Mâu thuẫn giữa các tuyển thủ và Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) tiếp tục nóng lên ngay trước thềm World Cup 2026.

Tuyển Pháp bùng nổ mâu thuẫn. Ảnh: Reuters.

Theo L'Equipe, tranh cãi nổ ra sau khi nhà cái Betclic phát hành đoạn quảng cáo mới nhằm quảng bá cho trận giao hữu giữa tuyển Pháp và Bờ Biển Ngà. Hình ảnh trong chiến dịch có sự xuất hiện của năm tuyển thủ quốc gia Pháp gồm Rayan Cherki, Kylian Mbappe, Michael Olise, Ousmane Dembele và Desire Doue.

Điều khiến các cầu thủ không hài lòng là họ được cho là không hề biết trước mục đích thực sự của buổi chụp hình. Trong số những người phản ứng mạnh mẽ nhất có Cherki và đội trưởng Mbappe. Hai ngôi sao này cho rằng việc hình ảnh của họ xuất hiện trong quảng cáo liên quan đến cá cược có thể vi phạm những cam kết đã được thống nhất giữa đại diện cầu thủ và FFF trong thỏa thuận ký kết năm 2023.

L'Equipe cũng cho biết, do toàn đội đang tập trung cho chiến dịch World Cup 2026, vấn đề nhiều khả năng sẽ được đưa ra giải quyết sau khi giải đấu kết thúc. Tuy nhiên, đây không phải là mâu thuẫn mới phát sinh mà đã âm ỉ trong nhiều năm, với Mbappe là người tiên phong trong việc bảo vệ quyền kiểm soát hình ảnh của các tuyển thủ.

Vài cầu thủ Pháp không vui khi bị khai thác hình ảnh. Ảnh: Reuters.

Trước đó, chân sút của tuyển Pháp từng công khai phản đối việc đội tuyển hợp tác với các thương hiệu liên quan đến cờ bạc và những sản phẩm đi ngược lại các giá trị xã hội. Trong một cuộc phỏng vấn với Canal Plus, Mbappé nhấn mạnh rằng nhiều cầu thủ xuất thân từ những khu dân cư từng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tệ nạn cờ bạc.

"Tôi biết rất nhiều người đã phải gánh chịu hậu quả từ những hoạt động này. Vì thế, chúng tôi không đồng tình với việc hình ảnh của mình bị gắn với những thương hiệu như vậy", Mbappe chia sẻ.

Đồng quan điểm với thân chủ, luật sư Delphine Verheyden cảnh báo rằng các cầu thủ có nguy cơ bị gắn với những thông điệp không phù hợp thông qua các chiến dịch quảng cáo. Theo bà, danh tiếng và hình ảnh của cầu thủ luôn đi kèm những giá trị nhất định, vì vậy việc sử dụng hình ảnh cần được kiểm soát chặt chẽ.

Về phía FFF, liên đoàn cho rằng họ đã tuân thủ các điều khoản hợp tác khi đảm bảo tối thiểu 5 tuyển thủ xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá. Tuy nhiên, thỏa thuận cũng quy định hai đội trưởng và chủ tịch liên đoàn phải định kỳ gặp gỡ để đánh giá mức độ phù hợp của các đối tác thương mại.

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