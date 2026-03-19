Việt Nam trên bản đồ tăng trưởng dài hạn của Tập đoàn Tài chính Cathay

Tập đoàn Tài chính Cathay xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm thứ hai tại châu Á.

Trong giai đoạn thị trường tài chính Việt Nam bước sang chu kỳ phát triển mới, Tập đoàn Tài chính Cathay cam kết đầu tư dài hạn dựa trên nền tảng tài chính vững mạnh, chuyển đổi số và chiến lược ESG toàn diện.

Cathay cam kết đồng hành dài hạn tại Việt Nam

Với hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm, Cathay hiện là một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Đài Loan (Trung Quốc) với tổng tài sản khoảng 468 tỷ USD (tính đến tháng 9/2025) và sở hữu hệ sinh thái toàn diện. Thông qua mô hình tập đoàn tài chính tích hợp, Cathay kết nối chặt chẽ các mảng ngân hàng (Cathay United Bank), bảo hiểm nhân thọ (Cathay Life Việt Nam), bảo hiểm phi nhân thọ (Cathay Insurance Việt Nam) thành một hệ sinh thái thống nhất, tối ưu phân bổ vốn, tăng cường kiểm soát rủi ro và nâng cao tính bền vững trong vận hành.

Ông VJ Lu (Lu Wei Chieh), Tổng giám đốc Cathay United Việt Nam chi nhánh TP.HCM, chia sẻ về định hướng phát triển và lộ trình đầu tư tài chính bền vững của Cathay United Bank tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, Cathay United Bank duy trì tăng trưởng hai chữ số về doanh thu và lợi nhuận trong 3 năm liên tiếp, hợp tác hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam lẫn Đài Loan, tham gia trên 100 thương vụ tín dụng hợp vốn, giữ vai trò ngân hàng đầu mối trong gần 20 thương vụ. Song song, Cathay Insurance Việt Nam giữ vai trò trụ cột quản trị rủi ro trong mô hình tài chính tích hợp, duy trì tốc độ tăng trưởng kép bình quân 20,6% trong suốt thập kỷ qua.

Cathay Life Việt Nam hiện vận hành hơn 120 điểm kinh doanh tại 6 thành phố lớn, với đội ngũ trên 2.400 tư vấn viên phục vụ hơn 500.000 khách hàng trên toàn quốc.

Kế thừa năng lực và triết lý phát triển bền vững từ công ty mẹ, Cathay Life Việt Nam theo đuổi mô hình bảo hiểm lấy con người làm trung tâm, tập trung vào các giải pháp bảo vệ toàn diện theo vòng đời. Doanh nghiệp đã đầu tư gần 150 tỷ đồng cho hạ tầng công nghệ, đồng thời phát triển các giải pháp bảo hiểm toàn diện theo mô hình DRCS: D - Die (bảo vệ trước rủi ro tử vong), R - Retire (an tâm khi nghỉ hưu), C - Child (chăm lo tương lai con cái), S - Sick (bảo vệ trước rủi ro bệnh tật). Từ đó, doanh nghiệp thiết kế các giải pháp bảo hiểm mang tính hệ thống, đáp ứng đồng thời nhu cầu bảo vệ, tích lũy và hoạch định tài chính dài hạn.

Đầu tư công nghệ và ESG

Chuyển đổi số là trụ cột xuyên suốt trong chiến lược phát triển của Cathay tại Việt Nam. Thông qua Cathay United Bank, Cathay triển khai các giải pháp ngân hàng số lấy dữ liệu và công nghệ làm lõi, nổi bật là quy trình vay số hóa 100%, cho phép khách hàng hoàn tất toàn bộ hành trình vay hoàn toàn trực tuyến chỉ trong vài phút.

Trong khi đó, Cathay Life Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và AI, gồm các công cụ như AI Coach nhằm nâng cao năng suất đội ngũ, song song với những giải pháp hợp đồng bảo hiểm điện tử, bồi thường di động, nền tảng hỗ trợ tư vấn số... qua đó cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Ông Chang Ken Lee, Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Cathay (thứ 2 từ trái qua), chia sẻ về định hướng phát triển và cam kết tăng trưởng dài hạn tại Việt Nam - thị trường trọng điểm thứ hai.

Song hành công nghệ, ESG được Cathay tích hợp trực tiếp vào các quyết định tài chính và quản trị rủi ro tại Việt Nam. Cột mốc tài trợ dự án điện gió BIM tại Ninh Thuận cùng Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) khoản vay xanh đầu tiên của Ngân hàng Cathay United tại Việt Nam, tạo tiền đề cho các gói tài trợ tiếp theo trong mảng tài chính xanh, thúc đẩy hiệu quả năng lượng, tài chính toàn diện và y tế.

“Tại Cathay, chúng tôi chú trọng vào các vấn đề liên quan đến ESG. Chúng tôi không chỉ tham gia vào hoạt động cho vay, mà còn thực hiện đầu tư thông qua mảng bảo hiểm nhân thọ và các quỹ đầu tư tư nhân của tập đoàn. Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều hoạt động trong lĩnh vực năng lượng và tài chính xanh, đồng thời đạt được những kết quả tích cực, thành công tại Đài Loan. Chúng tôi kỳ vọng mang những kinh nghiệm này đến Việt Nam”, ông Chang Ken Lee, Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Cathay, khẳng định.