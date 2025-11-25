Việt Hoa gây chú ý với loạt cảnh tình cảm trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Diễn xuất tự nhiên của cô và Phùng Đức Hiếu nhận nhiều lời khen từ khán giả.

Sau gần ba tháng phát sóng, Gió ngang khoảng trời xanh đã đi đến chặng cuối. Những tập gần đây, bộ phim tập trung vào yếu tố “chữa lành”, khi các nhân vật dần tìm lại hạnh phúc sau nhiều biến cố.

Tập 46 phát sóng tối 24/11 gây sốt với phân đoạn Dũng mang hoa đến bày tỏ tình cảm với Ngân theo cách vụng về. Trước đó, cả hai được xây dựng như một cặp “không đội trời chung”, liên tục cạnh khóe, cãi vã trong suốt quá trình làm việc. Song khi trải qua thời gian đồng hành, Dũng và Ngân bắt đầu nhận ra những điểm tốt của đối phương và nảy sinh tình cảm.

Trong phân đoạn, Dũng tự làm hoa sáp để tặng Ngân. Nhân vật của Việt Hoa bối rối, không biết phản ứng ra sao trước sự sến súa đột ngột của anh. “Thôi đừng làm cái này, bị sến ấy”, cô ngại ngùng nói. Dù vậy, Ngân vẫn nhận quà vì cảm động trước việc Dũng biết mình dị ứng phấn hoa.

Biểu cảm vừa ngượng ngùng vừa đáng yêu của Ngân - Dũng khiến khán giả thích thú. Trên mạng xã hội, các đoạn video nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau vài giờ. Những phân đoạn khác như cảnh Dũng tỏ tình hay tự tay nấu ăn mang đến cho người mình yêu cũng nhận nhiều sự quan tâm.

Phân đoạn Dũng mang hoa đến cho Ngân gây chú ý.

Dù vậy, các phân đoạn trên vẫn nhận một số ý kiến trái chiều về cách viết thoại, tạo cảm giác thiếu tự nhiên, sến. Bù lại, diễn xuất của Việt Hoa lẫn Phùng Đức Hiếu tạo thiện cảm, trở thành tuyến nhân vật được yêu thích.

Trước đó, vai diễn của Việt Hoa từng gây tranh cãi khi nhân vật đang ở trong mối quan hệ tình cảm với Trường (Denis Đặng). Khi Ngân được người yêu đưa đến dự tiệc cùng nhóm bạn, vali đồ Trường chuẩn bị cho cô toàn trang phục gợi cảm. Khi xuất hiện ở khu vực bể bơi, Trường còn kéo cao trang phục, thậm chí giật khăn choàng để bạn gái trông sexy hơn.

Nhiều khán giả nhận xét cảnh quay thô thiển và “kém sang” so với bản gốc 30 chưa phải là hết. Không ít bình luận cho rằng phim “cố nhét tình tiết vô lý”, gây khó chịu cho người xem.

Được remake từ bộ phim Trung Quốc 30 chưa phải là hết, Gió ngang khoảng trời xanh kể về cuộc sống của ba người phụ nữ ngoài tuổi 30: Mỹ Anh (Phương Oanh), Kim Ngân (Việt Hoa) và Hoàng Lam (Quỳnh Kool). Ở giai đoạn đầu, phim từng nhận nhiều ý kiến tranh luận về cách xây dựng nhân vật, trong đó có vai Đăng của Doãn Quốc Đam. Các tình tiết, nhân vật thường xuyên bị khán giả đặt lên bàn cân so sánh với bản gốc.