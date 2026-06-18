Nút giao An Phú tiếp tục dời tiến độ hoàn thành đến tháng 4/2027

Dự án nút giao An Phú hơn 3.400 tỷ đồng đã đạt 78% khối lượng thi công, nhưng tiếp tục lùi tiến độ hoàn thành toàn bộ công trình đến ngày 30/4/2027.

Nút giao An Phú có tổng vốn hơn 3.400 tỷ đồng, khởi công tháng 12/2022, dự kiến hoàn thành tháng 4/2025 nhưng bị chậm tiến độ đến nay. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 18/6, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông TP.HCM) đã có văn bản cung cấp thông tin về tiến độ dự án nút giao An Phú. Theo đó, Ban Giao thông cho biết tổng khối lượng thi công dự án này hiện đạt khoảng 78%.

Theo kế hoạch mới, các hạng mục của dự án sẽ lần lượt hoàn thành và đưa vào khai thác trong thời gian tới. Trong đó, nhánh cầu N4 phục vụ hướng lưu thông từ cầu Giồng Ông Tố rẽ phải vào đại lộ Mai Chí Thọ, dự kiến hoàn thành và thông xe vào cuối tháng 7.

Hai nhánh cầu N1.1 và N1.3 cho phép phương tiện từ Mai Chí Thọ rẽ trái đi đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ được hoàn thành và thông xe vào cuối tháng 9.

Đối với nhánh cầu N1.2, hướng cho các phương tiện lưu thông từ đường Lương Định Của đi thẳng vào đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, cùng hạng mục mở rộng đường Lương Định Của đoạn từ Mai Chí Thọ đến Nguyễn Hoàng, có kế hoạch hoàn thành vào cuối tháng 4/2027. Tuy nhiên, tiến độ này phụ thuộc vào việc hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng khoảng 22.012 m2 thuộc Khu đô thị phát triển An Phú trước cuối tháng 10.

Ngoài ra, hạng mục tháp trung tâm và hệ thống cây xanh cảnh quan của dự án được Ban Giao thông dự kiến hoàn thành vào tháng cuối năm nay.

Theo Ban Giao thông TP.HCM, nếu công tác giải phóng mặt bằng 22.012 m2 trên được thực hiện đúng kế hoạch, toàn bộ dự án nút giao An Phú dự kiến hoàn thành vào ngày 30/4/2027.

Dự án nút giao An Phú gồm hai hầm chui và các cầu vượt cho xe rẽ các hướng; mặt đất bố trí đảo tròn trung tâm và tháp biểu tượng. Công trình có tổng vốn hơn 3.400 tỷ đồng , khởi công tháng 12/2022, dự kiến hoàn thành tháng 4/2025 nhưng bị chậm tiến độ. Lần gần nhất, dự án đặt mục tiêu hoàn thành vào cuối năm nay.

Trong thời gian qua, một số hạng mục quan trọng như N2 và N3 đã được đưa vào khai thác, góp phần cải thiện năng lực lưu thông khu vực. Trong đó, nhánh N2 kết nối từ đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây rẽ trái xuống đại lộ Mai Chí Thọ. Nhánh N3 kết nối trực tiếp từ đại lộ Mai Chí Thọ rẽ trái sang đường Đồng Văn Cống đi cảng Cát Lái. Dự án cũng đã đưa vào khai thác hầm chui HC1-01 tại nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống; hầm chui HC1-02 kết nối cao tốc với Mai Chí Thọ.