Olise lập hat-trick, Pháp thắng cách biệt Bắc Ireland

Michael Olise tỏa sáng với một cú hat-trick, giúp đội tuyển Pháp đánh bại Bắc Ireland với tỷ số 3-1 trong trận giao hữu diễn ra vào rạng sáng 9/6.

Olise lập hattrick giúp tuyển Pháp đánh bại Bắc Ireland

Trong cuộc đối đầu tại Decathlon Arena, đội tuyển Pháp nhanh chóng khẳng định vị thế của ứng cử viên vô địch World Cup 2026. Dù Kylian Mbappe được kỳ vọng cân bằng kỷ lục ghi bàn của Olivier Giroud, Olise mới là cái tên chiếm trọn tâm điểm với màn trình diễn cá nhân xuất sắc.

Pháp làm chủ thế trận ngay từ những phút đầu với tỷ lệ kiểm soát bóng và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) vượt trội. Sau tình huống Mbappe bị từ chối bàn thắng do lỗi việt vị của đồng đội ở phút 20, áp lực của "Gà trống Gaulois" cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 43. Từ pha kiến tạo của Dembele, Olise có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành mở tỷ số trận đấu.

Ngay đầu hiệp hai, ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich nhân đôi cách biệt bằng một pha vô lê uy lực sau quả tạt của Malo Gusto. Dù Bắc Ireland nỗ lực rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 64 nhờ công của Patrick Kelly, hy vọng lội ngược dòng của đội khách nhanh chóng bị dập tắt bởi sự thăng hoa của hàng công chủ nhà.

Phút 75, Olise hoàn tất cú hat-trick bằng một siêu phẩm từ ngoài vòng cấm. Cầu thủ chạy cánh này thực hiện pha cắt bóng vào trung lộ sở trường rồi cứa lòng đẳng cấp đưa bóng đi thẳng vào góc xa, ấn định thắng lợi 3-1 cho đoàn quân của HLV Didier Deschamps.

Trái ngược với sự sắc sảo của Olise, Mbappe có một đêm thi đấu kém duyên khi liên tục bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn trong vòng cấm. Ở những phút cuối, tiền vệ kỳ cựu N'Golo Kante được tung vào sân trong sự chào đón nồng nhiệt của khán giả Lille, khép lại trận đấu chia tay đầy ý nghĩa của tuyển Pháp trên sân nhà trước khi lên đường tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Bắc Mỹ.

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