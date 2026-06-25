Ông Jonathan Hạnh Nguyễn tiết lộ kế hoạch của Sasco ở Long Thành

Chủ tịch Sasco cho biết doanh nghiệp đang chuẩn bị mô hình kinh doanh, nhân sự và nguồn lực tài chính để tham gia các gói thầu tại sân bay Long Thành khi cơ hội mở ra.

Ông Jonathan Hạnh Nguyễn khẳng định sân bay Long Thành sẽ mở ra dư địa tăng trưởng lớn cho các dịch vụ phi hàng không. Ảnh: SAS.

Phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên sáng 25/6, "vua hàng hiệu" Jonathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch HĐQT Sasco, nhấn mạnh sân bay Long Thành sẽ mở ra dư địa tăng trưởng lớn cho lĩnh vực dịch vụ phi hàng không.

Theo ông, Sasco đã chuẩn bị các phương án khai thác, mô hình kinh doanh, nhân sự và nguồn lực tài chính nhằm tham gia các gói thầu phù hợp tại dự án sân bay lớn nhất cả nước.

"Nếu đã làm thì phải làm tới", ông Hạnh Nguyễn nói khi đề cập tham vọng của doanh nghiệp tại sân bay Long Thành.

Chủ tịch HĐQT Sasco cho rằng thị trường dịch vụ phi hàng không tại Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Ông so sánh doanh thu từ lĩnh vực này trên thế giới có thể đạt quy mô hàng chục đến hàng trăm tỷ USD, trong khi tại Việt Nam vẫn ở mức rất khiêm tốn.

Ông cũng tiết lộ doanh nghiệp vừa đạt được những thỏa thuận hợp tác mới với một tập đoàn quốc tế lớn hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ phi hàng không.

Tại phiên họp, ông Jonathan Hạnh Nguyễn tiếp tục khẳng định Sasco và Công ty Nhà ga quốc tế Cam Ranh (CRTC) là hai đơn vị trọng yếu trong hệ sinh thái của mình. Theo ông, dù các doanh nghiệp có khả năng tự vận hành, IPPG luôn sẵn sàng hỗ trợ nguồn lực tài chính khi cần thiết.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, cổ đông Sasco đã thông qua mục tiêu doanh thu thuần 3.451 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 802 tỷ đồng , lần lượt giảm 2% và 5% so với kết quả thực hiện năm trước.

Doanh nghiệp cho biết việc xây dựng kế hoạch thận trọng xuất phát từ nhiều yếu tố khó lường như căng thẳng địa chính trị, biến động giá dầu, tỷ giá USD, chi phí vận tải gia tăng và xu hướng thắt chặt chi tiêu của hành khách.

Dù vậy, Sasco vẫn đánh giá thị trường hàng không duy trì đà tăng trưởng tích cực. Lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất trong năm 2026 được dự báo đạt khoảng 46,3 triệu lượt, tăng 10% so với năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 19,9 triệu lượt và khách nội địa đạt 26,3 triệu lượt.

Năm 2025, Sasco ghi nhận doanh thu 3.535 tỷ đồng , tăng 15%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 844 tỷ đồng , tăng 67% so với năm trước. Trên cơ sở kết quả này, công ty dự kiến chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 46,24%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận 4.624 đồng.

Trong quý I, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 779 tỷ đồng . Hai mảng kinh doanh chủ lực gồm dịch vụ phòng chờ và cửa hàng miễn thuế lần lượt đóng góp 241 tỷ đồng và 161 tỷ đồng doanh thu.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, Sasco còn hưởng lợi từ nguồn thu tài chính nhờ lượng tiền gửi lớn tại ngân hàng. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế quý đầu năm đạt 155 tỷ đồng , tăng 38% so với cùng kỳ.