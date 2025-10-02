Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thứ trưởng Hồ Văn Niên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

  • Thứ năm, 2/10/2025 11:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ông Hồ Văn Niên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 2/10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ho Van Nien Quang Ngai anh 1

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã trao định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Hồ Văn Niên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hồ Văn Niên sinh ngày 15/10/1975, quê xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai, dân tộc Ba Na; Trình độ cử nhân Luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông Niên là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết) và khóa XIII.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ông Hồ Văn Niên làm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai.

Ho Van Nien Quang Ngai anh 2

Ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Hồ Văn Niên.

Trước đó, vào chiều 1/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Bí thư TP.HCM khảo sát tại phường đông dân nhất thành phố

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Dĩ An, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trò chuyện, lắng nghe ý kiến của người dân đến giải quyết thủ tục hành chính.

20 giờ trước

Bí thư Trần Lưu Quang: Làm đường kết nối trung tâm TP.HCM đến BR-VT

Sáng 25/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV với cử tri phường Bà Rịa, Tam Long và Long Hương.

15:54 25/9/2025

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhận thêm nhiệm vụ mới

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM.

20:49 11/9/2025

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

https://tienphong.vn/thu-truong-ho-van-nien-giu-chuc-bi-thu-tinh-uy-quang-ngai-post1783221.tpo

Nguyễn Ngọc/Tiền Phong

Hồ Văn Niên Quảng Ngãi Quảng Ngãi Hồ Văn Niên Bí thư Quảng Ngãi Tỉnh ủy Quảng Ngãi Thứ trưởng Dân tộc Bộ Dân tộc

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý