Hé lộ chiến dịch SEAL Mỹ xâm nhập Triều Tiên

Nhóm lính đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ ngoi lên từ mặt biển tối om trong một đêm mùa đông đầu năm 2019, rón rén tiến vào bãi biển đầy đá ở Triều Tiên. Họ thực hiện nhiệm vụ tối mật, phức tạp và quan trọng đến mức mọi thứ phải diễn ra hoàn hảo.

Đặc nhiệm Hải quân Mỹ. Ảnh minh họa: NYT

Theo bài viết của New York Times, mục tiêu của nhóm này là cài đặt một thiết bị điện tử cho phép Mỹ chặn các thông tin liên lạc của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc đàm phán hạt nhân cấp cao với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhiệm vụ này có thể mang lại cho Mỹ luồng thông tin tình báo giá trị. Tuy nhiên, nếu bị phát hiện, việc đưa lực lượng biệt kích Mỹ vào lãnh thổ Triều Tiên không chỉ phá hỏng tiến trình đàm phán mà còn có thể gây ra một cuộc khủng hoảng con tin hoặc xung đột với quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Nhiệm vụ rủi ro đến mức cần được tổng thống trực tiếp chấp thuận.

Trong chiến dịch, quân đội Mỹ đã chọn Nhóm Đỏ của Đội SEAL 6 - đơn vị đã tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden. Các lính SEAL đã tập dượt trong nhiều tháng, nhận thức rằng mọi động tác phải hoàn hảo. Nhưng khi họ đến nơi mà họ nghĩ là một bờ biển hoang vắng vào đêm hôm đó, với bộ đồ lặn màu đen và kính nhìn đêm, nhiệm vụ đã nhanh chóng thất bại.

Một chiếc thuyền Triều Tiên xuất hiện từ trong bóng tối. Đèn pin từ mũi thuyền quét qua mặt nước. Lo sợ bị phát hiện, lính SEAL đã nổ súng. Chỉ trong vài giây, tất cả người có mặt trên thuyền Triều Tiên đều thiệt mạng. Lính SEAL rút lui mà không cài được thiết bị nghe lén.

Chiến dịch năm 2019 chưa bao giờ được Mỹ hoặc Triều Tiên công khai thừa nhận hay nhắc đến. Các chi tiết vẫn được xếp vào dạng tuyệt mật và đây là lần đầu tiên xuất hiện trên báo chí. Chính quyền Tổng thống Trump đã không thông báo với các thành viên chủ chốt của Quốc hội chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động tình báo.

Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin này.

New York Times cho biết bài viết của họ dựa trên thông tin phỏng vấn với 20 người, bao gồm các quan chức chính phủ, các thành viên của chính quyền Tổng thống Trump nhiệm kỳ đầu tiên, các quân nhân hiện tại và trước đây biết về nhiệm vụ.

Không rõ Triều Tiên đã nắm được bao nhiêu thông tin về chiến dịch này. Đây chỉ là một trong hàng loạt hoạt động kéo dài hàng thập kỷ mà các chính quyền Mỹ thực hiện nhằm tìm cách xử lý chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Năm 2019, ông Trump có một lời đề nghị gặp gỡ cá nhân với ông Kim, nhằm tìm kiếm một bước đột phá mà các tổng thống trước đây không đạt được. Tuy nhiên, các cuộc gặp của ông Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên đều không mang lại kết quả nào.

Chính phủ Mỹ ước tính Triều Tiên sở hữu khoảng 50 vũ khí hạt nhân và tên lửa có thể vươn tới lục địa Mỹ. Ông Kim tuyên bố sẽ tiếp tục mở rộng chương trình hạt nhân của mình "theo cấp số nhân" để ngăn chặn điều mà ông gọi là “các hành động khiêu khích của Mỹ”.

Điểm mù chiến lược

Nhiệm vụ SEAL được triển khai nhằm khắc phục một điểm mù chiến lược. Trong nhiều năm, các cơ quan tình báo Mỹ nhận thấy việc tuyển dụng con người và khai thác thông tin liên lạc ở quốc gia biệt lập như Triều Tiên gần như bất khả thi.

Tìm hiểu suy tính của ông Kim trở thành ưu tiên hàng đầu khi ông Trump mới nhậm chức. Nhà lãnh đạo Triều Tiên có vẻ ngày càng khó đoán, và mối quan hệ của ông với ông Trump dao động thất thường giữa những lá thư hữu nghị và những lời đe dọa chiến tranh hạt nhân công khai.

Năm 2018, mối quan hệ có vẻ đang tiến triển theo hướng hòa bình. Triều Tiên đình chỉ các vụ thử hạt nhân và tên lửa khi hai nước bắt đầu đàm phán, nhưng Mỹ vẫn chưa hiểu rõ ý định của ông Kim.

Trong bối cảnh bất định như vậy, các cơ quan tình báo Mỹ báo cáo với Nhà Trắng rằng họ đã có giải pháp cho vấn đề tình báo: Một thiết bị điện tử mới được phát triển có thể chặn thông tin liên lạc của ông Kim. Vấn đề là phải có người lẻn vào và cài đặt nó.

