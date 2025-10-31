Ông Phạm Nhật Vượng mất hơn 2 tỷ USD trong một tuần

Cú lao dốc mạnh của cổ phiếu VIC khiến vốn hóa Vingroup giảm khoảng 100.000 tỷ đồng, kéo tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng giảm hơn 2 tỷ USD xuống còn 18 tỷ USD.

Tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thu hẹp còn 18 tỷ USD. Ảnh: VIC.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chứng kiến một phiên giao dịch ảm đạm trong ngày 31/10 khi làn sóng bán tháo bao trùm hầu khắp các nhóm ngành. Ngay từ những phút đầu mở cửa, VN-Index đã chìm trong sắc đỏ và nhanh chóng lao dốc trước áp lực thoái lui mạnh mẽ của giới đầu tư.

Đà giảm lan rộng từ nhóm cổ phiếu tài chính - ngân hàng sang bất động sản và đầu tư công - xây dựng, khiến thị trường gần như không còn lực đỡ. Dòng tiền bắt đáy vốn mỏng yếu cũng không tạo được bất kỳ phản ứng đáng kể nào, khiến phe bán dễ dàng chiếm ưu thế tuyệt đối.

Trong phần lớn thời gian của phiên chiều, chỉ số liên tục bị kéo xuống và rơi sâu gần 30 điểm, xóa sạch nỗ lực phục hồi mong manh ghi nhận trong 2 phiên giữa tuần. Tâm lý thận trọng và dè dặt của nhà đầu tư thể hiện rõ qua các nhịp hồi yếu ớt, nhanh chóng bị dập tắt bởi lực bán chủ động.

Thanh khoản thị trường có cải thiện nhẹ, tăng hơn 15% so với phiên liền trước, đạt khoảng 30.100 tỷ đồng . Tuy nhiên, con số này vẫn ở mức thấp so với bình quân giai đoạn đầu tháng, phản ánh trạng thái phòng thủ rõ rệt của dòng tiền.

Kết phiên, VN-Index giảm 29,92 điểm (-1,8%) xuống còn 1.639,65 điểm; HNX-Index cũng giảm 1,11 điểm (-0,4%) còn 265,85 điểm. Ngược lại, UPCoM-Index đi ngược xu hướng chung khi nhích nhẹ 0,04 điểm (+0,1%) lên 113,46 điểm.

Sắc đỏ áp đảo toàn thị trường với 435 mã giảm (trong đó có 21 mã giảm sàn), trong khi chỉ có 375 mã tăng giá (45 mã tăng trần) và 791 mã đứng giá. Riêng rổ VN30 - thước đo của các cổ phiếu vốn hóa lớn - chứng kiến 21 mã giảm, 8 mã tăng và chỉ duy nhất PLX giữ giá tham chiếu. Chỉ số VN30 vì vậy cũng lao dốc mạnh gần 40 điểm, dừng tại 1.885 điểm.

Toàn cảnh phiên giao dịch cho thấy tâm lý thị trường vẫn chưa tìm được điểm tựa rõ ràng, trong khi lực cầu bắt đáy yếu ớt khiến nhịp điều chỉnh có thể còn kéo dài sang đầu tháng 11.

VN-Index tiếp tục quán tính đi xuống. Ảnh: TradingView.

Tác nhân chính kéo VN-Index giảm sâu trong phiên hôm nay đến từ nhóm cổ phiếu "họ Vin", đặc biệt là VIC (-6,4%) và VHM (-4,6%). Chỉ 2 mã này đã khiến VN-Index giảm hơn 15 điểm.

Đáng chú ý, VIC trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh chỉ sau vài phiên lập đỉnh lịch sử hôm 28/10. So với mức cao nhất từng đạt, thị giá cổ phiếu này đã lao dốc 13%, tương đương mức vốn hóa bốc hơi khoảng 100.000 tỷ đồng , xuống còn 741.000 tỷ đồng . Dù vậy, Vingroup vẫn giữ vững vị thế doanh nghiệp niêm yết có giá trị lớn nhất thị trường Việt Nam.

Theo thống kê mới nhất từ Forbes, khối tài sản ròng của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cũng chịu tác động đáng kể từ đợt sụt giảm cổ phiếu này. Đơn vị này ước tính đến ngày 31/10, ông Vượng sở hữu 18 tỷ USD , giảm hơn 2 tỷ USD so với thời điểm đỉnh cao trong tháng 10, qua đó tụt xuống vị trí thứ 138 trong danh sách tỷ phú thế giới.

Không chỉ "họ Vin", nhóm tài chính và hàng không cũng góp phần gia tăng sức nặng cho đà giảm của chỉ số. Các mã như VCB (-1,7%), VJC (-4,4%), HDB (-4,2%), TCB (-1,7%), HVN (-4,2%), VPB (-1,7%), LPB (-2,5%) và BID (-1,3%) đồng loạt chìm trong sắc đỏ.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vốn hóa trung bình và nhóm năng lượng cố gắng đóng vai trò "phòng thủ" cho thị trường như GAS (+3,2%), GVR (+2,5%), ACB (+1,6%), FPT (+1,2%), VNM (+0,9%), DGC (+2,6%), PVD (tăng trần), REE (+1,4%), MSN (+0,4%) và CTD (+3,5%). Tuy nhiên, nỗ lực của nhóm này không đủ để kìm hãm đà giảm sâu của VN-Index.

Khối ngoại bắt đầu quay lại giải ngân, song quy mô mua ròng vẫn còn hạn chế. Tổng giá trị mua - bán ròng trong ngày ghi nhận âm hơn 500 tỷ đồng, trong đó lực bán tập trung chủ yếu ở VIC (- 234 tỷ đồng ), VHM (- 138 tỷ đồng ) và CTG (- 124 tỷ đồng ).

Trong khi đó, VIX được khối ngoại mua ròng 107 tỷ đồng , KDH (+ 81 tỷ đồng ).