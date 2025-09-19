Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Kim Jong Un thị sát thử nghiệm UAV tấn công chiến thuật

  • Thứ sáu, 19/9/2025 14:16 (GMT+7)
Đây là lần đầu tiên truyền thông Triều Tiên đưa tin công khai về dòng UAV Kumsong, loại máy bay không người lái tấn công chiến thuật.

Một chiếc UAV Triều Tiên bay trong một cuộc thử nghiệm ngày 18/9/2025. Ảnh: KCNA /Reuters.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 19/9 đưa tin, Chủ tịch Kim Jong Un đã giám sát một cuộc thử nghiệm hiệu suất của máy bay không người lái (UAV) tấn công chiến thuật, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tăng cường khả năng tác chiến của các thiết bị bay không người lái.

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, cuộc thử nghiệm do một viện nghiên cứu và doanh nghiệp thuộc Tổ hợp Công nghệ Hàng không Không người lái thực hiện, tập trung vào UAV tấn công chiến thuật Kumsong và UAV trinh sát chiến lược. KCNA mô tả UAV Kumsong có “hiệu quả tuyệt vời” trong chiến đấu và giá trị chiến lược cao.

Đây là lần đầu tiên truyền thông Triều Tiên đưa tin công khai về dòng UAV Kumsong. Những bức ảnh kèm theo cho thấy UAV tấn công cảm tử bắn trúng các mục tiêu giả định, tương tự các thử nghiệm từng được tiến hành vào tháng 8 và 11 năm ngoái.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố việc phát triển AI và nâng cao khả năng tự động hóa vũ khí là ưu tiên hàng đầu, đồng thời yêu cầu đẩy mạnh năng lực sản xuất UAV quy mô lớn.

Theo các chuyên gia, động thái nhằm phô trương sức mạnh trước các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Một số nhà phân tích dự đoán Triều Tiên có thể công bố chính sách quốc phòng mới tại kỳ đại hội đảng sắp tới.

