Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Vẻ táo bạo của Hoàng Tinh Linh

  • Thứ bảy, 22/11/2025 11:49 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Hoàng Tinh Linh gây chú ý tại lễ kỷ niệm 58 năm TVB với bộ váy trắng cắt xẻ táo bạo, khoe vòng một đầy đặn. Dù vậy, trang phục khiến cô di chuyển và tạo dáng khá khó khăn.

Theo HK01, xuất hiện tại lễ kỷ niệm 58 năm TVB mới đây, Hoàng Tinh Linh (Bobo) thu hút sự chú ý khi diện bộ váy trắng cắt xẻ táo bạo. Thiết kế khoét ngực sâu và ôm sát giúp cô phô diễn vòng một đầy đặn cùng đường cong nổi bật.

Dù vậy, trang phục trên cũng khiến nữ nghệ sĩ gặp không ít khó khăn, bởi phần thân váy bó sát và vùng ngực bị nén khiến cô loay hoay trong việc di chuyển lẫn tạo dáng.

Trong buổi phỏng vấn, Hoàng Tinh Linh cho biết thiết kế của bộ trang phục được xây dựng dựa trên ý kiến của khán giả. Trước sự kiện, cô đã đăng tải bài viết hỏi ý cộng đồng mạng và nhận được nhiều gợi ý về các chi tiết như cổ khoét sâu, vai trễ, chất liệu xuyên thấu hay đường xẻ cao. “Tôi tổng hợp ý kiến của mọi người và gửi cho stylist để kết hợp lại thành một thiết kế hoàn chỉnh”, cô nói.

Hoàng Tịnh Linh thừa nhận ban đầu cũng lo lắng, nhưng cho rằng sự tự tin là yếu tố quan trọng để cô có thể trình diễn trọn vẹn hình ảnh mong muốn. Nữ diễn viên nói thêm đã dành hai tháng luyện tập thể lực nhằm đáp ứng yêu cầu của bộ trang phục cũng như phục vụ cho phần biểu diễn tại lễ kỷ niệm.

Hoang Tinh Linh anh 1Hoang Tinh Linh anh 2

Hình ảnh Hoàng Tinh Linh tại sự kiện. Ảnh: Chen Shunzhen.

Lễ kỷ niệm 58 năm của TVB quy tụ đông đảo nghệ sĩ tham dự. Các gương mặt như Quách Bội Văn, Đới Tổ Nghi, Uyển Oánh, Cung Gia Hân, Trần Bối Nhi, Trần Hiểu Hoa hay Nguyễn Hạo Tông đều xuất hiện với trang phục chỉn chu và phong cách nổi bật.

Chương trình được dẫn dắt bởi Uông Minh Thuyên, Chu Khải Đinh và Lâm Thịnh Bân, cùng sự tham gia hỗ trợ của robot A-Fei và thú cưng robot YiYi. Đây là một trong những sự kiện thường niên quan trọng của TVB, nhằm tôn vinh nghệ sĩ, tri ân khán giả và đánh dấu các hoạt động nổi bật của đài trong năm.

Hoàng Tinh Linh, thường được biết đến với biệt danh Bobo, sinh năm 1998 tại Hong Kong. Cô bắt đầu được chú ý từ năm 2016 khi tham gia các video trên mạng xã hội. Sau giai đoạn hoạt động trực tuyến, Hoàng Tịnh Linh gia nhập TVB vào năm 2021 và trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình như Young and Restless hay các show giải trí dành cho giới trẻ.

Bên cạnh hoạt động truyền hình, Hoàng Tịnh Linh xây dựng hình ảnh gắn với phong cách gợi cảm, thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện với trang phục táo bạo.

Chuyên mục giải trí giới thiệu Tỷ phú Taylor Swift đọc sách gì? Nữ ca sĩ chia sẻ, nhiều bài hát cô tự sáng tác được lấy cảm hứng từ những cuốn sách yêu thích của mình. Một số cuốn sách được Taylor Swift yêu thích như Harry Potter, The Great Gatsby, The Beautiful and Damned hay To Kill a Mockingbird.

Khoảnh khắc chưa từng có ở LHP Việt Nam

Hàng nghìn người, từ nghệ sĩ, nhà làm phim đến khán giả quy tụ trong đêm khai mạc LHP Việt Nam diễn ra ở TP.HCM. Chương trình chiêu đãi quan khách bằng những tiết mục giàu cảm xúc.

10 giờ trước

Phản diện đáng ghét nhất 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Dù chỉ là nhân vật phụ thoáng qua trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh", Đồng Văn Tiền do Lý Chí Huy thể hiện đã khiến khán giả nhớ mãi với loạt phát ngôn.

11 giờ trước

Quyết định khó tin của Victoria Beckham

Victoria Beckham được cho là đang lên kế hoạch bán các thương hiệu thời trang và mỹ phẩm của cô với giá 100 triệu USD.

12 giờ trước

Minh An

Hoàng Tinh Linh TVB táo bạo TVB cắt xẻ

  • TVB

    TVB

    TVB (Television Broadcasts Limited) là một trong ba đài phát thanh truyền hình miễn phí qua sóng ở Hong Kong. Trong giai đoạn 1967-1973, TVB là đài duy nhất phát sóng tại Hong Kong nên còn được gọi là là Vô tuyến điện thị. Hiện nay, TVB vẫn là một trong những đài phát sóng bằng tiếng Hoa lớn nhất trên thế giới.

    • Thành lập: 1967
    • Trụ sở chính: 77 Chun Choi, khu công nghiệp Vịnh Tướng Quân, bán đảo Cửu Long, Hong Kong
    • Sáng lập: Lợi Đức Hòa, Kỳ Đức Tôn, Thiệu Dật Phu

Đọc tiếp

Lam Y Than mac xuyen thau hinh anh

Lâm Y Thần mặc xuyên thấu

37 phút trước 20:07 22/11/2025

0

Lâm Y Thần gây chú ý tại lễ trao giải Kim Mã 62 khi diện váy xuyên thấu táo bạo. Thiết kế voan mỏng, cổ V sâu và phom ôm sát giúp cô nổi bật trên thảm đỏ.

Tinh canh nhieu nam nghe si bi bat hinh anh

Tình cảnh nhiều nam nghệ sĩ bị bắt

2 giờ trước 19:10 22/11/2025

0

Làn sóng bê bối trốn nghĩa vụ làm chao đảo giới giải trí Đài Loan (Trung Quốc) khi loạt nghệ sĩ bị truy tố và đối mặt nguy cơ ngồi tù.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý