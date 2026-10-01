AirAsia vẫn nhận máy bay mới dù gặp áp lực tài chính

CEO AirAsia Bo Lingam cho biết hãng đã thu xếp tài chính cho việc nhận 70-75 máy bay và không gặp vấn đề trong việc tiếp nhận các máy bay mới theo kế hoạch.

AirAsia đã thu xếp tài chính cho việc nhận khoảng 70-75 máy bay mới đã đặt hàng. Ảnh: AirAsia.

AirAsia đang chịu áp lực tài chính do chi phí nhiên liệu máy bay tăng cao. Tuy nhiên, CEO Bo Lingam khẳng định điều này sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch nhận máy bay mới của hãng.

Trao đổi với Nikkei Asia tại trụ sở gần sân bay quốc tế Kuala Lumpur, ông Bo cho biết AirAsia đã thu xếp tài chính cho việc nhận khoảng 70-75 máy bay mới. Hãng dự kiến nhận thêm 7 máy bay trong năm 2027 và 20 chiếc vào năm 2028.

Hãng hàng không giá rẻ này hiện có hàng trăm máy bay Airbus trong đơn hàng chờ giao. Tuy nhiên, trong quý II, AirAsia ghi nhận khoản lỗ ròng 527 triệu ringgit ( 129 triệu USD ). Tính đến ngày 30/6, tổng nợ phải trả của tập đoàn cũng cao hơn tài sản khoảng 600 triệu ringgit ( 147 triệu USD ).

AirAsia cũng đang tìm kiếm khoản đầu tư 1 tỷ USD để tái cấp vốn và bổ sung vốn lưu động.

Theo ông Bo, AirAsia không có ý định thu xếp tài chính cho toàn bộ đơn hàng máy bay quá sớm. Thay vào đó, hãng sẽ tìm nguồn vốn khi thời điểm bàn giao đến gần, qua đó có thể đàm phán mức lãi suất thuận lợi hơn nếu tình hình tài chính được cải thiện.

CEO AirAsia thừa nhận chi phí nhiên liệu cao đang gây áp lực lên thanh khoản, nhưng khẳng định hoạt động kinh doanh vẫn tạo ra dòng tiền.

“Nếu hỏi chúng tôi có vấn đề về thanh khoản không? Có, tất nhiên. Nhưng ngay cả sau khi trả tiền cho các bên cho thuê máy bay, tôi vẫn có tiền mặt vì hoạt động kinh doanh này tạo ra tiền mỗi ngày”, ông nói.

Về kế hoạch huy động 1 tỷ USD , Phó tổng giám đốc AirAsia Group Farouk Kamal cho biết khoảng 500- 550 triệu USD sẽ được dùng để hợp nhất các khoản vay hiện hữu thành một công cụ duy nhất. Phần còn lại có thể được sử dụng cho vốn lưu động.

Khoản tái cấp vốn này dự kiến giúp AirAsia giảm chi phí lãi vay. Khoản vay sẽ áp dụng cấu trúc trả nợ “bullet”, tức tiền gốc được thanh toán khi đến hạn thay vì trả dần trong thời hạn vay.

Theo ông Farouk, cách này giúp giảm áp lực dòng tiền trong ngắn hạn, dù AirAsia vẫn phải thanh toán toàn bộ khoản gốc khi đến hạn. Hãng cũng có thể trả nợ trước hạn nếu tình hình tài chính cải thiện.

Khoản tài trợ hiện được cấu trúc dưới dạng khoản vay thay vì huy động vốn trên thị trường trái phiếu quốc tế.

Các lãnh đạo AirAsia cũng lên tiếng về thông tin hãng bán 6 chiếc A321neo mới được bàn giao kể từ đầu năm 2025, trong đó có 2 chiếc được bán vào tháng 7.

Ông Bo cho biết đây thực chất là những máy bay thuê mà AirAsia đã đồng ý tiếp nhận trong quá trình tái cấu trúc thời Covid-19. Tuy nhiên, chi phí thuê quá cao khiến hãng không thể khai thác hiệu quả.

AirAsia sau đó trả lại các máy bay này cho bên cho thuê. Theo CEO AirAsia, bên cho thuê có thể đưa máy bay ra thị trường và nhận mức giá thuê cao hơn.

Ông Bo cho biết đây là quyết định mang tính tình huống, không phải động thái bán những máy bay AirAsia đặt mua trực tiếp từ Airbus.

CEO AirAsia cũng bác bỏ đồn đoán về việc chính phủ hỗ trợ hãng.

“Hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường. Chúng tôi không đóng cửa”, ông Bo nhấn mạnh.