Bữa tối với ông Trump giúp Nvidia thoát khó

Theo nguồn tin của NPR, chính quyền Trump đã bất ngờ đảo ngược kế hoạch hạn chế xuất khẩu một loại chip AI tiên tiến của Nvidia sang Trung Quốc, chỉ sau một bữa tối xa hoa tại Mar-a-Lago có sự tham gia của CEO Nvidia Jensen Huang.

H20 - dòng chip được Nvidia tinh chỉnh nhằm tuân thủ các hạn chế hiện hành của Mỹ để bán tại Trung Quốc tưởng chừng như sẽ nằm trong danh sách cấm vận. Tuy nhiên, sau cuộc gặp gỡ kín đáo, Nhà Trắng đã quyết định tạm dừng mọi động thái hạn chế.

Nguồn tin cho biết thêm lý do cho sự thay đổi này xuất phát bằng lời hứa từ Nvidia về việc đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ. Mặc dù vậy, quyết định này đi ngược lại áp lực từ nhiều nhà lập pháp, những người lo ngại rằng việc Trung Quốc tiếp cận công nghệ AI tiên tiến của Mỹ có thể đe dọa an ninh quốc gia.

NPR dẫn nguồn tin từ các chuyên gia nhận định, việc chính quyền Trump "bật đèn xanh" cho phép Trung Quốc mua chip H20 là một lợi thế lớn cho quốc gia này. Theo Jimmy Goodrich, cố vấn cao cấp của RAND, mặc dù năng lực tính toán bị giới hạn ở khâu đào tạo AI, H20 "có lẽ là chip tốt nhất thế giới cho khâu suy luận".

Thực tế cho thấy, các công ty công nghệ lớn của Trung Quốc đã nhanh chân "gom hàng" với số lượng chip H20 trị giá tới 16 tỷ USD trong quý đầu năm 2025, cho thấy họ đã lường trước được khả năng bị hạn chế.

Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip của Mỹ được thiết kế nhằm làm chậm sự phát triển siêu máy tính của Trung Quốc, đề phòng nước này phát triển vũ khí hạt nhân và các hệ thống trí tuệ nhân tạo. Sau quyết định này, NPR tiết lộ đã có một nghị sĩ bày tỏ sự thất vọng và nhấn mạnh rằng việc không kiểm soát xuất khẩu các loại chip tiên tiến sẽ tạo cơ hội cho các đối thủ của Mỹ tích lũy sức mạnh.

Cách Jensen Huang đốc thúc nhân viên

Để đưa gã khổng lồ công nghệ Nvidia lên vị thế hôm nay, CEO Jensen Huang tâm niệm phải giữ nhân sự trong tâm thế có phần "lo âu", "sợ hãi". Đó là một trong những khía cạnh về CEO Nvidia được tiết lộ trong cuốn sách thuật lại trong sách The Nvidia Way: Jensen Huang and the Making of a Tech Giant (tạm dịch: Phong cách Nvidia: Jensen Huang và hành trình tạo dựng gã khổng lồ công nghệ).