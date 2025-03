Nvidia phủ nhận tin 'cứu' Intel

Theo Reuters, CEO Nvidia Jensen Huang đã bác bỏ thông tin cho rằng gã khồng lồ sản xuất GPU được mời tham gia vào một liên doanh để mua lại cổ phần Intel.

"Chưa ai mời Nvidia vào một liên doanh. Có thể đã có những người khác tham gia nhưng tôi không rõ", ông Huang phát biểu tại cuộc họp báo ở hội nghị GTC thường niên.

Trước đó, theo nguồn tin của Reuters, TSMC đã chào mời các công ty thiết kế chip của Mỹ gồm Nvidia, AMD và Broadcom để thành lập liên doanh kiểm soát nhà máy sản xuất chip Intel.

Trong những cuộc đàm phán đầu tiên, công ty chip có trụ sở tại Đài Loan đề xuất điều hành bộ phận đúc chip của Intel, cổ phần sở hữu không quá 50%. Nguồn tin khác cho biết Qualcomm cũng nhận lời mời nhưng đã rút khỏi đàm phán.

Những cuộc đàm phán diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu TSMC hỗ trợ vực dậy Intel, biểu tượng công nghệ của Mỹ.

Các nguồn tin cho biết TSMC đã chào mời thành lập liên doanh trước khi công bố kế hoạch đầu tư 100 tỷ USD vào Mỹ ngày 3/3, bao gồm xây dựng thêm 5 cơ sở sản xuất chip.

Trước áp lực từ thị trường, ban lãnh đạo Intel đã thông báo về kế hoạch thành lập một hội đồng quản trị riêng cho mảng sản xuất chip. Giới phân tích cho rằng động thái này có thể là bước đi đầu tiên dẫn đến việc tách Intel thành 2 công ty riêng biệt: một chuyên về sản xuất chip (foundry) và một tập trung vào phát triển sản phẩm.

