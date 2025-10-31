Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Phạm Nhật Vượng mất hơn 2 tỷ USD trong một tuần

  Thứ sáu, 31/10/2025 16:56 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Cú lao dốc mạnh của cổ phiếu VIC khiến vốn hóa Vingroup giảm khoảng 100.000 tỷ đồng, kéo tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng giảm hơn 2 tỷ USD xuống còn 18 tỷ USD.

Tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thu hẹp còn 18 tỷ USD. Ảnh: VIC.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chứng kiến một phiên giao dịch ảm đạm trong ngày 31/10 khi làn sóng bán tháo bao trùm hầu khắp các nhóm ngành. Ngay từ những phút đầu mở cửa, VN-Index đã chìm trong sắc đỏ và nhanh chóng lao dốc trước áp lực thoái lui mạnh mẽ của giới đầu tư.

Đà giảm lan rộng từ nhóm cổ phiếu tài chính - ngân hàng sang bất động sản và đầu tư công - xây dựng, khiến thị trường gần như không còn lực đỡ. Dòng tiền bắt đáy vốn mỏng yếu cũng không tạo được bất kỳ phản ứng đáng kể nào, khiến phe bán dễ dàng chiếm ưu thế tuyệt đối.

Trong phần lớn thời gian của phiên chiều, chỉ số liên tục bị kéo xuống và rơi sâu gần 30 điểm, xóa sạch nỗ lực phục hồi mong manh ghi nhận trong 2 phiên giữa tuần. Tâm lý thận trọng và dè dặt của nhà đầu tư thể hiện rõ qua các nhịp hồi yếu ớt, nhanh chóng bị dập tắt bởi lực bán chủ động.

Thanh khoản thị trường có cải thiện nhẹ, tăng hơn 15% so với phiên liền trước, đạt khoảng 30.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này vẫn ở mức thấp so với bình quân giai đoạn đầu tháng, phản ánh trạng thái phòng thủ rõ rệt của dòng tiền.

Kết phiên, VN-Index giảm 29,92 điểm (-1,8%) xuống còn 1.639,65 điểm; HNX-Index cũng giảm 1,11 điểm (-0,4%) còn 265,85 điểm. Ngược lại, UPCoM-Index đi ngược xu hướng chung khi nhích nhẹ 0,04 điểm (+0,1%) lên 113,46 điểm.

Sắc đỏ áp đảo toàn thị trường với 435 mã giảm (trong đó có 21 mã giảm sàn), trong khi chỉ có 375 mã tăng giá (45 mã tăng trần) và 791 mã đứng giá. Riêng rổ VN30 - thước đo của các cổ phiếu vốn hóa lớn - chứng kiến 21 mã giảm, 8 mã tăng và chỉ duy nhất PLX giữ giá tham chiếu. Chỉ số VN30 vì vậy cũng lao dốc mạnh gần 40 điểm, dừng tại 1.885 điểm.

Toàn cảnh phiên giao dịch cho thấy tâm lý thị trường vẫn chưa tìm được điểm tựa rõ ràng, trong khi lực cầu bắt đáy yếu ớt khiến nhịp điều chỉnh có thể còn kéo dài sang đầu tháng 11.

tai san pham nhat vuong, chung khoan giam manh, co phieu vingroup anh 1

VN-Index tiếp tục quán tính đi xuống. Ảnh: TradingView.

Tác nhân chính kéo VN-Index giảm sâu trong phiên hôm nay đến từ nhóm cổ phiếu "họ Vin", đặc biệt là VIC (-6,4%) và VHM (-4,6%). Chỉ 2 mã này đã khiến VN-Index giảm hơn 15 điểm.

Đáng chú ý, VIC trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh chỉ sau vài phiên lập đỉnh lịch sử hôm 28/10. So với mức cao nhất từng đạt, thị giá cổ phiếu này đã lao dốc 13%, tương đương mức vốn hóa bốc hơi khoảng 100.000 tỷ đồng, xuống còn 741.000 tỷ đồng. Dù vậy, Vingroup vẫn giữ vững vị thế doanh nghiệp niêm yết có giá trị lớn nhất thị trường Việt Nam.

