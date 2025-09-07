Khi làng tennis chỉ còn biết bất lực trước Sinner và Alcaraz

Từ Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas đến Lorenzo Musetti, tất cả đều thừa nhận khoảng cách quá lớn. “Sincaraz” (ghép chữ của Sinner và Alcaraz) giờ đây là nỗi ám ảnh cho bất kỳ tay vợt nào bước ra sân.

Jannik Sinner đang có phong độ ấn tượng.

Có một câu nói vui trong giới quần vợt: “Chết, thuế và Jannik Sinner thắng trận”. Nghe tưởng cường điệu, nhưng càng nhìn cách Jannik Sinner và Carlos Alcaraz thống trị, người ta càng thấy câu nói ấy chẳng khác gì sự thật hiển nhiên. Hai tay vợt trẻ, mới ở tuổi đôi mươi, đã biến sân Grand Slam thành sân khấu riêng, nơi họ chia nhau mọi danh hiệu lớn và buộc phần còn lại của ATP Tour đứng nhìn bất lực.

Trận chung kết US Open 2025sẽ là lần thứ ba trong mùa giải này họ chạm trán nhau ở chung kết Grand Slam. Một kỷ lục chưa từng có trong kỷ nguyên Mở. Cái tên “Sincaraz” không còn là trò chơi ngôn ngữ, mà là biểu tượng cho một triều đại mới, khắc nghiệt và toàn diện chẳng kém gì “Big Three” ngày trước.

Không có khe hở để chen vào

Stefanos Tsitsipas, tay vợt luôn thích thi vị hóa mọi thứ, thốt lên: “Họ có cả gói kỹ năng, đủ mọi cú đánh. Trình độ thể chất và tinh thần của họ cao đến mức khó ai theo kịp”. Thật vậy, nhìn Sinner và Alcaraz di chuyển, phản công, xoay chuyển nhịp độ, người ta có cảm giác đây không còn là quần vợt của 10 năm trước. Họ biến trận đấu thành màn tra tấn thể lực, nơi bất kỳ sai số nhỏ nào cũng bị trừng phạt.

Novak Djokovic, ở tuổi 38, hiểu rõ điều này nhất. Anh vẫn còn kỹ năng, vẫn còn bản lĩnh, nhưng sau thất bại trước Alcaraz ở bán kết, chính Djokovic thừa nhận: “Tôi hết năng lượng sau set hai. Đánh 5 set với họ giờ quá khó”.

Một thời, Djokovic khiến đối thủ run sợ bởi sức ép tâm lý lẫn đẳng cấp. Giờ đây, chính anh cũng nếm trải cảm giác bất lực mà thế hệ đàn em phải chịu khi đối đầu với mình trong quá khứ.

Alexander Bublik là ví dụ tiêu biểu. Anh là người hiếm hoi từng đánh bại Sinner trong năm nay, nhưng trước trận tái ngộ ở New York, tay vợt này buông một câu: “Cậu ta như một tay vợt do AI tạo ra”. Kết quả: thua trắng 1-6, 1-6, 1-6. Nụ cười gượng gạo của Bublik khi tránh được “bagel” (set có tỷ số 6-0) ở set cuối nói lên tất cả.

Lorenzo Musetti, đồng hương của Sinner, cũng chỉ biết than thở: “Bạn phải tận dụng tối đa vài cơ hội hiếm hoi, nhưng tôi không làm được. Tôi chưa từng gặp ai ép mình vào tình thế bị động liên tục như thế”.

Carlos Alcaraz cũng xuất sắc không kém.

Felix Auger-Aliassime, thua ở bán kết, thì chọn cách tự an ủi: “Tôi sẽ tập trung vào chính mình, chơi thứ tennis tốt nhất có thể”. Lời nói nghe đơn giản, nhưng ai cũng hiểu: ngay cả khi bạn chơi hay nhất, cơ hội vẫn rất mong manh.

Jiri Lehecka, tay vợt trẻ người CH Czech, sau trận thua trắng trước Alcaraz, nói câu khiến nhiều đối thủ khác đồng tình: “Tôi vừa chạm trán phiên bản Grand Slam của Carlos. Cậu ấy luôn thắng ở những điểm số quan trọng. Dù tôi làm gì, cậu ấy đều có câu trả lời”.

Đấy chính là cơn ác mộng: không chỉ giỏi, mà họ còn giỏi nhất ở những khoảnh khắc quyết định. Đó là thứ từng làm nên tên tuổi Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic - và giờ, hai cái tên tuổi đôi mươi này đang tái hiện điều đó theo cách của riêng mình.

Khi hy vọng chỉ là vài khoảnh khắc le lói

Denis Shapovalov, với lối đánh bùng nổ, từng có lúc khiến Sinner loạng choạng. Anh dẫn 5-2 set đầu, suýt bẻ được game để dẫn 4-0 ở set ba. Nhưng cuối cùng, Sinner vẫn thắng. Shapovalov nói sau trận: “Tôi đã cố gắng gây áp lực, thay đổi nhịp, tấn công đa dạng. Nhưng cậu ấy là số 1 thế giới có lý do. Cậu ấy chiến đấu không ngừng”.

Chìa khóa để đánh bại Sinner hay Alcaraz, nếu có, chỉ gói gọn trong hai từ: “tận dụng.” Nhưng tận dụng được bao nhiêu khi cơ hội quá ít và họ luôn biết cách sống sót?

Novak Djokovic thừa nhận Jannik Sinner và Carlos Alcaraz là hay tay vợt hay nhất.

Sinner và Alcaraz quá xuất sắc, họ càn quét mọi giải đấu. Song, điều đáng sợ nhất của cả hai không nằm ở số danh hiệu, mà ở cảm giác bất lực lan rộng của đối thủ.

Djokovic, người từng áp đảo một thế hệ, giờ nói: “Nếu phải thua, tôi chọn thua trước hai cậu ấy. Họ đơn giản giỏi hơn ở thời điểm này”. Khi một huyền thoại thừa nhận, phần còn lại chỉ còn biết gật đầu.

Sinner và Alcaraz biến làng banh nỉ thành câu chuyện của riêng họ. Mỗi Grand Slam giờ như một chương mới của cùng một cuốn sách, nơi khán giả chỉ chờ xem ai trong hai người sẽ lên ngôi. Phần còn lại - từ Tsitsipas đến Musetti, từ Auger-Aliassime đến Shapovalov - có thể vẫn nỗ lực, vẫn tìm cách đột phá, nhưng đa phần chỉ còn đóng vai nhân chứng cho một kỷ nguyên thống trị.

Đánh bại Sinner hay Alcaraz lúc này gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Bạn cần sự hoàn hảo trong từng cú đánh, sự kiên định trong từng điểm số, và cả một chút may mắn hiếm hoi. Nhưng ngay cả khi tất cả điều đó hội tụ, cơ hội vẫn chỉ là mong manh.

Làng banh nỉ đang sống trong thời kỳ “Sincaraz”, nơi hai tay vợt trẻ viết lại lịch sử và buộc cả thế giới phải tự hỏi: bao giờ, và liệu có bao giờ, chúng ta mới thấy được một kẻ thách thức thực sự?