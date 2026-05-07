Đội kiếm nhiều tiền thưởng Champions League nhất mùa này

Nhờ thành tích vào chung kết và duy trì thành tích bất bại từ đầu giải, Arsenal đang dẫn đầu danh sách tiền thưởng tại Champions League mùa này.

Arsenal bội thu ở Champions League. Ảnh: Reuters.

Theo Givemesport, Arsenal kiếm được từ 122,52 đến 128,16 triệu bảng tiền thưởng từ Champions League mùa này. Con số giúp đại diện Premier League vượt qua hàng loạt ông lớn châu Âu để dẫn đầu danh sách những CLB có nguồn thu cao nhất từ giải đấu danh giá nhất lục địa già.

Mùa giải năm nay đánh dấu bước tiến vượt bậc của Arsenal dưới thời HLV Mikel Arteta. Dù phong độ ở giai đoạn hai của mùa giải không còn bùng nổ như thời điểm đầu mùa, đội bóng thành London vẫn cho thấy bản lĩnh ở các trận đấu loại trực tiếp.

Dù vậy, với người hâm mộ Arsenal, số tiền thưởng khổng lồ sẽ trở nên vô nghĩa nếu CLB không thể hoàn tất giấc mơ vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử.

Đối thủ của Arsenal trong trận đấu cuối cùng sẽ là PSG, đội bóng bỏ túi từ 120,31 đến 125,95 triệu bảng tiền thưởng tại Champions League mùa này. Nhà đương kim vô địch dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique tiếp tục chứng minh sức mạnh đáng gờm khi lần lượt đánh bại Chelsea, Liverpool và Bayern Munich trên đường vào chung kết.

Trong khi đó, Bayern Munich đứng thứ ba về tổng tiền thưởng với 109,63 triệu bảng. Đại diện Bundesliga gây ấn tượng mạnh nhờ phong độ xuất sắc của các ngôi sao như Harry Kane, Michael Olise và Luis Diaz. Tuy nhiên, thất bại trước PSG ở bán kết khiến đội bóng Đức lỡ cơ hội cạnh tranh danh hiệu lẫn vị trí số một về doanh thu.

