Ông Phạm Nhật Vượng xô đổ mọi kỷ lục về tài sản người giàu

Trong phiên giao dịch 29/9, cổ phiếu VIC của Vingroup tiếp tục tăng mạnh, đưa giá trị tài sản của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng lên mốc 16,6 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay.

Ông Phạm Nhật Vượng là doanh nhân Việt Nam đầu tiên sở hữu khối tài sản 16,6 tỷ USD. Ảnh: VIC.

Chốt phiên giao dịch 29/9, thị giá cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tạm dừng ở mức 172.800 đồng/cổ phiếu, tăng 5,37% so với giá tham chiếu đầu ngày. Đây cũng là mức giá cao nhất của cổ phiếu Vingroup từ khi niêm yết đến nay, đưa vốn hóa doanh nghiệp chạm mốc 665.000 tỷ đồng (tương đương hơn 25,5 tỷ USD quy đổi). Vingroup hiện cũng là doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thị trường Việt Nam.

Khối lượng khớp lệnh trong phiên cũng duy trì ở mức cao, cho thấy sức cầu lớn từ nhà đầu tư. Đà tăng liên tiếp của cổ phiếu VIC đã góp phần kéo chỉ số VN-Index giữ được sắc xanh bất chấp áp lực chốt lời ở nhiều nhóm cổ phiếu khác.

Theo dữ liệu thời gian thực từ Forbes, đến chiều 29/9, giá trị tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng đã đạt 16,6 tỷ USD , tăng thêm 735 triệu USD chỉ trong 24 giờ qua.

Với mức tài sản mới, ông Vượng hiện đứng thứ 147 trong danh sách tỷ phú thế giới, cải thiện đáng kể so với thứ hạng 170 hồi đầu tháng 9. Khối tài sản của người giàu nhất Việt Nam hiện còn lớn lớn cả Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, hay tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi - Chủ tịch TCC Group, Fraser and Neave (F&N), nhà sáng lập Thai Beverage.

Trong nước, ông Phạm Nhật Vượng vẫn là người giàu nhất Việt Nam, đặc biệt khoảng cách giữa tài sản của ông và các tỷ phú USD còn lại ngày một nới rộng.

Không chỉ ông Vượng ghi nhận khối tài sản gia tăng hàng trăm triệu USD mỗi ngày, nhờ đà tăng của cổ phiếu VIC, khối tài sản từ cổ phiếu của bà Phạm Thu Hương, vợ ông Vượng đồng thời là Phó chủ tịch HĐQT Vingroup, cũng tăng hàng nghìn tỷ đồng. Với hơn 170,6 triệu cổ phiếu VIC nắm giữ trực tiếp, bà Phạm Thu Hương hiện sở hữu khoảng 29.500 tỷ đồng , tương đương hơn 1,1 tỷ USD .

Đến nay, ông Vượng và bà Hương cũng là cặp vợ chồng doanh nhân duy nhất tại Việt Nam cùng sở hữu khối tài sản tỷ USD.

Theo phân tích của một số công ty chứng khoán, cổ phiếu VIC ghi nhận đà tăng nhờ loạt thông tin tích cực xoay quanh hoạt động của Vingroup và các công ty thành viên.

Mới đây, tập đoàn đã khởi công 2 dự án lớn với tổng vốn đầu tư 182.000 tỷ đồng , gồm dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng.

Trong đó, dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Trào do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư. Công trình có diện tích gần 227 ha, tọa lạc tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương, tổng số vốn giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng .

Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng nằm trong khu đất của khu công nghiệp Tân Trào, do liên danh nhà đầu tư Vingroup và CTCP Năng lượng VinEnergo (một thành viên thuộc Vingroup) làm chủ đầu tư, diện tích gần 100 ha, tổng số vốn hơn 178.000 tỷ đồng .

Ngoài ra, Vingroup còn đón thêm tin vui khác khi HĐQT VEFAC đã đề xuất phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 330% (1 cổ phiếu nhận 33.000 đồng). Theo phương án này, VEFAC dự kiến chi gần 5.500 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Trong đó, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể “bỏ túi” gần 4.600 tỷ đồng nhờ nắm quyền chi phối 83,32% vốn tại doanh nghiệp.