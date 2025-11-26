Nữ idol đi khám tâm thần vì bị quản lý quấy rối tình dục

Yeom Sebin, thành viên người Hàn của một đội cổ vũ, bị quản lý cũ quấy rối trong thời gian dài, dẫn đến việc phải điều trị tâm thần.

Mới đây, truyền thông Đài Loan đưa tin nữ idol người Hàn Yeom Sebin đã bị một quản lý gốc Hàn quấy rối trong thời gian dài, khiến cô chịu áp lực tâm lý nghiêm trọng và phải tìm đến bác sĩ chuyên khoa để điều trị.

Cụ thể, theo Taiwan News, người quản lý này mang họ Hoàng, từng phụ trách công việc theo sát các cheerleader Hàn Quốc hoạt động tại Đài Loan. Ông bị cáo buộc có nhiều hành vi không phù hợp với Yeom Sebin, như đụng chạm cơ thể, cố ý áp sát trong các sự kiện, và từng say rượu rồi xông vào phòng Sebin. Cô được cho là đã nhiều lần phản ánh nhưng đối phương phớt lờ.

Hình ảnh của Yeom Sebin. Ảnh: Mirror Weekly.

Trong khi đó, quản lý hiện tại của Yeom Sebin xác nhận rằng cô gần đây căng thẳng đến mức phải đến khoa tâm thần – tâm lý để thăm khám.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông cho biết: “Ranh giới giữa con người với nhau là cảm nhận rất chủ quan. Khi lời nói hay hành động vượt quá mức người khác có thể chịu đựng, đó đã là sự quấy rối và tổn thương. Tôn trọng là ranh giới quan trọng nhất”.

Theo thông tin, quản lý họ Hoàng từng làm việc với một số thành viên Hàn Quốc khác trong làng cheerleading và bị đồn có hành vi tương tự trước đây. Tuy nhiên, người này phủ nhận cáo buộc.

Yeom Sebin, sinh năm 2002, là một trong những gương mặt nổi bật của lực lượng cổ vũ thể thao tại Đài Loan. Cô bắt đầu hoạt động như một cheerleader tại Hàn Quốc trước khi gia nhập Rakuten Girls vào tháng 3/2025. Ngoại hình sáng, khả năng vũ đạo tốt cùng lối biểu diễn tràn đầy năng lượng giúp cô nhanh chóng trở thành một trong ba “trụ cột Hàn Quốc” của đội.

Ngoài lĩnh vực cổ vũ, cô còn phát hành sản phẩm âm nhạc độc lập dưới nghệ danh Snooze vào cuối năm 2024 và tham gia sáng tác ca khúc.