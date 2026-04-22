Ông Phạm Nhật Vượng giàu hơn cả vợ cũ Bill Gates, Jeff Bezos

  • Thứ tư, 22/4/2026 15:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC tiếp tục đẩy tài sản của ông Phạm Nhật Vượng lên khoảng 34 tỷ USD, tăng thêm 2,7 tỷ USD chỉ sau một phiên.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng nay giàu thứ 67 thế giới. Ảnh: Bloomberg.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên đảo chiều đáng chú ý trong ngày 22/4. Trong phiên sáng, VN-Index vận động tương đối thận trọng khi chủ yếu dao động quanh mốc tham chiếu. Lực cầu nhìn chung chưa thực sự chủ động, trong khi áp lực bán có xu hướng gia tăng về cuối buổi khiến chỉ số nhiều thời điểm hụt hơi và lùi nhẹ trước giờ nghỉ trưa.

Bước sang phiên chiều, cục diện nhanh chóng thay đổi khi lực cầu bất ngờ gia tăng mạnh tại một số mã đơn lẻ, kéo chỉ số bật tăng dứt khoát. Động lực chính đến từ sự bứt phá của nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, qua đó đóng vai trò “đầu kéo” giúp VN-Index đảo chiều thành công và nới rộng đà tăng về cuối phiên.

Dù chỉ số tăng mạnh, thanh khoản toàn thị trường lại có dấu hiệu suy giảm. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn giảm gần 15% so với phiên trước, xuống còn hơn 22.000 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn chưa thực sự nhập cuộc mạnh mẽ, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vẫn hiện hữu, bất chấp nhịp hồi phục của chỉ số.

Kết phiên, VN-Index tăng 23,82 điểm (+1,3%) lên 1.857,3 điểm; HNX-Index tăng 2,09 điểm (+0,8%) lên 255,36 điểm; trong khi UPCoM-Index đi ngược xu hướng chung khi giảm 0,51 điểm (-0,4%) xuống 128,72 điểm.

Đáng chú ý, dù 2/3 chỉ số chính tăng điểm, độ rộng thị trường lại nghiêng về sắc đỏ. Toàn thị trường ghi nhận 380 mã giảm giá (trong đó có 10 mã giảm sàn), 885 mã đứng giá và chỉ 295 mã tăng (gồm 24 mã tăng trần).

Trong rổ VN30, sự phân hóa thể hiện rõ khi số lượng mã tăng và giảm gần như cân bằng với 13 mã tăng, 13 mã điều chỉnh và 4 mã đứng giá. Chỉ số VN30 vì vậy vẫn tăng 18 điểm, lên 2.025 điểm.

Vốn hóa Vingroup đã vượt 1,6 triệu tỷ đồng. Ảnh: TradingView.

Tâm điểm của thị trường trong phiên hôm nay tiếp tục xoay quanh nhóm “họ Vin”. Trong đó, VIC tăng trần, VHM tăng +3,1% và VRE tăng +2,2%, tạo lực kéo đáng kể cho VN-Index. Bên cạnh đó, một số mã khác cũng góp phần nâng đỡ chỉ số như NVL (+5,9%), TCB (+0,9%), SJS tăng trần, MWG (+0,9%), MSB (+2,4%), HVN (+1,3%) và NAB (+3,3%).

Đặc biệt, cổ phiếu VIC tiếp tục gây chú ý khi thiết lập mức đóng cửa cao nhất lịch sử tại 207.200 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt khoảng 1,6 triệu tỷ đồng, một kỷ lục chưa từng có đối với một công ty niêm yết tại Việt Nam.

Đà tăng mạnh của VIC cũng kéo theo sự gia tăng đáng kể về tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Theo dữ liệu cập nhật theo thời gian thực của Forbes, giá trị tài sản ròng của ông đã đạt khoảng 34 tỷ USD, tăng thêm 2,7 tỷ USD chỉ trong vòng 24 giờ.

Với mức tài sản này, ông Vượng hiện xếp thứ 67 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, vượt qua nhiều tên tuổi đáng chú ý như MacKenzie Scott, Huang Shilin hay Melinda French Gates.

Ở chiều ngược lại, áp lực kìm hãm thị trường đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác như HPG (-1,2%), STB (-1,8%), GEE (-3%), VCB (-0,3%), GAS (-0,8%), BID (-0,4%), FPT (-0,7%), MBB (-0,4%), ACB (-0,6%) và HDB (-0,6%), phần nào cho thấy sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành.

Về giao dịch khối ngoại, quy mô mua bán trong phiên có phần thu hẹp. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì trạng thái bán ròng hơn 100 tỷ đồng, tập trung tại các mã như FPT (-209 tỷ đồng), VHM (-87 tỷ đồng) và MSB (-74 tỷ đồng).

Ở chiều mua, dòng tiền ngoại ghi nhận xu hướng giải ngân vào chứng chỉ quỹ FUEVFVND (+282 tỷ đồng), cùng với các cổ phiếu như MWG (+199 tỷ đồng) và VIC (+161 tỷ đồng), cho thấy sự chọn lọc rõ nét trong chiến lược phân bổ vốn.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Minh Khánh

phạm nhật vượng Phạm Nhật Vượng Bill Gates Jeff Bezos Ngân hàng Á Châu ACB Vingroup vingroup vic chứng khoán

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • William Henry Gates III là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, người đồng sáng lập (cùng với Paul Allen) và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới và giữ vị trí người giàu nhất thế giới trong phần lớn khoản thời gian cho đến hiện tại. Trong giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, Gates đã theo đuổi một số nỗ lực từ thiện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000.

    Bạn có biết: Bill Gates đạt điểm 1590/1600 điểm ở kỳ thi SAT (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa của Mỹ) và ghi danh vào Đại học Harvard trong mùa thu năm 1973. Tuy nhiên ông đã bỏ học để lập ra công ty Microsoft cùng với Paul Allen.

    • Ngày sinh: 28/10/1955
    • Vợ: Melinda Gates
    • Con: 3

  Jeff Bezos

    Jeff Bezos

    Jeffrey Bezos là sáng lập viên, chủ tịch và CEO của Amazon.com, một trang web rao bán các loại sách và sau này mở rộng ra nhiều sản phẩm đa dạng. Theo danh sách Forbes 400 vừa được công bố ngày 4/10/2018, với giá trị tài sản ròng đạt khoảng 160 tỷ USD, Bezos đã vượt qua Bill Gates trở thành người giàu nhất thế giới.

    • Ngày sinh: 14/1/1964
    • Nơi sinh: Albuquerque, New Mexico, Mỹ
    • Tài sản: 160 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: MacKenzie Bezos (1993)
    • Con: 4

  Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

