Mới đây, Hoàng Tinh Linh thu hút sự chú ý khi diện trang phục cắt xẻ táo bạo tại sự kiện kỷ niệm 58 năm TVB . Chiếc váy trắng khoét ngực sâu, ôm sát cơ thể giúp cô phô diễn vòng một đầy đặn cùng đường cong nổi bật. Vẻ gợi cảm của Hoàng Tinh Linh giúp cô nổi bật trên thảm đỏ, thậm chí phần nào lấn át các khách mời nữ khác như Quách Bội Văn, Đới Tổ Nghi.

Hoàng Tinh Linh cho biết thiết kế trang phục được xây dựng dựa trên ý kiến của khán giả. Song, bộ váy cũng khiến cô gặp không ít khó khăn, bởi phần thân bó sát và vùng ngực bị nén khiến nữ diễn viên loay hoay trong việc di chuyển lẫn tạo dáng.

Thực tế, Hoàng Tinh Linh lâu nay vẫn được biết đến với phong cách táo bạo, gợi cảm. Ở nhiều sự kiện thảm đỏ của TVB, cô thường diện đầm khoét sâu cổ, xẻ tà cao hoặc thiết kế hở vai dễ gây chú ý. Truyền thông Hong Kong miêu tả cô là “nữ hoàng gợi cảm thế hệ mới của TVB” nhờ thân hình nóng bỏng và vẻ ngoài ngọt ngào.

Đời thường, Hoàng Tinh Linh cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh gợi cảm trên mạng xã hội, từ trang phục bikini đến khoảnh khắc tập gym. Cô từng gây tranh luận khi xuất hiện trong các chương trình giáo dục giới tính trên kênh J2 bởi cách thể hiện thẳng thắn, minh họa trực tiếp nhiều kiến thức nhạy cảm.

Dù vậy, gần đây, nữ diễn viên thường xuyên diện những trang phục cố giấu vóc dáng. Hoàng Tinh Linh thừa nhận cô đã tăng cân đáng kể, vì vậy đang chăm chỉ đến phòng gym để lấy lại phong độ. Để có được hình ảnh gợi cảm tại sự kiện 58 năm TVB, cô cho biết cô đã dành hai tháng luyện tập.

Hoàng Tinh Linh bắt đầu được chú ý từ năm 2016 khi tham gia các video trên mạng xã hội. Sau giai đoạn hoạt động trực tuyến, cô gia nhập TVB vào năm 2021. Từ đó, cô được lăng-xê hình ảnh tại các sự kiện lớn và lễ trao giải nội bộ, từng được đề cử Nghệ sĩ tiềm năng tại Lễ trao giải TVB 2021 và 2022. Hoàng Tinh Linh cũng tham gia một số vai phụ trong các phim truyền hình của TVB.

Về đời sống cá nhân, Hoàng Tinh Linh khá kín tiếng. Từ khi vào TVB, cô chưa công khai bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Trong một bài phỏng vấn đầu năm 2024, cô cho biết hiện vẫn độc thân và dự định không lập gia đình hay hẹn hò trong 10 năm tới để tập trung cho sự nghiệp.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.