Năm 2018, nhiệm vụ này được giao cho Đội SEAL 6.

Nhiệm vụ này vô cùng khó khăn cả với Đội 6. Lực lượng SEAL - vốn quen với các cuộc đột kích chớp nhoáng ở những nơi như Afghanistan và Iraq - sẽ phải chịu đựng hàng giờ dưới nước biển lạnh giá, vượt qua lực lượng an ninh trên bộ, thực hiện một hoạt động kỹ thuật chính xác và sau đó rút lui mà không bị phát hiện.

Việc rút lui mà không bị phát hiện là rất quan trọng. Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, các lãnh đạo cấp cao tại Lầu Năm Góc tin rằng chỉ cần một hành động quân sự nhỏ chống lại Triều Tiên cũng khiến Bình Nhưỡng trả đũa thảm khốc. Tuy nhiên, lực lượng SEAL tin rằng có thể hoàn thành nhiệm vụ vì họ từng làm điều tương tự trước đây.

Theo những người hiểu được nội tình, vào năm 2005, lực lượng SEAL sử dụng một tàu ngầm mini để đổ bộ lên Triều Tiên và rời đi mà không bị phát hiện. Chiến dịch năm 2005 - được thực hiện dưới thời Tổng thống George W. Bush - chưa bao giờ được báo cáo công khai.

Vào mùa thu năm 2018, trong khi các cuộc đàm phán cấp cao với Triều Tiên đang diễn ra, Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt liên hợp - đơn vị giám sát Đội 6 - nhận được sự chấp thuận từ Tổng thống Trump để bắt đầu chuẩn bị.

Kế hoạch này yêu cầu Hải quân Mỹ đưa một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân vào vùng biển ngoài khơi Triều Tiên, sau đó đưa nhóm lính SEAL vào bờ bằng 2 tàu ngầm mini.

Nhóm lính SEAL phải lặn dưới nước biển trong khoảng 2 giờ để vào bờ, sử dụng thiết bị lặn và bộ đồ giữ nhiệt để sống sót.

Đến gần bãi biển, tàu ngầm mini thả nhóm 8 lính SEAL để họ bơi đến mục tiêu, lắp đặt thiết bị và sau đó quay trở lại biển.

Nhóm phải đối mặt với một hạn chế nghiêm trọng: Họ gần như không được bảo vệ.

Thông thường, lực lượng Chiến dịch Đặc biệt được các máy bay không người lái yểm trợ trên cao trong khi thực hiện nhiệm vụ, truyền phát video độ nét cao về mục tiêu, để lính SEAL trên mặt đất và các lãnh đạo ở trung tâm chỉ huy xa xôi dựa vào đó để chỉ đạo hành động theo thời gian thực. Thông thường, họ thậm chí có thể nghe lén thông tin liên lạc của đối phương.

Nhưng ở Triều Tiên, bất kỳ máy bay không người lái nào cũng sẽ bị phát hiện. Nhiệm vụ này phải dựa vào các vệ tinh trên quỹ đạo và máy bay do thám tầm cao trong không phận quốc tế cách xa nhiều dặm - chỉ có thể cung cấp hình ảnh tĩnh có độ phân giải tương đối thấp.

Những hình ảnh đó sẽ không đến theo thời gian thực mà có độ trễ vài phút. Chúng cũng không thể được chuyển tiếp đến các tàu ngầm mini vì đường truyền có thể làm lộ nhiệm vụ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un gặp nhau năm 2019 tại Hà Nội. Ảnh: Reuters

Bại lộ

Đội SEAL 6 đã tập luyện nhiều tháng trên vùng biển Mỹ và tiếp tục chuẩn bị cho đến những tuần đầu tiên của năm 2019. Tháng 2 năm đó, ông Trump tuyên bố sẽ gặp ông Kim Jong-un để bàn vấn đề hạt nhân.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Đội SEAL 6 hợp tác với đội tàu ngầm hàng đầu của Hải quân - Đội SEAL Delivery Vehicle Team 1. Lực lượng SEAL lên tàu ngầm và hướng đến Triều Tiên. Khi tàu ngầm đang ở ngoài khơi và sắp mất liên lạc, ông Trump ra lệnh thực hiện nhiệm vụ cuối cùng.

Tàu ngầm tiến gần bờ biển Triều Tiên và thả hai tàu ngầm mini để chúng di chuyển đến địa điểm cách bờ khoảng 100m, ở vùng nước trong và nông.

Những người hoạch định nhiệm vụ đã cố gắng khắc phục điểm yếu khi không có video trực tiếp từ trên cao bằng cách dành nhiều tháng để theo dõi hoạt động của người dân trong khu vực. Họ nghiên cứu cách thức đánh bắt cá và chọn thời điểm ít tàu thuyền qua lại. Thông tin tình báo cho thấy nếu lực lượng SEAL lặng lẽ đến đúng địa điểm vào lúc nửa đêm mùa đông, họ có thể không gặp bất kỳ ai.

