CEO Nvidia: "Năng lực điện toán cần thiết đã tăng gấp 100 lần"

Phát biểu tại hội nghị GTC thường niên, CEO Nvidia Jensen Huang khẳng định thế giới sẽ cần một lượng sức mạnh tính toán gấp 100 lần so với dự đoán chỉ một năm trước.

“Năng lực điện toán cần thiết có thể dễ dàng tăng gấp 100 lần so với những gì đã từng xảy ra vào năm 2024”, ông Huang nhấn mạnh.

Sự gia tăng đột biến này được thúc đẩy bởi sự phát triển của các mô hình AI phức tạp hơn, có khả năng "lý luận" sâu sắc và hoạt động như "tác nhân" để thực hiện các tác vụ đa dạng cho con người. “Đây là điều mà gần như cả thế giới đã hiểu sai trong năm 2023”, CEO Nvidia nói.

Nhà sáng lập Nvidia giải thích những mô hình AI mới sẽ đòi hỏi khả năng xử lý dữ liệu khổng lồ và thực hiện các bước suy luận phức tạp, vượt xa năng lực của các hệ thống hiện tại.

Để đáp ứng nhu cầu điện toán khổng lồ này, Nvidia đã giới thiệu dòng chip thế hệ mới mang tên Rubin, dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm 2026.

Được đặt theo tên nhà thiên văn học khám phá ra vật chất tối, Rubin hứa hẹn sẽ là một bước nhảy vọt về hiệu suất, với khả năng tính toán gấp 3 lần so với chip Ultra hiện tại. Thậm chí, phiên bản Ultra của Rubin thậm chí còn mạnh hơn kiến trúc Blackwell tới 14 lần.

Một trong những điểm nhấn quan trọng khác trong bài phát biểu của ông Huang là sự lạc quan về tương lai của robot. CEO Nvidia nhận định "thời của robot đã tới", đặc biệt là trong bối cảnh sự thiếu hụt về lao động ngày càng tăng.

“Mọi người hãy chú ý. Sau cùng, đây rất có thể sẽ là ngành công nghiệp lớn nhất”, ông Huang không ngần ngại dự đoán.

Cách Jensen Huang đốc thúc nhân viên

Để đưa gã khổng lồ công nghệ Nvidia lên vị thế hôm nay, CEO Jensen Huang tâm niệm phải giữ nhân sự trong tâm thế có phần "lo âu", "sợ hãi". Đó là một trong những khía cạnh về CEO Nvidia được tiết lộ trong cuốn sách thuật lại trong sách The Nvidia Way: Jensen Huang and the Making of a Tech Giant (tạm dịch: Phong cách Nvidia: Jensen Huang và hành trình tạo dựng gã khổng lồ công nghệ).