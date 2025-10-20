Núi nứt toác, đe dọa 61 hộ dân ở Quảng Ngãi

Núi Gò Oát (thôn Ba Lang, xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi) xuất hiện vết nứt ngang sườn núi, chiều dài khoảng 100 m, rộng 0,6 m, chiều sâu khoảng 1 m và có chiều hướng mở rộng.

Tối 19/10, lãnh đạo UBND xã Ba Vinh (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết xã đã tiến hành kiểm tra các vị trí điểm có nguy cơ sạt lở núi Gò Oát theo thông tin phản ánh của người dân.

Người dân và chính quyền địa phương đang lo ngại về vết nứt ở sườn núi Gò Oát.

Theo người dân sinh sống dưới chân núi Gò Oát (thôn Ba Lang, xã Ba Vinh), những vết nứt trên sườn núi được người dân phát hiện cách đây 4 năm. Hàng năm, vào mùa mưa từ tháng 11 tới 12, thường xuất hiện nhiều nước mạch ngầm trên núi chảy ra bất thường, nguy cơ sạt lở núi là rất cao, khu vực cách khu dân cư khoảng 1,2 km.

UBND xã Ba Vinh đã tổ chức kiểm tra điểm có nguy cơ sạt lở núi, nhận thấy có hai vị trí ảnh hưởng gần khu dân cư, điểm thứ nhất trên núi Gò Oát có nhiều mạch nước ngầm chảy ra bất thường khi có mưa lớn trên địa bàn xã.

Điểm thứ hai nằm trên sườn núi có độ dốc 45%, khảo sát cho thấy có vết nứt đất ngang sườn núi, chiều dài khoảng 100 m, rộng 0,6 m, chiều sâu khoảng 1 m. Khu vực xung quanh vết nứt có nhiều tảng đá lớn nằm rải rác, nếu xảy ra sạt sẽ lăn đất đá xuống khu dân cư.

Vết nứt trên núi Gò Oát có chiều hướng mở rộng, nguy cơ sạt lở núi rất cao.

Được biết, toàn thôn Ba Lang hiện có 61 hộ dân với 216 nhân khẩu sống ngay dưới chân núi Gò Oát.

“Sau khi đi kiểm tra hiện trường và nhận thấy mức độ nguy hiểm ngày càng tăng, địa phương đã lên phương án di dời người dân sinh sống ở khu vực này trong mùa mưa lũ sắp tới. Còn về lâu dài địa phương sẽ kiến nghị cấp trên có chính sách hay cơ chế giúp đỡ người dân ở đây có chỗ ở mới ổn định”, lãnh đạo UBND xã Ba Vinh nói.