Đêm tĩnh và biển lặng. Khi các tàu ngầm mini lướt về phía mục tiêu, các cảm biến của tàu cho thấy thông tin tình báo là chính xác. Vùng biển dường như không có người.

Các tàu ngầm mini đến vị trí chọn trước. Tuy nhiên, tại đó, nhóm đã mắc phải sai lầm đầu tiên, khiến nhiệm vụ thất bại.

Trong bóng tối, tàu ngầm mini đầu tiên đáp xuống đáy biển theo kế hoạch, nhưng tàu ngầm thứ hai đã vượt quá mục tiêu và phải quay đầu.

Kế hoạch yêu cầu 2 tàu ngầm mini đậu cùng một hướng, nhưng sau khi tàu ngầm thứ hai quay lại, hai tàu quay về hướng ngược nhau. Thời gian có hạn, vì vậy nhóm quyết định thả đội lính trên bờ và khắc phục sự cố về tàu.

Cửa trượt trên tàu ngầm mở ra, đội lính SEAL lặng lẽ lặn dưới nước để vào bờ.

Cứ vài mét, các lính SEAL lại ngoi lên trên mặt nước để quan sát xung quanh.

Đó có thể là sai lầm thứ hai. Trong bóng tối có một chiếc thuyền nhỏ với nhóm người Triều Tiên. Các cảm biến trong kính nhìn đêm của lính SEAL được thiết kế để phát hiện nhiệt, nhưng bộ đồ lặn mà nhóm lính SEAL mặc đã bị lạnh cóng vì nước biển.

Các lính SEAL lên bờ vì nghĩ rằng chỉ có mình họ, rồi bắt đầu cởi bỏ thiết bị lặn. Mục tiêu chỉ cách đó vài trăm mét.

Trở lại tàu ngầm mini, người điều khiển định vị lại chiếc tàu ngầm đang quay ngược hướng. Với cửa buồng lái trượt mở ra để quan sát và liên lạc, động cơ điện được khởi động lại để đưa tàu ngầm quay lại.

Đó có lẽ là sai lầm thứ ba. Sóng động cơ có thể đã thu hút sự chú ý của nhóm người Triều Tiên. Họ vừa chiếu đèn pin vừa trao đổi, như thể họ đã nhận ra điều gì đó.

Do liên lạc bị cắt đứt, đội SEAL trên bờ không có cách nào để trao đổi với 2 tàu ngầm mini. Ánh đèn từ chiếc thuyền quét qua mặt nước. Lính SEAL không biết họ đang nhìn thấy một đội tuần tra an ninh hay một nhóm đánh cá.

Một người từ chiếc tàu Triều Tiên đã lao xuống biển.

Nếu đội trên bờ gặp rắc rối, sẽ có một nhóm lính SEAL tiếp viện túc trực với xuồng cao tốc. Xa hơn ngoài khơi, máy bay tàng hình trên các tàu Hải quân Mỹ sẵn sàng vào cuộc.

Đội SEAL phải đối mặt với quyết định quan trọng, nhưng không có cách nào để trao đổi về bước đi tiếp theo.

Trong khi đội bờ biển quan sát người Triều Tiên dưới nước, lính SEAL trên bờ đã chọn phương án hành động. Anh ta im lặng chĩa súng và bắn. Các lính SEAL khác cũng làm theo.

Trốn thoát

Kế hoạch yêu cầu đội SEAL phải hủy bỏ nhiệm vụ ngay lập tức nếu gặp bất kỳ ai. Lực lượng an ninh Triều Tiên có thể đang đến. Không có thời gian để cài thiết bị.

Đội bờ biển bơi đến thuyền để xác minh tất cả người Triều Tiên đã chết. Họ không tìm thấy súng hay quân phục nào, cho thấy đó có thể là nhóm thường dân đang lặn tìm sò. Tất cả đều đã chết, kể cả người đàn ông dưới nước.

Nhóm lính SEAL đã kéo các thi thể xuống nước để che giấu, thậm chí dùng dao đâm vào phổi của họ để thi thể chìm xuống

Nhóm lính SEAL bơi trở lại tàu ngầm mini và gửi tín hiệu cấp cứu. Tin rằng lực lượng SEAL đang gặp nguy hiểm, chiếc tàu ngầm hạt nhân lớn đã tiến vào vùng nước nông gần bờ, chấp nhận rủi ro đáng kể để cứu họ. Sau đó, nó tăng tốc về phía đại dương.

Tất cả quân nhân Mỹ đều thoát nạn.

Các quan chức Mỹ cho biết, ngay sau đó vệ tinh do thám của Mỹ phát hiện sự gia tăng hoạt động quân sự của Triều Tiên trong khu vực. Triều Tiên không đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về những người thiệt mạng, Hội nghị thượng đỉnh hạt nhân vào cuối tháng 2/2019 nhanh chóng kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.