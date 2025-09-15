Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thế giới

Triều Tiên ra tuyên bố đanh thép về vũ khí hạt nhân

  Thứ hai, 15/9/2025 07:57 (GMT+7)
Triều Tiên khẳng định vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là không thể đảo ngược đồng thời chỉ trích Mỹ vì lặp lại tuyên bố "lỗi thời" về việc phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng tại một cuộc họp quốc tế.

Chủ tịch Triều Tiên Kim jong Un và các quan chức quân đội. Ảnh: Reuters

Phái đoàn thường trực của Triều Tiên tại văn phòng Liên Hợp Quốc và tổ chức quốc tế ở Vienna đã ra thông cáo lên án việc Mỹ phản đối chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên tại phiên họp gần đây của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

"Chúng tôi mạnh mẽ lên án và bác bỏ hành động khiêu khích của Mỹ, khi một lần nữa tiết lộ ý định thù địch của họ đối với Triều Tiên, và bày tỏ quan ngại sâu sắc về những hậu quả tiêu cực mà hành động này gây ra", tuyên bố do Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải ngày 15/9 nêu rõ.

KCNA cho biết, mặc dù Mỹ chỉ trích việc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân là "bất hợp pháp", nhưng chính Washington mới là bên “làm suy yếu hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế thông qua việc tăng cường vũ khí hạt nhân triệt để”.

“Vị thế của Triều Tiên - một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân - được quy định vĩnh viễn trong luật pháp của nhà nước, là không thể đảo ngược”, KCNA tuyên bố, lưu ý rằng Bình Nhưỡng sẽ "kiên quyết phản đối và bác bỏ mọi nỗ lực nhằm thay đổi lập trường hiện tại".

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên đang thúc đẩy các chương trình hạt nhân và vũ khí, đồng thời phớt lờ các đề nghị đối thoại từ Mỹ và Hàn Quốc.

Đầu tháng này, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thăm một viện nghiên cứu phát triển động cơ nhiên liệu rắn. Tại đây, ông cho biết động cơ mới này sẽ được sử dụng cho tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20 thế hệ tiếp theo đang được phát triển.

Minh Hạnh/Tiền Phong

hạt nhân Triều Tiên Triều Tiên Hàn Quốc Mỹ Pháp Liên Hợp Quốc Kim Jong Un Triều Tiên vũ khí hạt nhân tuyên bố Bình Nhưỡng Kim Jong Un hạt nhân không đảo ngược tên lửa Hwasong-20 chương trình hạt nhân

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Triều Tiên

    Triều Tiên

    Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên - còn gọi là Triều Tiên, Bắc Triều Tiên hay Bắc Hàn - là một quốc gia Đông Á trên phần phía bắc Bán đảo Triều Tiên. Ở phía nam, nước này giáp biên giới với Hàn Quốc, nước từng cùng là một quốc gia duy nhất với quốc hiệu là Triều Tiên cho tới tận năm 1945. Biên giới phía bắc đa phần giáp với Trung Quốc dọc theo sông Áp Lục và Đồ Môn. Bắc Triều Tiên và Liên bang Nga có chung biên giới dài chỉ 18.3 km dọc theo sông Đồ Môn ở góc đông bắc đất nước. Triều Tiên và Hàn Quốc về lý thuyết vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh sau thỏa hiệp ngừng bắn vào ngày 27/7/1953.

    • Diện tích: 120.540 km²
    • Dân số: 25,49 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ: Tiếng Triều Tiên
    • Thủ đô: Bình Nhưỡng
    • Mã điện thoại: 850

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

