Ông lớn Nhật chuẩn bị 180 triệu USD cho thương vụ thâu tóm Thiên Long

Tập đoàn văn phòng phẩm Nhật Bản Kokuyo chuẩn bị rót 28 tỷ yen (khoảng 180 triệu USD) vào pháp nhân tại Singapore để thực hiện thương vụ thâu tóm Tập đoàn Thiên Long.

Thương vụ Kokuyo thâu tóm Thiên Long đang có nhiều bước tiến tích cực. Ảnh: TL.

Ngày 30/9, HĐQT Kokuyo thông qua kế hoạch tăng vốn cho Synergy Investing ASIA Pte. Ltd., công ty con do tập đoàn Nhật Bản sở hữu 100% tại Singapore. Khoản tăng vốn dự kiến ở mức 28 tỷ yen, tương đương khoảng 180 triệu USD .

Theo tài liệu công bố, số tiền này được sử dụng để chuyển vốn phục vụ việc mua cổ phần tại Tập đoàn Thiên Long (HoSE: TLG), CTCP Đầu tư Thiên Long An Thịnh và một số bên liên quan trong thương vụ. Kokuyo sẽ thực hiện toàn bộ khoản góp vốn mới, qua đó duy trì tỷ lệ sở hữu 100% tại Synergy Investing ASIA.

Tuy nhiên, kế hoạch tăng vốn chưa được thực hiện ngay. Kokuyo cho biết việc này phụ thuộc vào chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam. Thời điểm tăng vốn và số vốn cụ thể bằng đôla Singapore chưa được xác định, do còn phụ thuộc tỷ giá tại thời điểm chuyển tiền và các điều chỉnh liên quan đến giá mua.

Sau khi tăng vốn, Synergy Investing ASIA sẽ trở thành một công ty con trọng yếu của Kokuyo do quy mô vốn vượt ngưỡng 10% vốn của công ty mẹ. Pháp nhân này được thành lập tại Singapore vào tháng 12/2025 để phục vụ các hoạt động đầu tư và là đầu mối thực hiện thương vụ với Thiên Long.

Động thái chuẩn bị vốn mới diễn ra sau khi thương vụ Kokuyo - Thiên Long có thêm bước tiến về mặt pháp lý.

Theo quyết định được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia công bố hồi tháng 9, giao dịch giữa Synergy Investing Asia, Thiên Long An Thịnh, Tập đoàn Thiên Long và các cổ đông liên quan được xác định là tập trung kinh tế có điều kiện. Điều này cho phép giao dịch được thực hiện nhưng các bên phải đáp ứng một số điều kiện do cơ quan quản lý đặt ra.

Kokuyo công bố kế hoạch thâu tóm Thiên Long từ cuối năm 2025. Theo phương án này, tập đoàn Nhật Bản sẽ mua toàn bộ cổ phần tại Thiên Long An Thịnh, doanh nghiệp khi đó sở hữu 46,82% vốn TLG.

Sau giao dịch, Kokuyo dự kiến chào mua công khai thêm tối đa 18,19% cổ phần Thiên Long. Nếu hoàn tất cả hai bước, Kokuyo sẽ sở hữu trực tiếp và gián tiếp tối đa 65,01% vốn, qua đó đưa Thiên Long trở thành công ty con của tập đoàn Nhật Bản.

Tổng giá trị thương vụ được Kokuyo ước tính khoảng 27,6 tỷ yen, tương đương khoảng 178 triệu USD tại thời điểm công bố.