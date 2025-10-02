Thứ trưởng Hồ Văn Niên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Ông Hồ Văn Niên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng 2/10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã trao định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Hồ Văn Niên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hồ Văn Niên sinh ngày 15/10/1975, quê xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai, dân tộc Ba Na; Trình độ cử nhân Luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông Niên là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết) và khóa XIII.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ông Hồ Văn Niên làm Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai.

Ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Hồ Văn Niên.

Trước đó, vào chiều 1/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.