Nhà sáng lập đánh mất 70 tỷ USD vì rời Nvidia quá sớm

Là người có khả năng nhìn xa trông rộng, ngay từ thời điểm đồ hoạ máy tính và trò chơi điện tử chưa phổ biến, Curtis Priem đã nhận ra tiềm năng to lớn của công nghệ hình ảnh. Chính ông tạo ra bộ xử lý đồ hoạ đầu tiên dành cho máy tính cá nhân mang tên IBM Professional Graphics Adapter.

Tuy nhiên, Curtis Priem lại rút khỏi Nvidia từ rất sớm. Theo ước tính của Forbes, nếu giữ lại toàn bộ cổ phiếu từng sở hữu tại tập đoàn công nghệ này, ông sẽ trở thành một trong những người giàu nhất hành tinh với giá trị tài sản hơn 70 tỷ USD .

Priem theo học tại Học viện Bách khoa Rensselaer (RPI) ở Troy, New York và tốt nghiệp năm 1982 với bằng kỹ sư điện máy tính.

Ông nhận công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp tại công ty công nghệ Vermont Microsystems, một doanh nghiệp hiện không còn tồn tại. Tuy nhiên, bước ngoặt quan trọng thúc đẩy sự nghiệp Curtis Priem diễn ra khi ông đến California, đầu quân cho Sun Microsystems.

Tại đây, Priem đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra card đồ họa IBM Professional Graphics Adapter, ghi dấu ấn cá nhân đậm nét trong thế giới công nghệ, đồng thời khẳng định bản thân là tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và phát triển.

Câu chuyện được Jensen Huang, CEO Nvidia hiện nay xác nhận trong một cuộc phỏng vấn tại Trường Kinh doanh Stanford. Huang, Priem và người đồng sáng lập khác của Nvidia là Chris Malachowsky gặp nhau tại một nhà hàng Denny's ở Thung lũng Silicon để thảo luận về mối quan hệ đối tác tiềm năng của họ.

Malachowsky làm việc tại Sun Microsystems cùng với Priem, trong khi Huang làm việc tại LSI Logic và Advanced Micro Devices. Đáng chú ý, trước khi tốt nghiệp Đại học Oregon State với bằng kỹ sư điện, Huang từng làm nhân viên rửa chén tại Denny's.

Nvidia được thành lập vào ngày 15/4/1993. Những người sáng lập chia sẻ "tầm nhìn mang đồ họa 3D đến thị trường trò chơi và đa phương tiện" và làm việc không biết mệt mỏi để thực hiện điều đó. Nvidia phát minh ra GPU đầu tiên trên thế giới vào năm 1999.

Cùng năm đó, đợt IPO diễn ra vào ngày 22/1/1999 đưa Nvidia lên sàn chứng khoản với mỗi cổ phiếu có giá trị 12 USD .

Tính đến năm 2025, cổ phiếu của Nvidia đạt mức đỉnh điểm gần 150 USD . Con số đó thể hiện sự gia tăng giá trị mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Cuối năm 2019, giá cổ phiếu của tập đoàn này còn ở mức dưới 6 USD .

Tăng trưởng bùng nổ của Nvidia có thể liên quan trực tiếp đến sự trỗi dậy của AI trong thời gian gần đây. Bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý đồ họa giúp Nvidia có lợi thế lớn khi chuyển sang thế giới phức tạp của điện toán trí tuệ nhân tạo.

Cùng với việc Nvidia có giá trị hơn 2.700 tỷ USD trên sàn chứng khoán, tài sản ròng của CEO Jensen Huang cũng tăng lên mức trên 115 tỷ USD , cao hơn giá trị tài sản của đồng sáng lập Priem khoảng 3.833 lần.

Theo các nguồn tin, Priem là một người kín tiếng, không rõ lý do chính xác ông rời Nvidia vào năm 2003 và bán toàn bộ cổ phiếu vào năm 2006. Ông chuyển đến ngôi nhà tách biệt ở một góc tương đối xa xôi của California.

Tuy nhiên, khi được Forbes hỏi về việc này, ông tỏ ra tiếc nuối. "Tôi đã làm một điều điên rồ. Tôi ước mình giữ lại nhiều hơn một chút", ông cho biết trong cuộc phỏng vấn vào năm 2023.

Hiện tại Priem hiếm khi ra ngoài, ngoại trừ việc thực hiện một số chuyến thăm hàng năm đến trường cũ, Học viện Bách khoa Rensselaer, nơi ông vẫn tích cực tham gia vào một số hoạt động.

Priem là một nhà từ thiện nổi tiếng. Ngoài số tiền lớn cho đi sau đợt IPO của Nvidia, đến nay ông vẫn tiếp tục quyên góp tiền thông qua Quỹ Gia đình Priem.

