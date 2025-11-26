Lân Nhã xin lỗi, hủy show

Lân Nhã thông báo hủy concert tại Hà Nội vì lượng vé bán ra chưa đạt. Nam ca sĩ cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả, cam kết sẽ hoàn tiền.

Tối 26/11, trên trang cá nhân, ca sĩ Lân Nhã thông báo concert của anh tại Hà Nội sẽ không diễn ra như dự kiến. Theo nam ca sĩ, lý do xuất phát từ việc lượng vé bán được thấp hơn mức tiêu chuẩn.

“Lượng vé bán ra chưa đạt mức tiêu chuẩn để có thể thực hiện một đêm nhạc trọn vẹn. Và trong thời điểm lũ lụt đang gây thiệt hại lớn về người và của cho người dân miền Trung, Nhã nghĩ rằng việc quan trọng hơn ở thời điểm này là kêu gọi chung tay giúp sức để người dân miền Trung sớm ổn định lại cuộc sống sau lũ. Với những lý do trên, Nhã xin phép dời show diễn tại Hà Nội qua một thời điểm khác thích hợp hơn”, Lân Nhã viết.

Giá vé concert của Lân Nhã ở Hà Nội từng gây bàn tán. Ảnh: @lannha.

Trong khi đó, đêm diễn tại TP.HCM ngày 20/12 vẫn diễn ra như kế hoạch. Kèm bài đăng, nam nghệ sĩ cũng đưa ra phương án hoàn tiền, hỗ trợ cho những khán giả đã mua vé tại concert ở Hà Nội. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả, đồng nghiệp gửi lời động viên đến Lân Nhã.

Trước đó, concert của Lân Nhã tại Hà Nội từng gây bàn tán bởi giá vé bị cho là cao so với mặt bằng chung, nhất là khi đêm nhạc diễn ra cùng thời điểm với liveshow của Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn.

Trước những thắc mắc này, Lân Nhã đã gửi lời xin lỗi và giải thích rằng số ghế tại Cung Hữu Nghị Việt Xô ít hơn Nhà hát Hòa Bình, trong khi chi phí vận chuyển âm thanh, ánh sáng và dàn nhạc từ TP.HCM ra Hà Nội đều tăng cao. Anh cho biết bản thân và ê-kíp đã cố gắng điều chỉnh ở mức thấp nhất có thể, chỉ mong khán giả thông cảm.

Lân Nhã sinh năm 1986, bước ra từ top 4 Vietnam Idol 2010. Những năm qua, anh vẫn hoạt động bền bỉ, xuất hiện thường xuyên trên các sân khấu âm nhạc lớn nhỏ.