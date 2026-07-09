Nước đen ngòm chảy ra bãi biển Sầm Sơn

Lãnh đạo UBND phường Sầm Sơn cho biết sự cố nước đục chảy ra bãi biển chiều 8/7 đã được xử lý ngay trong ngày, khu vực bãi cát được vệ sinh sạch sẽ để phục vụ du khách.

Dòng nước đen đục chảy ra bãi biển Sầm Sơn, nơi du khách đang tắm biển. Ảnh: Anh Chiến Nguyễn.

Ngày 9/8, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận sự việc nước đục chảy ra bãi biển Sầm Sơn chiều 8/7. Ông cho biết địa phương đã kiểm tra, xác minh và tổ chức xử lý ngay sau khi nắm thông tin.

Theo báo cáo, sự việc xảy ra tại cửa xả C4 trên đường Hồ Xuân Hương, đoạn đối diện khu đô thị Quảng Trường Biển, phường Sầm Sơn. Đây là khu vực ven biển thường có đông du khách vui chơi, tắm biển vào mùa hè.

Cửa xả C4 được thiết kế để thoát nước mưa cho một khu đô thị trong trường hợp có bão lũ hoặc lượng mưa lớn vượt ngưỡng cho phép. Hệ thống này do một doanh nghiệp đầu tư, hiện chưa được bàn giao cho địa phương quản lý.

Nguyên nhân sự việc được xác định là do chiều 8/7, khu vực này xuất hiện mưa cục bộ với lưu lượng lớn. Cùng thời điểm, hệ thống van cửa phải đóng mở tại cửa xả C4 xảy ra sự cố, không thể đóng kín và vận hành theo đúng thiết kế.

Sự cố này khiến nước mưa trong hệ thống thu gom rò rỉ trực tiếp ra khu vực bãi biển. Ở thời điểm đầu, dòng nước cuốn theo bùn lắng và tạp chất tích tụ lâu ngày trong hệ thống nên có màu vẩn đục. Sau đó, hiện tượng này kết thúc và nước trong trở lại.

Ghi nhận 9h5 ngày 9/7, khu vực xảy ra sự cố không còn tình trạng rò rỉ nước. Ảnh: UBND phường Sầm Sơn.

Ngay khi sự việc xảy ra, UBND phường Sầm Sơn đã chỉ đạo lực lượng của Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phối hợp với phương tiện, máy móc tại chỗ để xử lý. Lực lượng chức năng dùng bao tải đắp chặn dòng, đồng thời lấp cát để ngăn nước tiếp tục chảy ra bãi biển.

Đến cuối ngày 8/7, tình trạng nước chảy ra bãi biển đã được khắc phục. Khu vực bãi cát xung quanh cũng được vệ sinh sạch sẽ.

Trước đó, chiều cùng ngày, mạng xã hội lan truyền một số hình ảnh, video ghi lại cảnh dòng nước màu đen đục chảy ra bãi biển Sầm Sơn. Theo nội dung được chia sẻ, sự việc xảy ra vào khoảng 15h, khi bãi biển có đông du khách. Một số người cho rằng dòng nước có màu đen đục, kèm mùi khó chịu, gây lo ngại về môi trường bãi biển.

Sầm Sơn là một trong những trung tâm du lịch biển lớn của Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ. Bãi biển Sầm Sơn dài gần 6 km, kéo dài từ cửa Lạch Hới đến chân núi Trường Lệ, nằm cách trung tâm thành phố khoảng 15 km về phía đông và cách Hà Nội khoảng 170 km. Đây là điểm đến có tính mùa vụ rõ rệt, đông khách nhất vào dịp hè, đặc biệt trong các kỳ nghỉ lễ và cuối tuần. Năm 2025, phường Sầm Sơn ước đón khoảng 8,8 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch đạt trên 17.000 tỷ đồng . Năm 2026, địa phương đặt mục tiêu đón trên 9 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 19.000 tỷ đồng . Ngoài tắm biển, du khách đến Sầm Sơn thường kết hợp tham quan núi Trường Lệ, đền Độc Cước, đền Cô Tiên, Hòn Trống Mái, quảng trường biển và các tổ hợp dịch vụ, vui chơi ven biển.