Nữ MC gây sốt ở Champions League

Nữ MC Miroslava Montemayor trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện với phong cách quyến rũ và thần thái nổi bật trong buổi phát sóng của đài TNT Sports.

Hình ảnh gây chú ý mạnh mẽ của Montemayor.

Trong chương trình bình luận Champions League của đài TNT Sports ở bán kết lượt về giữa Arsenal và Atletico Madrid hôm 6/5, Montemayor tiếp tục trở thành tâm điểm khi xuất hiện với phong cách gợi cảm và cực kỳ sang trọng.

Diện chiếc corset màu hồng pastel ôm sát cùng lối trang điểm sắc sảo, MC người Mexico tạo nên hình ảnh sexy và hiện đại trên sóng trực tiếp. Phong cách của cô lập tức gây bùng nổ các diễn đàn bóng đá quốc tế. Nhiều khán giả dành lời khen cho ngoại hình cuốn hút và khí chất nổi bật của Montemayor.

Không ít người hâm mộ còn liên tưởng nữ MC với minh tinh Hollywood, Sydney Sweeney bởi mái tóc vàng cùng vẻ ngoài gợi cảm. Trong khi đó, nhiều bình luận khác gọi Montemayor là "điểm sáng của chương trình" hay "nữ MC nổi bật nhất đêm Champions League".

Không chỉ gây chú ý nhờ ngoại hình, Montemayor còn được đánh giá cao bởi phong cách dẫn tự nhiên, giàu năng lượng và khác biệt so với hình mẫu MC thể thao truyền thống tại châu Âu. Cô tạo cảm giác gần gũi nhưng giữ được sự chuyên nghiệp trong những chương trình có sức hút toàn cầu như Champions League.

Phong cách gợi cảm của Montemayor trong loạt trận bán kết vừa qua.

Sức ảnh hưởng của người đẹp Mexico cũng được thể hiện rõ trên mạng xã hội. Tài khoản Instagram cá nhân của Montemayor sở hữu hơn 1,2 triệu người theo dõi. Tại đây, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh hậu trường công việc, thời trang và cuộc sống đời thường, thu hút lượng tương tác lớn từ người hâm mộ.

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của TNT Sports, Montemayor từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp quốc tế và được xem là một trong những đại diện nổi bật của Mexico. Sau đó, cô chuyển hướng sang lĩnh vực truyền hình thể thao và nhanh chóng xây dựng tên tuổi nhờ ngoại hình nổi bật cùng khả năng dẫn dắt linh hoạt.

Niềm vui của cầu thủ Arsenal sau chiến tích lịch sử Arsenal có lần đầu tiên sau 20 năm vào chung kết Champions League sau trận thắng Atletico Madrid 1-0 tại bán kết lượt về Champions League 2025/26. Sau trận, khoảnh khắc ăn mừng của các thành viên CLB được người hâm mộ đăng tải lên các trang mạng xã hội.