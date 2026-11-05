Ông Cô Gia Thọ cùng gia đình rút khỏi HĐQT Thiên Long

5/9 thành viên HĐQT Thiên Long dự kiến được miễn nhiệm tại phiên họp Đại hội cổ đông bất thường tháng 12, trong đó có nhà sáng lập Cô Gia Thọ và 3 người thân trong gia đình.

Sau khi rời HĐQT, ông Cô Gia Thọ sẽ chuyển sang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch danh dự Thiên Long theo hợp đồng tư vấn có thời hạn 3 năm. Ảnh: TLG.

CTCP Tập đoàn Thiên Long (HoSE: TLG) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026, dự kiến tổ chức ngày 7/12. Một trong những nội dung đáng chú ý là kế hoạch miễn nhiệm 5 thành viên HĐQT và bầu bổ sung nhân sự thay thế cho nhiệm kỳ 2025-2028.

Danh sách nhân sự dự kiến được miễn nhiệm gồm ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch HĐQT kiêm nhà sáng lập; bà Cô Cẩm Nguyệt - em gái ông Thọ; ông Cô Trần Cơ Nguyên - con trai; và bà Cô Trần Dinh Dinh - con gái.

Thành viên còn lại là ông Nguyễn Đình Tâm, cựu Tổng giám đốc doanh nghiệp.

Theo tài liệu công bố, cả 5 thành viên này đều đã gửi đơn từ nhiệm đến HĐQT. Việc miễn nhiệm dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Các ứng viên thay thế chưa được công bố cụ thể. Theo kế hoạch, 5 thành viên mới sẽ được đề cử và trình cổ đông xem xét, bầu bổ sung tại phiên họp bất thường sắp tới.

Đáng chú ý, sau khi rời HĐQT, ông Cô Gia Thọ sẽ chuyển sang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch danh dự Thiên Long theo hợp đồng tư vấn có thời hạn 3 năm.

Với vị trí này, ông Thọ sẽ tham gia các cuộc họp theo đề nghị của HĐQT, đại diện doanh nghiệp tại một số sự kiện, đồng thời hỗ trợ củng cố uy tín và duy trì quan hệ với cổ đông, đối tác. Tuy nhiên, ông không tham gia điều hành và không có quyền biểu quyết tại HĐQT.

Động thái thay đổi nhân sự cấp cao tại Thiên Long diễn ra trong bối cảnh tập đoàn văn phòng phẩm Nhật Bản Kokuyo đang triển khai thương vụ mua lại cổ phần để nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp Việt Nam.

Tháng 12/2025, Kokuyo công bố kế hoạch thâu tóm Thiên Long thông qua hai bước. Đầu tiên, tập đoàn Nhật Bản dự kiến mua lại 46,8% cổ phần từ CTCP Đầu tư Thiên Long An Thịnh - cổ đông lớn do nhà sáng lập và các bên liên quan sở hữu.

Sau đó, Kokuyo sẽ thực hiện chào mua công khai thêm tối đa 18,2% cổ phần từ các cổ đông khác. Nếu hoàn tất cả hai giao dịch, tỷ lệ sở hữu của tập đoàn Nhật Bản tại Thiên Long có thể đạt tối đa 65,01%, qua đó đưa doanh nghiệp Việt Nam trở thành công ty con.

Tổng giá trị thương vụ được Kokuyo ước tính khoảng 27,6 tỷ yen, tương đương 185 triệu USD .

Tháng 9/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã chấp thuận thương vụ tập trung kinh tế này có điều kiện. Một số yêu cầu được đưa ra liên quan đến giám sát thị phần, tuân thủ pháp luật cạnh tranh và tăng đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, phát triển (R&D) tại Việt Nam.

Cụ thể, nhóm doanh nghiệp liên quan phải tăng vốn đầu tư cho R&D tại Việt Nam thêm 3 tỷ đồng mỗi năm so với năm trước đó, trong ít nhất 5 năm liên tục sau năm thực hiện thương vụ.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, ông Cô Gia Thọ từng chia sẻ sự an tâm khi chuyển giao Thiên Long cho Kokuyo, đồng thời khẳng định sẽ có trách nhiệm hỗ trợ đối tác Nhật Bản phát triển doanh nghiệp bền vững.