biển Hormuz - một trong những huyết mạch năng lượng quan trọng nhất thế giới - trên thực tế đã bị tê liệt do xung đột leo thang ở Trung Đông.

11:08 10/3/2026

Lâm Phương

Nga Vladimir Putin Nga Pháp ông Putin Internet Ukaine

  • Vladimir Putin

    Vladimir Putin

    Vladimir Vladimirovich Putin là một chính trị gia người Nga và là cựu Thủ tướng của Liên bang Nga, là Tổng thống thứ hai của Nga từ 7 tháng 5 năm 2000 cho đến 7 tháng 5 năm 2008, và một lần nữa, là Tổng thống thứ bốn của Nga từ 7 tháng 5 năm 2012.

    • Ngày sinh: 7/10/1952
    • Vợ: Lyudmila Putina (đã ly hôn)
    • Con: 2
    • Chiều cao: 1.7m

    Website

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc khen áo dài Việt

3 giờ trước 05:45 24/4/2026

0

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Hae Kyung cho biết bà "cảm nhận rõ nét vẻ đẹp đặc trưng của Việt Nam" khi khoác lên mình tà áo dài hồng dịu dàng - món quà mang đậm ý nghĩa văn hóa.

Kiệt tác F-35 khiến Mỹ đau đầu

4 giờ trước 05:00 24/4/2026

0

Chuyên gia nhận định tiêm kích F-35 là loại vũ khí đỉnh cao của quân đội Mỹ, song Không quân có thể đã tính toán sai lầm khi trang bị một lực lượng toàn tinh hoa nhưng đắt đỏ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý