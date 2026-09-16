VinFast Việt Nam vừa huy động được 200 triệu USD vốn ngoại

SACE vừa công bố khoản tài trợ 200 triệu USD cho VinFast Việt Nam, nhằm hỗ trợ các hoạt động đầu tư, nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp.

VinFast đã mở rộng hoạt động kinh doanh ra 16 thị trường toàn cầu. Ảnh: VFS.

SACE - Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu thuộc Bộ Kinh tế và Tài chính Italy - vừa công bố khoản tài trợ trị giá 200 triệu USD cho CTCP VinFast Việt Nam - công ty con của VinFast Auto Ltd.

Trong khoản vay này, 3 ngân hàng quốc tế gồm Barclays Bank PLC, BNP Paribas và HSBC là các bên tham gia thu xếp và cung cấp khoản vay. HSBC đồng thời đảm nhiệm vai trò điều phối viên, đại lý khoản vay, đại lý tài sản bảo đảm…

Được biết, khoản vay sẽ được sử dụng cho các mục đích chung của doanh nghiệp, bao gồm đầu tư, nghiên cứu và phát triển, nhằm hỗ trợ kế hoạch kinh doanh của VinFast Việt Nam.

Việc hỗ trợ VinFast phát triển giao thông điện tại Việt Nam cũng được kỳ vọng mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Italy tham gia thị trường, qua đó tạo cầu nối giữa công nghệ Italy và quá trình chuyển đổi tại Việt Nam.

Theo SACE, giao dịch với VinFast Việt Nam đánh dấu cột mốc trong hợp tác giữa cơ quan này và Vingroup. Việc hỗ trợ VinFast cũng giúp SACE tăng hiện diện tại Việt Nam.

SACE là Cơ quan Tín dụng Xuất khẩu của Italy, cung cấp các giải pháp tài chính, bảo lãnh và bảo hiểm rủi ro thương mại, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Italy và đối tác quốc tế mở rộng hoạt động xuất khẩu, đầu tư. Bên cạnh các công cụ tài trợ xuất khẩu truyền thống, SACE phát triển các sản phẩm giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn dài hạn, mở rộng hợp tác công nghệ.

Khoản vay quốc tế kể trên được công bố trong bối cảnh VinFast tiếp tục mở rộng hoạt động trên thị trường quốc tế, đồng thời ghi nhận tăng trưởng tích cực trong thời gian qua. Đến nay, nhà sản xuất xe điện của Việt Nam đã hiện diện tại 16 thị trường, trải dài từ Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia, Philippines đến Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Đông. Hệ thống sản xuất của công ty cũng được mở rộng ra ngoài Việt Nam, với 4 cơ sở tại 3 quốc gia gồm Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia.

Về quy mô kinh doanh, nửa đầu năm nay tiếp tục cho thấy tốc độ tăng trưởng ấn tượng của hãng xe điện này.

Riêng quý II/2026, VinFast công bố đã bàn giao 70.085 ôtô điện trên toàn cầu, tăng 96% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, số ôtô điện VinFast được bàn giao toàn cầu đạt 128.662 xe, tăng 78%. Nếu tính thêm xe máy điện và xe đạp điện, VinFast đã giao tổng cộng 429.175 phương tiện hai bánh điện trong 6 tháng, tăng 275% so với cùng kỳ.