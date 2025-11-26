Dàn sao Hàn nghẹn ngào đến viếng 'ông nội quốc dân' Lee Soon Jae

Lee Soon Jae qua đời ở tuổi 91, để lại niềm tiếc thương lớn trong giới nghệ thuật Hàn Quốc. Lễ viếng của ông đón đông đảo nghệ sĩ và công chúng đến tiễn biệt.

Nam diễn viên gạo cội Lee Soon Jae đã qua đời rạng sáng 25/11, ở tuổi 91, để lại sự tiếc thương sâu sắc trong giới nghệ thuật Hàn Quốc. Lễ viếng cố nghệ sĩ diễn ra tại nhà tang lễ Bệnh viện Seoul Asan, nhiều người nổi tiếng trong giới giải trí có mặt để gửi lời tiễn biệt.

Theo Star News Korea, những gương mặt quen thuộc như Lee Seung Gi, vợ chồng Choi Soo Jong-Ha Hee Ra, Song Seung Heon, Kim Young Ok, Lee Han Wi, Yoon Da Hoon, Park Sang Won, Yoo Dong Geun, Choi Hyun Wook… đều dừng chân trước linh cữu, ôn lại những kỷ niệm với cố nghệ sĩ.

Cựu Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao, Du lịch Hàn Quốc Yoo In Chon xúc động: “Thầy luôn nhấn mạnh nguyên tắc, từ thái độ khi diễn đến cách phát âm cho chuẩn. Giờ nghĩ đến việc không còn ai thẳng thắn chỉ dạy nữa, tôi thấy rất trống trải”.

Nam diễn viên Baek Il Seob rưng rưng: “Chúng tôi từng nói sẽ diễn đến năm 95 tuổi. Không ngờ thầy lại ra đi đột ngột như vậy”. Trong khi đó, Jang Yong kể rằng Lee Soon Jae luôn tin cái chết đẹp nhất của người nghệ sĩ là được ngã xuống ngay trên sân khấu. Diễn viên Son Sook gửi lời tiễn biệt ngắn gọn: “Hẹn gặp lại thầy. Khi gặp nhau, chúng ta lại cùng diễn kịch”.

Đông đảo nghệ sĩ đến viếng cố diễn viên Lee Soon Jae. Ảnh: donga.

Dàn diễn viên loạt sitcom Gia đình là số 1 và Gia đình là số 1 phần 2, vốn gắn bó với ông suốt nhiều năm, cũng lần lượt gửi lời tiễn biệt. Nam Moon Hee gọi ông là “lịch sử của văn hóa Hàn Quốc”. Jung Joon Ha bày tỏ: “Thầy luôn ấm áp và chân thành với đàn em”.

Trong khi đó, Park Hae Mi, Shinji, Jung Il Woo, Jung Bo Seok và Jin Ji Hee đều nhắc đến phẩm cách, sự nghiêm túc và tấm lòng tận tụy của cố nghệ sĩ. Nữ diễn viên Hwang Jung Eum gửi lời chia buồn: “Thầy là người cha ấm áp đối với đứa trẻ non nớt như con”.

Tại KBS, hai điểm viếng đặc biệt đặt ở tòa nhà chính và phụ cũng đón một lượng lớn người dân đến tưởng nhớ. Hình ảnh người hâm mộ xếp hàng đặt hoa, cúi đầu trước di ảnh cho thấy tình cảm lớn mà công chúng dành cho cố nghệ sĩ.

Theo thông tin, lễ truy điệu cố nghệ sĩ sẽ diễn ra lúc 5h30 sáng 27/11, sau đó linh cữu được an táng tại nghĩa trang Eden Nakwon (Icheon).

Cố nghệ sĩ Lee Soon Jae sinh năm 1935, là một trong những gương mặt biểu tượng của phim ảnh Hàn Quốc, được công chúng gọi là “ông nội quốc dân”. Ông khởi nghiệp năm 1956 với vở kịch Beyond the Horizon và đến năm 1965 trở thành diễn viên thuộc khóa đầu tiên của đài TBC.

Trong suốt hơn 70 năm hoạt động, ông tham gia hơn 100 bộ phim truyền hình, cùng nhiều tác phẩm điện ảnh và sân khấu, tạo nên vị thế bền vững trong nền nghệ thuật Hàn Quốc.