Nữ tay vợt Pháp gây chú ý khi nâng ngực

  • Thứ bảy, 4/10/2025 10:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Oceane Dodin vừa công khai việc phẫu thuật nâng ngực trong lúc còn thi đấu chuyên nghiệp, một quyết định táo bạo chưa từng có tiền lệ ở làng banh nỉ.

Dodin nang nguc anh 1

Hình ảnh hiện tại của Oceane Dodin.

Dodin từng đạt hạng 46 thế giới năm 2017. Cô phải nghỉ thi đấu gần 9 tháng do chứng rối loạn tiền đình kéo dài hơn 10 năm.

Trong giai đoạn điều trị, Dodin tranh thủ phẫu thuật nâng ngực. Đây là điều mà theo lời cô chia sẻ, "muốn làm từ lâu nhưng chưa có thời điểm phù hợp".

"Trong mùa giải thì không thể vì phải nghỉ ít nhất hai tháng sau phẫu thuật. Nên khi dừng lại để chữa bệnh, tôi nghĩ đó là lúc thích hợp", Dodin nói với kênh RMC Sport. Cô khẳng định không hối hận về quyết định này và cho biết ca phẫu thuật không ảnh hưởng đến khả năng thi đấu đỉnh cao.

Theo Dodin, cô được bác sĩ phẫu thuật tư vấn kỹ lưỡng để tránh tác động đến hoạt động thể thao. "Mọi người nói tôi sẽ không thể chơi tennis lại, nhưng điều đó không đúng. Tôi cảm thấy hoàn toàn ổn", cô cho biết.

Hiện tay vợt người Pháp đã trở lại thi đấu, góp mặt tại giải W35 Reims 2025 thuộc hệ thống ITF và lọt vào tứ kết. Nếu giành chức vô địch, đây sẽ là danh hiệu ITF thứ 18 trong sự nghiệp của cô.

Với thứ hạng 363 thế giới, Dodin đặt mục tiêu tham dự vòng loại Australian Open 2026, giải Grand Slam đầu tiên trong năm. Trong sự nghiệp, thành tích tốt nhất của cô là lọt vào vòng 4 Australian Open 2024.

Quyết định của Dodin nhanh chóng thu hút sự chú ý trong làng quần vợt, khi cô trở thành trường hợp hiếm hoi công khai phẫu thuật thẩm mỹ khi còn thi đấu đỉnh cao.

