Nvidia bán card theo cách không ai ngờ

Nhu cầu đối với card đồ họa GeForce RTX 5080 và RTX 5090 mới nhất của Nvidia đang rất cao, khiến việc mua với giá niêm yết ở Mỹ gần như là không thể.

Tuy nhiên, Nvidia lại bất ngờ "hào phóng" khi mở bán trực tiếp tại hội nghị GTC thường niên theo cách độc đáo. Hãng bán số lượng giới hạn card đồ họa rời GeForce RTX 5080 và GeForce RTX 5090 với giá niêm yết lần lượt 999 USD và 1.999 USD trên xe tải bán hàng tại công viên GTC.

Số lượng card đồ họa chỉ mở bán trong khoảng thời gian 7-12h trưa trong hai ngày 20-21/3. Chỉ những người có vé tham dự hội nghị ( 1.145 USD cho một ngày hoặc 2.295 USD cho toàn bộ 5 ngày) được mua với giới hạn một card cho mỗi người.

Ngoài ra, Nvidia sẽ chỉ cung cấp tổng cộng 2.000 card, bao gồm 1.000 cho GeForce RTX 5080 và 1.000 với GeForce RTX 5090. Đặc biệt hơn, số lượng card được mở bán "tùy hứng", ví dụ chỉ có khoảng 90 chiếc GeForce RTX 5090 được bày bán trong 30 phút vào trưa 20/3, theo ghi nhận của Tom's Hardware.

Kể từ khi mở bán, cơn sốt card đồ họa Nvidia GeForce RTX 5090 lan rộng trên toàn cầu, đẩy giá lên cao và khiến game thủ phải "dài cổ" chờ đợi.

Theo chuỗi cửa hàng điện tử PC Koubou, sáng sớm 30/1 (giờ địa phương) có tới 400 người đã xuất hiện ở Akihabara (một khu mua sắm nổi tiếng ở Nhật Bản) với hy vọng mua được dòng card đồ họa GeForce RTX mới của Nvidia.

Cửa hàng đã phải hủy bỏ buổi bán hàng vì sự hỗn loạn do hàng dài người mua gây ra. Những đoạn video được chia sẻ chóng mặt trên mạng cho thấy cảnh tượng náo loạn tại cửa hàng, nơi hàng trăm người mua xô đẩy, chen lấn trên vỉa hè nhỏ hẹp, thậm chí tràn xuống lòng đường.

Không chỉ bỏ qua lời kêu gọi xếp hàng trật tự của nhân viên, một số người còn có hành vi phá hoại. Cụ thể, một người đàn ông đã trèo qua hàng rào vào trường mẫu giáo và làm gãy một tấm biển của trường, truyền thông địa phương đưa tin.

Cách Jensen Huang đốc thúc nhân viên

Để đưa gã khổng lồ công nghệ Nvidia lên vị thế hôm nay, CEO Jensen Huang tâm niệm phải giữ nhân sự trong tâm thế có phần "lo âu", "sợ hãi". Đó là một trong những khía cạnh về CEO Nvidia được tiết lộ trong cuốn sách thuật lại trong sách The Nvidia Way: Jensen Huang and the Making of a Tech Giant (tạm dịch: Phong cách Nvidia: Jensen Huang và hành trình tạo dựng gã khổng lồ công nghệ).