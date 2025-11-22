Vẻ táo bạo của Hoàng Tinh Linh

Hoàng Tinh Linh gây chú ý tại lễ kỷ niệm 58 năm TVB với bộ váy trắng cắt xẻ táo bạo, khoe vòng một đầy đặn. Dù vậy, trang phục khiến cô di chuyển và tạo dáng khá khó khăn.

Theo HK01, xuất hiện tại lễ kỷ niệm 58 năm TVB mới đây, Hoàng Tinh Linh (Bobo) thu hút sự chú ý khi diện bộ váy trắng cắt xẻ táo bạo. Thiết kế khoét ngực sâu và ôm sát giúp cô phô diễn vòng một đầy đặn cùng đường cong nổi bật.

Dù vậy, trang phục trên cũng khiến nữ nghệ sĩ gặp không ít khó khăn, bởi phần thân váy bó sát và vùng ngực bị nén khiến cô loay hoay trong việc di chuyển lẫn tạo dáng.

Trong buổi phỏng vấn, Hoàng Tinh Linh cho biết thiết kế của bộ trang phục được xây dựng dựa trên ý kiến của khán giả. Trước sự kiện, cô đã đăng tải bài viết hỏi ý cộng đồng mạng và nhận được nhiều gợi ý về các chi tiết như cổ khoét sâu, vai trễ, chất liệu xuyên thấu hay đường xẻ cao. “Tôi tổng hợp ý kiến của mọi người và gửi cho stylist để kết hợp lại thành một thiết kế hoàn chỉnh”, cô nói.

Hoàng Tịnh Linh thừa nhận ban đầu cũng lo lắng, nhưng cho rằng sự tự tin là yếu tố quan trọng để cô có thể trình diễn trọn vẹn hình ảnh mong muốn. Nữ diễn viên nói thêm đã dành hai tháng luyện tập thể lực nhằm đáp ứng yêu cầu của bộ trang phục cũng như phục vụ cho phần biểu diễn tại lễ kỷ niệm.

Hình ảnh Hoàng Tinh Linh tại sự kiện. Ảnh: Chen Shunzhen.

Lễ kỷ niệm 58 năm của TVB quy tụ đông đảo nghệ sĩ tham dự. Các gương mặt như Quách Bội Văn, Đới Tổ Nghi, Uyển Oánh, Cung Gia Hân, Trần Bối Nhi, Trần Hiểu Hoa hay Nguyễn Hạo Tông đều xuất hiện với trang phục chỉn chu và phong cách nổi bật.

Chương trình được dẫn dắt bởi Uông Minh Thuyên, Chu Khải Đinh và Lâm Thịnh Bân, cùng sự tham gia hỗ trợ của robot A-Fei và thú cưng robot YiYi. Đây là một trong những sự kiện thường niên quan trọng của TVB, nhằm tôn vinh nghệ sĩ, tri ân khán giả và đánh dấu các hoạt động nổi bật của đài trong năm.

Hoàng Tinh Linh, thường được biết đến với biệt danh Bobo, sinh năm 1998 tại Hong Kong. Cô bắt đầu được chú ý từ năm 2016 khi tham gia các video trên mạng xã hội. Sau giai đoạn hoạt động trực tuyến, Hoàng Tịnh Linh gia nhập TVB vào năm 2021 và trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình như Young and Restless hay các show giải trí dành cho giới trẻ.

Bên cạnh hoạt động truyền hình, Hoàng Tịnh Linh xây dựng hình ảnh gắn với phong cách gợi cảm, thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện với trang phục táo bạo.