PNJ có nguy cơ phải giải trình về tình trạng giá cổ phiếu

Cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm hết biên độ trong phiên 1/10. Nếu tiếp tục giảm sàn trong phiên tới, doanh nghiệp sẽ phải giải trình với HoSE về diễn biến cổ phiếu.

Cổ phiếu PNJ đã giảm 4 phiên liên tiếp. Ảnh: PNJ.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10 trong sắc đỏ khi VN-Index giảm mạnh dưới áp lực bán gia tăng tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong bối cảnh thiếu vắng thông tin hỗ trợ đủ sức thúc đẩy dòng tiền, chỉ số đại diện sàn HoSE nhanh chóng mở cửa dưới tham chiếu và duy trì trạng thái tiêu cực trong phần lớn thời gian giao dịch.

Áp lực điều chỉnh ngày càng rõ nét về cuối phiên chiều khi nhiều cổ phiếu trụ cột, đặc biệt thuộc nhóm ngân hàng và Vingroup, đồng loạt suy yếu. Đà giảm của các mã vốn hóa lớn khiến VN-Index nới rộng biên độ mất điểm, bất chấp một số cổ phiếu riêng lẻ vẫn duy trì được sắc xanh.

Thanh khoản trên cả 3 sàn đạt khoảng 19.700 tỷ đồng , tăng 21% so với phiên trước. Tuy nhiên, mức tăng này chủ yếu đến từ giao dịch thỏa thuận cổ phiếu MSR trên UPCoM, với giá trị gần 3.240 tỷ đồng trong thương vụ chuyển nhượng 4,99% vốn cho đối tác Mỹ.

Nếu loại trừ giao dịch đột biến này, thanh khoản toàn thị trường không có nhiều thay đổi đáng kể, cho thấy dòng tiền chưa thực sự cải thiện bất chấp mức giảm sâu của các chỉ số.

Kết phiên, VN-Index giảm 19,32 điểm (-1,1%) xuống 1.749,3 điểm; HNX-Index giảm 2,98 điểm (-1,1%) xuống 268,66 điểm; UPCoM-Index tăng 0,21 điểm (+0,2%) lên 126,52 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán với 367 mã giảm (gồm 23 mã giảm sàn), 901 mã giữ tham chiếu và 278 mã tăng (gồm 20 mã tăng trần).

Trong rổ VN30, có 20 mã giảm giá, 8 mã tăng và 2 mã đứng tham chiếu. Chỉ số đại diện nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn theo đó mất hơn 16 điểm, xuống còn khoảng 1.890 điểm.

VN-Index rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8. Ảnh: TradingView.

Đáng chú ý, VIC là mã tác động tiêu cực nhất đến VN-Index trong phiên 1/10. Cổ phiếu của Vingroup giảm 3,5%, lấy đi hơn 12 điểm của chỉ số chính.

Bên cạnh VIC, nhiều cổ phiếu khác cũng chìm trong sắc đỏ, tạo thêm áp lực lên thị trường, điển hình như STB (-5%), LPB (-4,6%), BID (-1,4%), VCB (-0,7%), GEE (-5,6%), GVR (-1,7%), VJC (-1,8%), TCX (-2,2%) và SSB (-2,7%).

Một trong những diễn biến đáng chú ý nhất phiên giao dịch là cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tiếp tục giảm hết biên độ, đánh dấu phiên giảm sàn thứ 4 liên tiếp. Thị giá PNJ theo đó lùi về 24.750 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong hơn 6 năm qua.

Nếu tiếp tục giảm sàn trong phiên 2/10, PNJ sẽ có 5 phiên giảm sàn liên tiếp, thuộc trường hợp phải gửi văn bản giải trình về tình trạng giảm giá cổ phiếu theo quy định của HoSE.

Diễn biến tiêu cực của PNJ xuất hiện sau khi doanh nghiệp công bố kế hoạch tái cơ cấu hoạt động với nhiều điều chỉnh đáng chú ý về quy mô kinh doanh, mục tiêu lợi nhuận và chính sách cổ tức. Những thay đổi trong định hướng kinh doanh diễn ra khi ngành trang sức vẫn đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm tác động kéo dài từ cuộc khủng hoảng trên thị trường kim cương.

Ở chiều ngược lại, TCB tăng 1,4%, trở thành một trong những cổ phiếu đóng vai trò nâng đỡ chỉ số. Một số mã khác cũng duy trì được sắc xanh như MSN (+2,8%), HDB (+1,8%), PLX (+3%), VBB (+6,4%), HAG (+4,6%), HVN (+1%), SAB (+0,9%), LPS (+1,9%) và NVL (+2%).

Tuy nhiên, mức tăng của các cổ phiếu này chưa đủ bù đắp sức ép từ nhóm vốn hóa lớn giảm mạnh, đặc biệt là VIC và các mã ngân hàng. Do đó, VN-Index vẫn khép lại phiên với mức giảm hơn 19 điểm, trong khi độ rộng thị trường tiếp tục nghiêng về bên bán.