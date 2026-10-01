VinFast tuyển 2.000 lao động ở Hà Tĩnh, thu nhập tới 18 triệu đồng

Nhà máy VinFast Hà Tĩnh đang tuyển thêm 2.000 lao động ở nhiều nhóm vị trí, với mức thu nhập dự kiến 10-18 triệu đồng/tháng.

Nhà máy VinFast Hà Tĩnh đặt tại Khu kinh tế Vũng Áng, được khánh thành và đi vào vận hành từ giữa năm 2025. Ảnh: VIC.

CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast đang tuyển 2.000 nhân sự cho nhà máy sản xuất ôtô điện VinFast Hà Tĩnh. Các vị trí trải rộng từ sản xuất, logistics đến kỹ thuật, bảo trì và nhập dữ liệu.

Một số vị trí sản xuất không yêu cầu bằng cấp, trong khi nhóm kỹ thuật, bảo trì và nhập dữ liệu đòi hỏi trình độ chuyên môn phù hợp. Thu nhập dự kiến ở mức 10-18 triệu đồng/tháng, chưa gồm các khoản thưởng theo chính sách của doanh nghiệp.

Người lao động được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định, tháng lương thứ 13 cùng một số chính sách phúc lợi khác. VinFast cũng có chính sách xe đưa đón và nghỉ ca đối với lao động làm việc tại Hà Tĩnh.

Nhà máy VinFast Hà Tĩnh đặt tại Khu kinh tế Vũng Áng, được khánh thành và đi vào vận hành từ giữa năm 2025. Việc tiếp tục tuyển dụng diễn ra khi VinFast mở rộng hoạt động sản xuất tại cơ sở này. Trước đó, doanh nghiệp cho biết nhà máy dự kiến tạo khoảng 6.000 việc làm trực tiếp trong giai đoạn đầu và có thể nâng quy mô lao động lên 15.000 người trong tương lai.

Mới đây, Vingroup đề xuất đầu tư xây dựng thêm 3 khu công nghiệp tại các lô CN16, CN17 và CN1F thuộc Khu kinh tế Vũng Áng. Tập đoàn đồng thời đề xuất xây dựng Trung tâm Logistics và Dịch vụ hậu cảng Sơn Dương trên diện tích 418 ha, với tổng vốn dự kiến gần 40.000 tỷ đồng .

Tuyển hàng chục nghìn vị trí trong hệ sinh thái Vingroup

Đợt tuyển dụng mới của VinFast diễn ra trong bối cảnh nhu cầu nhân sự tại các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup tăng mạnh cùng quá trình triển khai nhiều dự án sản xuất, hạ tầng và đô thị.

Riêng tại Hà Tĩnh, hồi tháng 8, CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh công bố nhu cầu tuyển dụng 5.680 lao động cho các đơn vị thuộc Vingroup và các nhà thầu đang triển khai dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Trong số này, VinFast Hà Tĩnh cần 1.130 công nhân; Vincons Vũng Áng tuyển 1.500 lao động; VinAlpha Vũng Áng tuyển 50 người và CTCP Đầu tư và Xây dựng SGC cần 3.000 công nhân.

Nhu cầu tuyển dụng tập trung vào các công việc trực tiếp tại công trường và nhà máy như sản xuất, hàn, logistics, xây dựng, cốt thép, cốp pha, đúc dầm và thi công hạ tầng.

Trước đó, tháng 3, Vingroup công bố SGC tuyển 25.000 nhân sự để phục vụ các dự án hạ tầng do doanh nghiệp này triển khai, trong đó có các dự án đường sắt và hạ tầng giao thông. Vingroup cho biết hệ sinh thái xây dựng của tập đoàn gồm Vincons, VinAlpha, Vin Landscape và SGC, được tổ chức để chủ động nguồn lực cho các dự án hạ tầng và đô thị quy mô lớn.

Đến tháng 5, Vingroup tiếp tục công bố kế hoạch tuyển hơn 20.000 lao động trong giai đoạn 1 cho Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội và các dự án khác của tập đoàn trên địa bàn thành phố. Nhóm nhân sự được tuyển gồm công nhân, nhân viên vận hành, kỹ thuật, lái xe, bảo vệ, vệ sinh và một số vị trí tại trường học, bệnh viện.