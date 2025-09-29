Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Phạm Nhật Vượng xô đổ mọi kỷ lục về tài sản người giàu

  • Thứ hai, 29/9/2025 15:23 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong phiên giao dịch 29/9, cổ phiếu VIC của Vingroup tiếp tục tăng mạnh, đưa giá trị tài sản của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng lên mốc 16,6 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay.

Ông Phạm Nhật Vượng là doanh nhân Việt Nam đầu tiên sở hữu khối tài sản 16,6 tỷ USD. Ảnh: VIC.

Chốt phiên giao dịch 29/9, thị giá cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tạm dừng ở mức 172.800 đồng/cổ phiếu, tăng 5,37% so với giá tham chiếu đầu ngày. Đây cũng là mức giá cao nhất của cổ phiếu Vingroup từ khi niêm yết đến nay, đưa vốn hóa doanh nghiệp chạm mốc 665.000 tỷ đồng (tương đương hơn 25,5 tỷ USD quy đổi). Vingroup hiện cũng là doanh nghiệp niêm yết lớn nhất thị trường Việt Nam.

Khối lượng khớp lệnh trong phiên cũng duy trì ở mức cao, cho thấy sức cầu lớn từ nhà đầu tư. Đà tăng liên tiếp của cổ phiếu VIC đã góp phần kéo chỉ số VN-Index giữ được sắc xanh bất chấp áp lực chốt lời ở nhiều nhóm cổ phiếu khác.

Theo dữ liệu thời gian thực từ Forbes, đến chiều 29/9, giá trị tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng đã đạt 16,6 tỷ USD, tăng thêm 735 triệu USD chỉ trong 24 giờ qua.

Với mức tài sản mới, ông Vượng hiện đứng thứ 147 trong danh sách tỷ phú thế giới, cải thiện đáng kể so với thứ hạng 170 hồi đầu tháng 9. Khối tài sản của người giàu nhất Việt Nam hiện còn lớn lớn cả Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, hay tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi - Chủ tịch TCC Group, Fraser and Neave (F&N), nhà sáng lập Thai Beverage.

Trong nước, ông Phạm Nhật Vượng vẫn là người giàu nhất Việt Nam, đặc biệt khoảng cách giữa tài sản của ông và các tỷ phú USD còn lại ngày một nới rộng.

Không chỉ ông Vượng ghi nhận khối tài sản gia tăng hàng trăm triệu USD mỗi ngày, nhờ đà tăng của cổ phiếu VIC, khối tài sản từ cổ phiếu của bà Phạm Thu Hương, vợ ông Vượng đồng thời là Phó chủ tịch HĐQT Vingroup, cũng tăng hàng nghìn tỷ đồng. Với hơn 170,6 triệu cổ phiếu VIC nắm giữ trực tiếp, bà Phạm Thu Hương hiện sở hữu khoảng 29.500 tỷ đồng, tương đương hơn 1,1 tỷ USD.

Đến nay, ông Vượng và bà Hương cũng là cặp vợ chồng doanh nhân duy nhất tại Việt Nam cùng sở hữu khối tài sản tỷ USD.

Theo phân tích của một số công ty chứng khoán, cổ phiếu VIC ghi nhận đà tăng nhờ loạt thông tin tích cực xoay quanh hoạt động của Vingroup và các công ty thành viên.

Mới đây, tập đoàn đã khởi công 2 dự án lớn với tổng vốn đầu tư 182.000 tỷ đồng, gồm dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng.

Trong đó, dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Trào do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư. Công trình có diện tích gần 227 ha, tọa lạc tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương, tổng số vốn giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng.

Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng nằm trong khu đất của khu công nghiệp Tân Trào, do liên danh nhà đầu tư Vingroup và CTCP Năng lượng VinEnergo (một thành viên thuộc Vingroup) làm chủ đầu tư, diện tích gần 100 ha, tổng số vốn hơn 178.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Vingroup còn đón thêm tin vui khác khi HĐQT VEFAC đã đề xuất phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 330% (1 cổ phiếu nhận 33.000 đồng). Theo phương án này, VEFAC dự kiến chi gần 5.500 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Trong đó, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể “bỏ túi” gần 4.600 tỷ đồng nhờ nắm quyền chi phối 83,32% vốn tại doanh nghiệp.

Ông Phạm Nhật Vượng vừa có thêm 1,2 tỷ USD chỉ sau một ngày

Cổ phiếu VIC lập đỉnh mới ở 164.000 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa Vingroup chạm mốc 636.000 tỷ đồng, đồng thời đẩy tài sản của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng lên mức kỷ lục 15,8 tỷ USD.

16:30 26/9/2025

Sau Thế Giới Di Động, ông Phạm Nhật Vượng bắt tay với PNJ làm trạm sạc

PNJ vừa ký kết hợp tác với 3 doanh nghiệp liên quan ông Phạm Nhật Vượng gồm VinFast, GSM và V-Green để triển khai ưu đãi xe điện, taxi điện và trạm sạc.

18:26 25/9/2025

Vợ ông Phạm Nhật Vượng trở thành tỷ phú USD

Cổ phiếu VIC tăng kỷ lục đã giúp bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch Vingroup, lần đầu tiên chạm mốc tài sản tỷ USD trên sàn chứng khoán Việt Nam.

17:14 25/9/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thủy Tiên

Phạm Nhật Vượng giàu xếp hạng tỷ phú Phạm Nhật Vượng vic Phạm Nhật Vượng Vingroup Phạm Nhật Vượng tỷ phú cổ phiếu vic

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

Gia vang dat muc cao moi hinh anh

Giá vàng đạt mức cao mới

23 phút trước 16:01 29/9/2025

0

Lần đầu tiên trong lịch sử, giá vàng miếng SJC áp sát mốc 137 triệu đồng/lượng (bán). Tính từ đầu năm, mặt hàng này đã tăng tới 52 triệu mỗi lượng.

