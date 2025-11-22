Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phim có Hồng Thanh rời rạp

"Thai chiêu tài" rời rạp với doanh thu chỉ 2,9 tỷ đồng. Tác phẩm được đánh giá cao về chất lượng, vì vậy việc ế ẩm để lại nhiều tiếc nuối.

Thai chiêu tài sẽ kết thúc hành trình phòng vé sau hơn 2 tuần ra rạp. Theo thống kê từ Box Office Vietnam, đứa con tinh thần của đạo diễn Trần Nhân Kiên mang về 2,9 tỷ đồng. Đây được xem là con số rất thấp, nhiều khả năng sẽ đem về khoản lỗ không nhỏ cho nhà đầu tư.

Những ngày gần đây, số suất chiếu của Thai chiêu tài đều ở mức thấp, doanh thu cũng chỉ tăng nhỏ giọt mỗi ngày. Riêng ngày 22/11, tác phẩm gần như không bán được vé.

Thực chất, thành tích phòng vé khiêm tốn của Thai chiêu tài là điều dễ hiểu, bởi dự án gần như ra mắt trong âm thầm, ít được chú ý trên các phương tiện truyền thông. Đạo diễn Trần Nhân Kiên trước đó cũng có nhiều tác phẩm gây thất vọng. Chưa kể, dàn diễn viên của Thai chiêu tài đều là những gương mặt ít tên tuổi, khó thu hút khán giả.

Dù vậy, chất lượng của Thai chiêu tài lại khiến giới quan sát bất ngờ. Với thế giới tâm linh đậm màu cổ tích và cách kể chuyện chia chương độc đáo, tác phẩm được đánh giá là điểm sáng của phim Việt thời điểm cuối năm. Cũng vì vậy, con số doanh thu chỉ gần 3 tỷ đồng rõ ràng để lại không ít tiếc nuối.

Hong Thanh anh 1

Thai chiêu tài nhận nhiều phải hồi tích cực nhưng ế ẩm doanh thu.

Câu chuyện của Thai chiêu tài trải dài từ năm 1973 đến 2003, được kể theo lối phi tuyến, xáo trộn mốc thời gian theo chủ đề từng chương hồi. Chuyện phim xoay quanh Cao Nhơn (Hồng Thanh) - một doanh nhân thành đạt, sở hữu khối tài sản kếch xù nhờ kinh doanh gốm sứ. Song, sự giàu có của hắn thực chất đến từ một loại bùa cầu tài cổ xưa.

Trong quá khứ, Cao Nhơn là thai diệt sinh (yếu thế hơn so với thai ưu sinh trong một cặp song sinh), nên thể chất yếu ớt, phát triển chậm chạp. Khi đại dịch bùng phát, hắn vô tình nhiễm bệnh, sau đó bị cha mẹ chôn sống vì sợ liên lụy đến cả nhà. Thế nhưng, từ dưới mấy tấc đất, Cao Nhơn đã được hai mụ đồng sinh đôi kéo lên, cưu mang cho đến khi trưởng thành.

Sức khỏe yếu do từng “chết đi sống lại”, cơ thể Cao Nhơn dần không còn kham nổi tà lực của bùa cầu tài. Từ đây, hai người đàn bà kia đã chỉ dẫn hắn phải sớm có con để truyền lại tài khí sang đứa trẻ. Song, ẩn sau lời xúi giục ấy lại là một âm mưu thâm độc đến mức khiến ai nấy phải rùng mình.

