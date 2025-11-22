Kayne West bất ổn

Kanye West xuất hiện căng thẳng trong một phỏng vấn và nói điều anh hối hận nhất là “cuộc đời”. Đoạn clip lan truyền nhanh, kéo theo nhiều bình luận lo lắng cho nam rapper.

Theo Page Six, Kanye West mới đây đã cho thấy sự bất ổn khi đưa ra phát ngôn tiêu cực trong một đoạn phỏng vấn trên TikTok.

Cụ thể, trong một buổi phỏng vấn tại Tokyo, West trò chuyện với blogger thời trang Mystery Fashionist. Anh xuất hiện trong trạng thái có phần căng thẳng, liên tục che mặt khi trả lời câu hỏi. Khi được hỏi về xu hướng thời trang khiến anh hối hận từng tham gia, nam rapper trả lời ngắn gọn: “Cuộc đời”.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền, thu hút 4,3 triệu lượt xem cùng hàng loạt bình luận bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe tinh thần của anh. “Anh ấy trông buồn quá”, “nhìn muốn ôm anh ấy luôn”, “giọng như vừa khóc xong và cố kìm lại”, là một số bình luận của khán giả.

Kanye West xuất hiện với vẻ bất ổn. Ảnh: TikTok.

Những năm gần đây, West chủ yếu sống tại Nhật Bản, sau khi bị nhiều thương hiệu lớn như Adidas, Balenciaga và Gap chấm dứt hợp tác vào năm 2022 vì loạt phát ngôn bài Do Thái. Dù từng lên tiếng xin lỗi, anh nhiều lần tiếp tục lặp lại các tuyên bố gây tranh cãi, bao gồm việc công khai ủng hộ Hitler và tung áo thun in biểu tượng chữ thập ngoặc trong quảng cáo Super Bowl 2024.

Về đời tư, West có bốn con chung với vợ cũ Kim Kardashian. Kardashian từng chia sẻ rằng cô gần như một mình nuôi các con và cho biết West đã không liên lạc với họ trong nhiều tháng.

Anh tiếp tục kết hôn Bianca Censori từ tháng 12/2022. TMZ cho biết trước khi nên duyên với rapper Donda, Censori từng làm việc cho hãng giày Yeezy của nam nghệ sĩ. Trước đó, cô đảm nhận vị trí tư vấn thiết kế tại một công ty ở Australia. Từ khi cưới rapper này, cô ngày càng được nhận xét táo bạo hơn cả Kim Kardashian.

Trước đó, Kanye nhiều lần đăng tải hình ảnh Bianca trong các trang phục xuyên thấu gây tranh cãi. Bianca Censori được biết đến với phong cách “kiệm vải”, nhiều lần xuất hiện với trang phục khiến công chúng bàn tán.