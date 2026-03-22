'Ông lớn' tài chính Đài Loan muốn tăng đầu tư vào Việt Nam

Đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam, lãnh đạo Cathay Financial Holdings khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư, với trọng tâm là lĩnh vực ngân hàng.

Cathay Financial Holdings xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm thứ hai tại châu Á. Ảnh: Lan Anh.

Là một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Đài Loan (Trung Quốc), Cathay Financial Holdings từ lâu đã tích cực gia tăng hiện diện tại Đông Nam Á và Trung Quốc. Hiện, tập đoàn đang tăng tốc mở rộng hoạt động trong khu vực, với mục tiêu trở thành tổ chức tài chính tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương.

Trả lời Tri Thức - Znews, ông Chang Ken Lee, Chủ tịch Cathay Financial Holdings bày tỏ tin tưởng đây là thời điểm mang tính bản lề để tập đoàn tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động và phát triển mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam.

Kinh tế tăng trưởng tạo cơ hội cho ngành tài chính

Từng đến Việt Nam nhiều lần, ông Chang Ken Lee đánh giá đất nước hội đủ các yếu tố cốt lõi để tăng trưởng kinh tế bền vững.

Thứ nhất là dân số hơn 100 triệu người với phần lớn là người trẻ, dự báo cơ cấu dân số vàng này sẽ duy trì ít nhất hơn 10 năm nữa. Thứ hai, công nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Thứ ba là các chính sách hỗ trợ tốt từ Chính phủ, ông nhấn mạnh điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thế giới xảy ra nhiều xung đột địa chính trị như hiện nay.

Ông Chang cho rằng kinh tế Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ, và điều này tạo cơ hội cho các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Từ góc độ một nhà đầu tư, ông quan sát thấy từ khoảng năm 2014, Việt Nam bắt đầu thu hẹp thâm hụt thương mại và chuyển sang thặng dư, giúp đồng tiền ổn định hơn. Sự chuyển đổi này tạo ra cơ hội trong giai đoạn phát triển kinh tế để nhà đầu tư nước ngoài có thể thu được lợi nhuận từ cả 3 nguồn: tăng giá trị vốn, chênh lệch tỷ giá và chênh lệch lãi suất.

Với triển vọng dài hạn, Cathay Financial Holdings xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm thứ hai tại châu Á. Ông Chang Ken Lee khẳng định tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, cũng như nâng cao nhận biết về thương hiệu đối với người Việt.

Ông Chang Ken Lee, Chủ tịch Cathay Financial Holdings và ông Benny Miao, Phó chủ tịch điều hành Cathay United Bank (lần lượt thứ 2 và thứ 3 từ trái qua) trả lời báo chí Việt Nam. Ảnh: CFH.

Thực tế, Cathay đã đến Việt Nam thông qua việc đầu tư vào Indochine Bank, sau đó thành lập văn phòng đại diện năm 2005 và chính thức mở rộng hoạt động thông qua Ngân hàng Cathay United Bank, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Life Việt Nam và Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ Cathay Insurance Việt Nam.

Lý giải việc đến nay mới thúc đẩy các hoạt động truyền thông ở thị trường Việt Nam, khi nhiều đối thủ ngoại khác đã được nhận diện tốt, ông Benny Miao, Phó chủ tịch điều hành Cathay United Bank nhấn mạnh quan điểm: "Với Cathay, việc gia nhập một thị trường mới luôn bắt đầu bằng sự đầu tư nghiêm túc, mang tính dài hạn nhằm thấu hiểu toàn diện thị trường đó".

Theo ông, quá trình chuẩn bị và xây dựng nền tảng đã được triển khai từ rất sớm. Nhiều năm qua, Cathay cùng các đơn vị thành viên tại TP.HCM đã từng bước xây dựng đội ngũ nhân sự bản địa giàu kinh nghiệm và am hiểu thị trường, hệ thống công nghệ tích hợp được thiết kế phù hợp với nhu cầu địa phương, cũng như sự hiểu biết sâu sắc về môi trường kinh doanh tại Việt Nam và mạng lưới đối tác bản địa được thiết lập bài bản.

Muốn tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

Chia sẻ kế hoạch tương lai tại Việt Nam, ông Benny Miao cho biết ngân hàng sẽ là lĩnh vực phát triển trọng tâm của Cathay Financial Holdings trong thời gian tới, với chiến lược tập trung vào phân khúc khách hàng doanh nghiệp.

Bên cạnh việc hỗ trợ các doanh nghiệp Đài Loan đầu tư tại Việt Nam, ngân hàng hiện chú trọng đồng hành cùng các doanh nghiệp bản địa, nhất là các tập đoàn lớn trong quá trình vươn ra quốc tế, cũng như các doanh nghiệp chiến lược phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng và công nghiệp của Chính phủ.

Thực tế, tại Việt Nam, Cathay United Bank đang hợp tác với hơn 300 doanh nghiệp Đài Loan và Việt Nam, tham gia trên 100 thương vụ tín dụng hợp vốn, đồng thời giữ vai trò ngân hàng đầu mối trong gần 20 thương vụ. Qua đó, trong 3 năm gần nhất, ngân hàng duy trì tăng trưởng hai chữ số về doanh thu và lợi nhuận.

"Chúng tôi tin rằng việc đồng hành và hợp tác chặt chẽ cùng cộng đồng doanh nghiệp trong nước sẽ tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn cũng như sự hiện diện bền vững của Cathay tại thị trường Việt Nam", ông Benny Miao chia sẻ.

Từ năm 2025, Cathay United Bank đã rót thêm 160 triệu USD vào chi nhánh tại Việt Nam, nâng tổng quy mô vốn lên 300 triệu USD .

Cathay Financial Holdings muốn được ghi nhận là một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong hệ sinh thái tài chính của Việt Nam. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Ông Benny Miao cũng tiết lộ tập đoàn đang rất quan tâm đến Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC), đặc biệt là VIFC-HCM, với niềm tin rằng việc tham gia sẽ cho phép Cathay chủ động nắm bắt các dòng vốn đầu tư - không chỉ trong nội địa Việt Nam mà còn bao gồm các dòng vốn xuyên biên giới giữa Việt Nam và các thị trường quốc tế.

"Trong khuôn khổ chung của VIFC, Cathay mong muốn được ghi nhận là một thành viên tích cực và có trách nhiệm trong hệ sinh thái tài chính của Việt Nam. Vai trò của Cathay không dừng lại ở một tổ chức cấp vốn, mà đồng thời là nhà cung cấp dịch vụ, khách hàng và đối tác đồng hành dài hạn trong hệ sinh thái. Trên tinh thần đó, Cathay sẵn sàng mang đến các giải pháp tài chính tích hợp của tập đoàn cho nhiều nhóm đối tượng liên quan, qua đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển của VIFC", lãnh đạo Cathay khẳng định.

Bên cạnh lĩnh vực ngân hàng, Cathay hiện diện tại Việt Nam trong cả mảng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, với mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái tài chính toàn diện. Riêng Cathay Insurance Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép bình quân 20,6% trong suốt thập kỷ qua và đang tiếp tục nhìn thấy dư địa tăng trưởng rất lớn ở đây.