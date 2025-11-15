Ồn ào tình tay ba của Reguilon

Sergio Reguilon trở thành tâm điểm bàn tán khi xuất hiện nhiều thông tin cho rằng cầu thủ này lừa dối bạn gái cũ.

Reguilon và bạn gái hiện tại.

Trước khi đến với bạn gái hiện tại Clara Ranz Rodriguez, Reguilon có mối quan hệ yêu đương với Marta Diaz – một influencer nổi tiếng trên mạng xã hội. Sau khi chia tay, xuất hiện nhiều tin đồn trong thời gian hẹn hò Diaz, Reguilon có những hành động không phù hợp với Clara. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến đời tư của ngôi sao bóng đá gặp rắc rối.

Đáng chú ý, vào dịp Giáng sinh năm ngoái, Reguilon gây bất ngờ khi xóa hết hình ảnh của Diaz trên Instagram trước khi đăng tải những bức ảnh mới cùng Clara. Sau khi dư luận tiếp tục xôn xao, Clara quyết định lên tiếng.

Cô đăng bức ảnh hai người kèm chú thích: "Em với người yêu em ngay từ lần đầu gặp". Khi một người dùng bình luận: "Nhưng quên nói rằng anh ấy còn bạn gái khi yêu em", Rodriguez đáp trả thẳng thắn: "Anh ấy lúc đó độc thân. Tôi nghĩ câu chuyện chưa được kể đúng. Không phải mọi thứ lúc nào cũng như vẻ bề ngoài".

Cặp đôi từng giữ kín mối quan hệ trong một thời gian dài trước khi công khai. Về phía bạn gái cũ Diaz, cô từng mô tả rất khó khăn khi chia tay cựu cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid vào tháng 10/2023.

Dù mới 28 tuổi, thời điểm được coi là đỉnh cao của một cầu thủ chuyên nghiệp, Reguilon lại lạc lối trong hành trình sự nghiệp. Hiện Reguilon thất nghiệp sau khi rời Tottenham mùa hè vừa qua. Reguilon từng có nửa mùa 2023/24 khoác áo MU nhưng không để lại nhiều dấu ấn.