Theo thống kê mới nhất từ Forbes, khối tài sản ròng của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cũng chịu tác động đáng kể từ đợt sụt giảm cổ phiếu này. Đơn vị này ước tính đến ngày 31/10, ông Vượng sở hữu 18 tỷ USD, giảm hơn 2 tỷ USD so với thời điểm đỉnh cao trong tháng 10, qua đó tụt xuống vị trí thứ 138 trong danh sách tỷ phú thế giới.

Không chỉ "họ Vin", nhóm tài chính và hàng không cũng góp phần gia tăng sức nặng cho đà giảm của chỉ số. Các mã như VCB (-1,7%), VJC (-4,4%), HDB (-4,2%), TCB (-1,7%), HVN (-4,2%), VPB (-1,7%), LPB (-2,5%) và BID (-1,3%) đồng loạt chìm trong sắc đỏ.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhóm năng lượng cố gắng đóng vai trò "phòng thủ" cho thị trường như GAS (+3,2%), GVR (+2,5%), ACB (+1,6%), FPT (+1,2%), VNM (+0,9%), DGC (+2,6%), PVD (tăng trần), REE (+1,4%), MSN (+0,4%) và CTD (+3,5%). Tuy nhiên, nỗ lực của nhóm này không đủ để kìm hãm đà giảm sâu của VN-Index.

Khối ngoại bắt đầu quay lại giải ngân, song quy mô mua ròng vẫn còn hạn chế. Tổng giá trị mua - bán ròng trong ngày ghi nhận âm hơn 500 tỷ đồng, trong đó lực bán tập trung chủ yếu ở VIC (-234 tỷ đồng), VHM (-138 tỷ đồng) và CTG (-124 tỷ đồng).

Trong khi đó, VIX được khối ngoại mua ròng 107 tỷ đồng, KDH (+81 tỷ đồng).

Ông Tô Hải rời ghế Tổng giám đốc Chứng khoán Vietcap

Ông Tô Hải xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Chứng khoán Vietcap với lý do cá nhân. Bà Tôn Minh Phương sẽ thay thế vị trí với nhiệm kỳ 5 năm.

6 giờ trước

'Vua thép' lãi cả nghìn tỷ nhờ nuôi gà, nuôi heo

Mảng nông nghiệp tiếp tục là “điểm sáng” trong bức tranh tài chính quý III/2025 của Hòa Phát khi mang về 1.297 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần 90% so với cùng kỳ.

6 giờ trước

Cổ phiếu Vingroup kìm chân VN-Index

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên 30/10 trong sắc đỏ khi VN-Index giảm hơn 16 điểm, tiếp tục lỡ hẹn với cột mốc 1.700 điểm trước sức ép của cổ phiếu vốn hóa lớn.

25:1501 hôm qua

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

tài sản phạm nhật vượng chứng khoán giảm mạnh cổ phiếu vingroup Phạm Nhật Vượng Tiền mã hóa Ngân hàng Á Châu ACB Vingroup PVD REE Corporation vingroup tài sản phạm nhật vượng tỷ số chứng khoán

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • PVD

    PVD

    Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty dầu khí Việt Nam, chuyên khoan và sửa chữa các giếng khoan dầu khí và cung ứng giàn khoan và gian khoan khai thác dầu khí.

    • Thành lập: 2001
    • Trực thuốc: Tổng công ty Dầu khí Việt Nam
    • Mã cổ phiếu: PVD

  • Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh

    Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh

    Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE Corporation) có tên gọi ban đầu là Xí Nghiệp quốc doanh cơ điện lạnh thuộc sở hữu Nhà nước. Là doanh nghiệp đầu tiên tiến hành cổ phần hóa vào năm 1993. Công ty hoạt động các lĩnh vực chính như dịch vụ cơ điện công trình, sản xuất, lắp ráp và kinh doanh hệ thống điều hòa không khí thương hiệu Reetech, phát triển, quản lý bất động sản và cơ sở hạ tầng điện, nước.

    • Thành lập: 2004
    • Mã cổ phiếu: REE

Đọc tiếp

3 ngan hang lon nhat Viet Nam lai gan 3,3 ty USD hinh anh

3 ngân hàng lớn nhất Việt Nam lãi gần 3,3 tỷ USD

54 phút trước 16:25 31/10/2025

0

Khép lại 3 quý kinh doanh của năm 2025, BIDV, VietinBank, Vietcombank - bộ 3 ngân hàng lớn nhất Việt Nam - đã lãi tổng cộng hơn 86.000 tỷ đồng, tương đương gần 3,3 tỷ USD quy đổi.

