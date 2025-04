Nvidia rơi vào thế khó

Theo Reuters, Nvidia đã không cảnh báo trước cho một số khách hàng lớn về các quy định xuất khẩu mới của Mỹ. Trong đó, các đối tác của nhà sản xuất linh kiện bán dẫn được yêu cầu phải có giấy phép để bán chip trí tuệ nhân tạo vào Trung Quốc.

Trả lời vào ngày 15/4, đại diện của Nvidia tiết lộ các quan chức Mỹ đã thông báo cho công ty vào ngày 9/4 rằng chip H20 cần giấy phép xuất khẩu để bán sang Trung Quốc. Sau đó một ngày, công ty cho biết họ luôn tuân thủ các quy định được đặt ra.

Động thái hạn chế xuất khẩu chip AI đánh dấu nỗ lực mới nhất của Washington trong việc hạn chế khả năng của Trung Quốc trong việc tiếp cận chất bán dẫn tiên tiến. Hiện tại, Mỹ đang lên các kế hoạch để duy trì vị thế trong lĩnh vực quan trọng này.

Trong khi đó, các công ty điện toán đám mây lớn của Trung Quốc vẫn đang mong đợi nhận lô hàng chip H20 vào cuối năm, nhưng lại không nhận được thông báo chính thức của Nvidia về việc bị hạn chế xuất khẩu.

"Chính phủ Mỹ chỉ đạo các doanh nghiệp trong nước về những gì có thể bán và ở đâu chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt chỉ đạo của chính phủ", Nvidia cho biết.

Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đang đe dọa hoạt động kinh doanh của Nvidia tại Trung Quốc, một trong những thị trường lớn nhất của công ty. Nhà sản xuất linh kiện bán dẫn dự tính thu về 18 tỷ USD từ đơn đặt hàng H20 kể từ đầu năm. Riêng tại thị trường Trung Quốc trong năm tài chính 2024, Nvidia đã thu về tới 17 tỷ USD , tương đương 13% tổng doanh số của công ty.

Cổ phiếu Nvidia đã giảm 6% trong phiên giao dịch vào ngày 15/4 sau khi công ty cho biết sẽ mất tới 5,5 tỷ USD tiền phí trong quý đầu tiên. Các khoản phí này liên quan đến hàng tồn kho, cam kết mua hàng và dự trữ liên quan đến các sản phẩm H20.

Hiện tại, Nvidia chưa đưa ra kế hoạch trong thời gian tới do yêu cầu cấp phép mà chính phủ Mỹ đưa ra là vô thời hạn.

