Ông Phạm Nhật Vượng giàu thế nào so với các tỷ phú châu Á?

Theo cập nhật mới nhất từ Forbes, đà tăng giá liên tục của cổ phiếu VIC đã giúp ông Phạm Nhật Vượng , Chủ tịch HĐQT Vingroup , gia tăng khối tài sản cá nhân lên 16,9 tỷ USD . Với khối tài sản "kếch xù" này, ông Vượng không chỉ là người giàu nhất Việt Nam mà còn là tỷ phú giàu thứ 142 thế giới. Đây là lần đầu tiên vị doanh nhân Việt Nam lọt top 150 người giàu nhất hành tinh. Với một loạt kế hoạch đầu tư quy mô hàng trăm tỷ USD trong các ngành sản xuất, bất động sản, hạ tầng, năng lượng gần đây, ông Phạm Nhật Vượng đang là một trong những nhân vật trung tâm của kinh tế tư nhân Việt Nam. Ảnh: VIC.

Tỷ phú Mukesh Ambani, Chủ tịch Reliance Industries, là người giàu nhất Ấn Độ cũng như châu Á, đồng thời đứng hạng 19 thế giới, với khối tài sản lên đến 101,6 tỷ USD . Dưới sự điều hành của ông Ambani, Reliance mở rộng từ dầu khí sang bán lẻ, viễn thông và dịch vụ kỹ thuật số, trong đó có Jio Platforms - nền tảng đóng vai trò then chốt giúp gia tăng giá trị tập đoàn. Vị doanh nhân Ấn Độ cũng sở hữu đội cricket Mumbai Indians và nhiều tài sản khác. Ảnh: FT.

Theo số liệu cập nhật mới nhất, tỷ phú Chung Thiểm Thiểm đang là người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản ước tính 77,4 tỷ USD . Ông hiện đứng thứ 24 trong bảng xếp hạng tỷ phú USD thế giới. Ông từng làm nhiều nghề từ công nhân, nhà báo đến nhân viên tiếp thị trước khi sáng lập và điều hành hãng nước đóng chai Nongfu Spring và sở hữu Wantai Biological, doanh nghiệp nổi tiếng với bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19. Ảnh: Nongfu Spring.

Tại Nhật Bản, tỷ phú Masayoshi Son, nhà sáng lập và CEO tập đoàn SoftBank, vẫn chiếm vị trí số 1 về tài sản với khoảng 62,8 tỷ USD , theo thống kê từ Forbes. Là một trong những nhà đầu tư mạo hiểm có ảnh hưởng lớn tại châu Á và thế giới, quỹ SoftBank Vision Fund do ông Son dẫn dắt từng rót vốn vào hàng loạt startup công nghệ quy mô lớn. Ông nổi tiếng với tầm nhìn đầu tư dài hạn vào AI, nền tảng và công nghệ lõi. Ảnh: Bloomberg.

Ông Prajogo Pangestu hiện là người giàu nhất Indonesia với khối tài sản 41 tỷ USD , xếp hạng 44 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes. Ông được mệnh danh là “vua gỗ” Indonesia khi gây dựng sự nghiệp từ ngành công nghiệp gỗ, sau đó mở rộng sang lĩnh vực năng lượng và hóa chất. Ông Pangestu hiện kiểm soát tập đoàn Barito Pacific, hoạt động đa ngành từ hóa dầu, năng lượng tái tạo đến bất động sản. Ảnh: The Jakarta Post.

Tỷ phú Dhanin Chearavanont, Chủ tịch Charoen Pokphand Group, là doanh nhân giàu nhất Thái Lan với khối tài sản trị giá 16,7 tỷ USD . Với hoạt động kinh doanh trải rộng từ nông nghiệp, thực phẩm, bán lẻ đến viễn thông, Tập đoàn CP là một trong những tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á và cả châu Á, giúp ông Dhanin giữ vị thế số một trong bảng xếp hạng những người giàu Thái Lan trong nhiều năm. Ảnh: Wall Street Journal.

Tỷ phú Robert Kuok, người giàu nhất Malaysia, điều hành Tập đoàn Kuok với danh mục hoạt động bao gồm bất động sản, khách sạn, hoạt động cảng biển và thương mại hàng hóa. Ông nổi tiếng là người sáng lập chuỗi khách sạn quốc tế Shangri-La và đã duy trì vị thế là một trong những doanh nhân quyền lực nhất Malaysia suốt nhiều thập kỷ. Tài sản của ông được ước tính ở mức 12,9 tỷ USD . Ông được xem là biểu tượng của thế hệ doanh nhân châu Á hậu thuộc địa. Ảnh: South China Morning Post

Tỷ phú Lee Jae-yong (thường gọi là Jay Y. Lee), Chủ tịch Tập đoàn Samsung, đồng thời là người giàu nhất Hàn Quốc, sở hữu khối tài sản 12,7 tỷ USD , xếp hạng 229 thế giới. Ông Lee là một trong những nhân vật quyền lực nhất giới doanh nhân châu Á cũng như thế giới. Dưới sự điều hành của ông, Samsung giữ vị thế dẫn đầu toàn cầu về chip nhớ, thiết bị tiêu dùng và điện thoại thông minh. Ảnh: Bloomberg.

Ông Enrique Razon Jr. là tỷ phú giàu nhất Philipines, Chủ tịch International Container Terminal Services, nhà điều hành cảng biển có hoạt động toàn cầu, đồng thời sở hữu Bloomberry Resorts, chuỗi sòng bài và khu nghỉ dưỡng lớn tại Philippines. Ông Razon xây dựng đế chế từ mảng logistics cảng biển trước khi mở rộng sang giải trí và dịch vụ, giúp ông trở thành một trong những nhân vật giàu có và có ảnh hưởng nhất trong giới doanh nghiệp Philippines. Khối tài sản của ông hiện được ước tính ở mức 12,3 tỷ USD , xếp thứ 238 thế giới. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch 29/9, cổ phiếu VIC của Vingroup tiếp tục tăng mạnh, đưa giá trị tài sản của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng lên mốc 16,6 tỷ USD , cao nhất từ trước đến nay.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.