Ông chủ Aston Villa bị bạn gái tống tiền

  • Thứ năm, 14/5/2026 09:39 (GMT+7)
Chủ sở hữu Aston Villa, Wes Edens, được cho là nạn nhân của vụ tống tiền hơn 1 tỷ USD liên quan tới video nhạy cảm với người tình cũ.

Theo Wall Street Journal, nữ doanh nhân gốc Trung Quốc, Changli “Sophia” Luo bị truy tố tại Mỹ vì cáo buộc tống tiền tỷ phú Wes Edens, người đang sở hữu Aston Villa. Vụ việc gây chấn động bóng đá Anh khi đội bóng thành Birmingham vừa giành vé vào chung kết Europa League.

Các công tố viên liên bang Mỹ cho biết Luo bị cáo buộc đe dọa phát tán video và hình ảnh quan hệ tình dục với Edens nếu không được trả tới 1,2 tỷ USD, tương đương khoảng 900 triệu bảng. Người phụ nữ 46 tuổi phủ nhận toàn bộ cáo buộc và sẽ ra tòa vào cuối năm nay.

Theo hồ sơ điều tra, Edens quen Luo sau khi phản hồi tin nhắn LinkedIn vào năm 2022, thời điểm ông vừa ly hôn vợ cũ. Hai người được cho là bắt đầu mối quan hệ riêng tư vào giữa năm 2023.

Mọi chuyện sau đó leo thang khi Luo liên hệ với bạn gái mới của Edens, hiện là vợ ông, đồng thời gửi thư tố cáo vị tỷ phú có hành vi quan hệ trong lúc bà “không đủ tỉnh táo”. Luo còn bị cáo buộc đe dọa công khai các đoạn video nhạy cảm được quay bằng camera trong căn hộ của mình.

Trước áp lực và lo ngại cho sự an toàn của gia đình, Edens được cho là từng chấp nhận thỏa thuận dàn xếp trị giá 6,5 triệu USD, trong đó trả trước 1 triệu USD. Tuy nhiên, vụ việc tiếp tục bị đẩy xa hơn sau khi Luo muốn thương lượng lại số tiền.

FBI đã khám xét căn hộ của Luo tại New York hồi tháng 5 năm ngoái và phát hiện nhiều hình ảnh, video nhạy cảm được dàn dựng liên quan tới Edens. Người phụ nữ này sau đó bị bắt tại sân bay JFK khi đang chuẩn bị lên chuyến bay về Trung Quốc.

Đại diện của Wes Edens xác nhận ông chính là “Nạn nhân số 1” trong hồ sơ vụ án. Người phát ngôn cho biết chủ sở hữu Aston Villa sẽ không bình luận thêm và dự kiến ra làm chứng tại phiên tòa sắp tới.

Đào Trần

