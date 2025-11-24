Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phim có Việt Hương sắp rời rạp

  • Thứ hai, 24/11/2025 11:27 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

"Cục vàng của ngoại" rời rạp sau 5 tuần chiếu, thu 82,3 tỷ đồng. Con số trên được xem là khá ấn tượng giữa thời điểm phòng vé đang ở giai đoạn thấp điểm.

Cục vàng của ngoại – tác phẩm có sự tham gia của Hồng Đào, Việt Hương – sẽ khép lại hành trình phòng vé sau hơn 5 tuần trụ rạp. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, phim dắt túi 82,3 tỷ đồng – con số được xem là khá ấn tượng giữa thời điểm phòng vé đang ở giai đoạn thấp điểm.

Song thực chất, nếu đặt cạnh Chị dâu – dự án cũng do Khương Ngọc cầm trịch và quy tụ dàn diễn viên tương tự – Cục vàng của ngoại có thể xem là bước lùi so với một năm trước. Dù nhanh chóng vượt mốc 60 tỷ đồng chỉ sau hơn một tuần, tác phẩm lại hạ nhiệt khá sớm, tốc độ kiếm tiền cũng giảm đi trông thấy.

Đây là điều đáng tiếc bởi Cục vàng của ngoại quy tụ ê-kíp mạnh, chất lượng cũng được đánh giá khá ổn. Những ngày gần đây, số suất chiếu lẫn doanh thu của phim tăng nhỏ giọt mỗi ngày. Riêng sáng 24/11, tác phẩm dắt túi 700.000 đồng với 9 vé bán ra.

Phim anh 1

Diễn xuất của Việt Hương, Hồng Đào là điểm sáng của phim.

Cục vàng của ngoại là bộ phim tình cảm/gia đình tiếp theo của đạo diễn Khương Ngọc, sau thành công của Chị dâu. Tác phẩm khai thác đề tài gần gũi về tình bà - cháu và những mâu thuẫn trong gia đình nhiều thế hệ.

Phim xoay quanh hai người bà ngoại - bà Hậu (Việt Hương) và bà Khanh (Hồng Đào). Nếu bà Hậu là người phụ nữ truyền thống, thương con cháu theo lối bao bọc, áp đặt; thì bà Khanh là hình mẫu hiện đại, có phần sính ngoại, đề cao sự tự do và độc lập. Sự khác biệt trong cách nghĩ và hành xử khiến hai người thường xuyên va chạm, đặc biệt khi cùng lo toan cho con cháu.

Bên cạnh mối quan hệ bà - cháu, phim còn phản ánh mâu thuẫn mẹ - con, những khác biệt trong quan điểm nuôi dạy con trẻ và tình làng nghĩa xóm trong xã hội hiện đại.

Cục vàng của ngoại nhận được phản hồi tương đối tích cực nhờ nội dung gần gũi, diễn xuất tròn vai của dàn cast với nhiều gương mặt thực lực như Hồng Đào, Việt Hương. Song, chuyện phim không mới, những bi kịch xoay quanh tình cảm gia đình, mâu thuẫn thế hệ cũng chưa được giải quyết thuyết phục.

Tác phẩm của Khương Ngọc cũng vướng một số tranh luận khi bị so sánh với Gia tài của ngoại - một tác phẩm cùng chủ đề của Thái Lan từng gây sốt màn ảnh năm 2024.

Minh An

Phim Việt Hương Hồng Đào Cục vàng của ngoại

