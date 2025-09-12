Triều Tiên sắp trở thành 'cường quốc ICBM thứ tư thế giới'

Một kỷ nguyên mới trong chương trình tên lửa của Triều Tiên có thể đang hé mở, khi các nhà phân tích cảnh báo về một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân tới lục địa Mỹ.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un giám sát vụ thử động cơ tên lửa. Ảnh: KCNA.

Vài ngày sau khi trở về từ lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít ở Trung Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đích thân giám sát cuộc thử nghiệm động cơ ICBM nhiên liệu rắn nhẹ hơn, mạnh mẽ hơn. Truyền thông địa phương ca ngợi thành tựu này là một bước đột phá "chiến lược".

Được chế tạo từ vật liệu composite sợi carbon tiên tiến, động cơ mới “báo hiệu một sự thay đổi đáng kể trong việc mở rộng và củng cố lực lượng hạt nhân chiến lược của Triều Tiên”, ông Kim tuyên bố.

Ông mô tả cuộc thử nghiệm là "một thành công mang tính chiến lược trong quá trình hiện đại hóa công nghệ quốc phòng thời gian gần đây".

Các nhà quan sát cũng tin rằng, động cơ nâng cấp có thể được sử dụng cho các vụ phóng vệ tinh do thám trong tương lai.

Sự phát triển này đánh dấu một bước ngoặt tiềm tàng trong chương trình tên lửa của Triều Tiên. Việc Bình Nhưỡng đề cập đến vụ thử thứ chín và "cuối cùng" này là dấu hiệu cho thấy sự ra mắt của một ICBM mới - có thể là Hwasong-20 - theo Yang Moo-jin, hiệu trưởng Đại học Nghiên cứu Triều Tiên tại Seoul.

“Triều Tiên thực chất đang tuyên bố rằng họ hiện là cường quốc ICBM thứ tư, sau Mỹ, Nga và Trung Quốc”, ông Yang nói trên chương trình This Week in Asia, đồng thời so sánh Hwasong-20 với DF-61 của Trung Quốc, Minuteman III của Mỹ và Sarmat của Nga.

Ông cho biết, ICBM nhiên liệu rắn mới của Bình Nhưỡng dự kiến sẽ được công bố sớm nhất vào ngày 10/10, đúng dịp diễn ra lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động cầm quyền.

Theo ông Yang, sự hỗ trợ kỹ thuật từ Nga trong công nghệ tái nhập khí quyển có thể đã thay đổi đánh giá của quốc tế về năng lực tên lửa của Triều Tiên từ "thô sơ" sang "hoàn thiện".

Ông Kim thăm dây chuyền sản xuất tên lửa. Ảnh: KCNA.

Động cơ mới ưu việt

Vụ phóng thử dự kiến của Hwasong-20 được cho là sẽ đóng vai trò đỉnh cao trong kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm của Bình Nhưỡng, ảnh hưởng đáng kể đến quan hệ liên Triều và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, ông Yang cảnh báo.

Lần gần đây nhất Triều Tiên tiến hành phóng thử ICBM là vào tháng 10/2024, khi nước này thử nghiệm Hwasong-19.

Tờ báo chính thức của đảng cầm quyền, Rodong Sinmun, cho biết Chủ tịch Kim Jong Un cũng đã vạch ra một lộ trình chiến lược mới để mở rộng lực lượng hạt nhân, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

“Ông ấy có thể đã kêu gọi thử nghiệm ICBM mới hoặc sản xuất hàng loạt ICBM”, Hong Min, nhà phân tích cấp cao tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc, nói.

Triều Tiên thường phóng tên lửa mới từ một đến bốn tháng sau khi thử nghiệm động cơ trên mặt đất, theo ông Hong. “Nếu nguyên tắc này đúng, một ICBM mới có thể được phóng sớm nhất là vào ngày 10/10”.

Việc sử dụng vật liệu composite sợi carbon có thể làm giảm đáng kể trọng lượng thùng nhiên liệu của tên lửa, cho phép động cơ mới mang đầu đạn nặng hơn với khả năng cơ động cao hơn, ông Hong giải thích.

Cho dù được lắp trên Hwasong-19 hay Hwasong-20 mới hơn, động cơ nhiên liệu rắn này đại diện cho một bước tiến lớn trong năng lực ICBM của Triều Tiên.

Vụ thử động cơ tên lửa mới nhất. Ảnh: EPA.

Trong những tuần gần đây, Bình Nhưỡng đã cho ra mắt một nhà máy tên lửa tầm ngắn và một viện nghiên cứu chuyên phát triển động cơ nhiên liệu rắn sợi carbon, đỉnh điểm là cuộc thử nghiệm trên mặt đất trong tuần này.

Theo ông Hong, những động thái trên có thể đã được tiến hành với sự chấp thuận ngầm của Bắc Kinh, khi Trung Quốc tìm cách tránh khiêu khích Mỹ.

Theo một nhà phân tích an ninh chính phủ tại Seoul, Triều Tiên sở hữu khoảng 50 đầu đạn hạt nhân và đang sản xuất thêm từ 5 đến 10 đầu đạn mỗi năm.

"Nếu xu hướng này tiếp tục, Triều Tiên sẽ vượt qua Israel, Pakistan và Ấn Độ về số lượng đầu đạn trong vòng 10 năm", nhà phân tích này nói với các phóng viên.

Triều Tiên tuyên bố động cơ mới của nước này tạo ra lực đẩy 1.971 kilonewton, tương đương khoảng 200 tấn lực.

Kwon Yong-soo, giáo sư danh dự tại Đại học Quốc phòng Hàn Quốc, cho biết thêm rằng Triều Tiên dường như đã giải quyết được vấn đề tái nhập khí quyển - từ lâu được coi là rào cản kỹ thuật cuối cùng cho việc phát triển ICBM - có thể là nhờ sự hỗ trợ của Nga.

Vật liệu composite carbon có thể chịu được nhiệt độ và áp suất cực cao của quá trình tái nhập, khiến chúng trở nên lý tưởng cho đầu đạn hình nón, ông nói.

Ông Chang Young-keun - người đứng đầu trung tâm tên lửa tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Hàn Quốc - nhận định, việc tiết lộ các chi tiết kỹ thuật chính xác như vậy cho thấy tiến triển của Triều Tiên trong việc phát triển nhiều đầu đạn tái nhập độc lập (MIRV), cho phép một tên lửa tấn công nhiều mục tiêu.

Theo ông Chang, động cơ mới cung cấp lực đẩy mạnh hơn khoảng 40% so với Hwasong-18, một bước nhảy vọt có thể cho phép một tên lửa mang theo năm đầu đạn, đặt ra một thách thức đáng gờm cho hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.