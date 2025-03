Người Việt xếp thứ 8 thế giới về tỷ lệ sử dụng trợ lý giọng nói

Theo báo cáo Digital 2025 Global Overview Report, tỷ lệ người dùng internet trên 16 tuổi tại Việt Nam sử dụng trợ lý giọng nói mỗi tuần là 30.8%, xếp thứ 8 thế giới về tần suất sử dụng.

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, trợ lý giọng nói đã và đang trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của nhiều người dùng trên toàn cầu. Theo báo cáo "Digital 2025 Global Overview Report" do We Are Social và Meltwater công bố, việc sử dụng trợ lý giọng nói đang gia tăng đáng kể, phản ánh xu hướng sử dụng internet và sự tiện lợi mà công nghệ này mang lại.

Cụ thể, tỷ lệ người sử dụng Internet từ 16 tuổi trở lên trên toàn cầu dùng các trợ lý giọng nói nói chung trong đời sống hàng ngày đạt ngưỡng 30.4% mỗi tuần. Tỷ lệ này ở Việt Nam đạt 30.8%, xếp trong top các nước có tỷ lệ sử dụng trợ lý giọng nói cao nhất thế giới theo báo cáo "Digital 2025 Global Overview Report", chỉ đứng sau các quốc gia như Trung Quốc, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Mexico, Ấn Độ, Brazil, Mỹ, và Italy.

Xu hướng sử dụng trợ lý giọng nói nói chung đang tăng lên trên toàn cầu. Theo đánh giá của Next Move Strategy Consulting, tính đến năm 2025, số lượng người sử dụng trợ lý giọng nói dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục, với hàng tỷ thiết bị được tích hợp công nghệ này. Sự phổ biến của các thiết bị như loa thông minh, điện thoại di động và ô tô kết nối đã thúc đẩy sự tăng trưởng này.

Tại Hoa Kỳ, số người sử dụng trợ lý giọng nói đã đạt 142 triệu vào năm 2022, chiếm 42.6% dân số, và con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng đến 157,1 triệu người dùng trong vào năm 2026.

Một lĩnh vực nổi bật mà trợ lý giọng nói đang tạo ra sự thay đổi lớn là thương mại điện tử. Người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng việc sử dụng giọng nói để tìm kiếm sản phẩm, đặt hàng và thực hiện các giao dịch trực tuyến, nhờ vào sự tiện lợi và tốc độ mà công nghệ này mang lại. Cũng theo dự báo của Next Move Strategy Consulting, thị trường thương mại sử dụng công nghệ giọng nói toàn cầu sẽ đạt 33.74 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 26.5%.

Trong ngành công nghiệp ô tô, trợ lý giọng nói đã trở thành một tính năng quan trọng, giúp cải thiện trải nghiệm lái xe và tăng cường an toàn. Người lái xe có thể sử dụng giọng nói để điều khiển các chức năng của xe, như điều chỉnh nhiệt độ, mở nhạc hoặc tìm đường mà không cần rời tay khỏi vô lăng. Tại Việt Nam, trợ lý Kiki đã đạt mốc 1 triệu lượt cài đặt trên xe hơi, chiếm khoảng 20% tổng số ô tô đang lưu hành. Điều này cho thấy sự chấp nhận và tin dùng của người Việt đối với công nghệ trợ lý giọng nói trong lĩnh vực ô tô.

Kiki Auto là trợ lý giọng nói tiếng Việt được phát triển dành riêng cho người Việt, giúp thực hiện nhiều tác vụ hàng ngày một cách dễ dàng. Với khả năng hiểu kể cả các giọng vùng miền và phản hồi bằng tiếng Việt một cách tự nhiên, Kiki Auto mang lại trải nghiệm thân thiện và tiện lợi cho người dùng. Trợ lý này giọng nói có thể thực hiện các lệnh như chỉ đường, mở nhạc, tra cứu thông tin và đọc tin tức mới nhất, giúp người lái xe tập trung hơn và tăng cường an toàn khi tham gia giao thông.

Trợ lý giọng nói đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, mang lại sự tiện lợi và cải thiện trải nghiệm người dùng trong nhiều lĩnh vực. Tại Việt Nam, sự xuất hiện của Kiki Auto như một trợ lý giọng nói tiếng Việt đã đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc áp dụng công nghệ AI vào đời sống hàng ngày, đáp ứng nhu cầu và thói quen sử dụng của người Việt. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, chúng ta có thể kỳ vọng vào một tương lai mà trợ lý giọng nói sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng, giúp cuộc sống trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.

Trong tương lai, các trợ lý giọng nói sẽ tiếp tục phát triển và tích hợp sâu hơn vào các khía cạnh của cuộc sống. Không chỉ giới hạn ở các thiết bị cá nhân mà còn mở rộng sang các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, giáo dục và dịch vụ khách hàng, nơi trợ lý giọng nói có thể cung cấp hỗ trợ tức thì và cá nhân hóa cho người dùng.