Nữ game thủ Thái Lan Naphat Warasin nhập viện

Sau khi bị phát hiện gian lận khi thi đấu, Naphat Warasin rơi vào trạng thái hoảng loạn, phải nhập viện để điều trị.

Naphat Warasin (Tokyogurl) của tuyển Thái Lan. Ảnh: Talon.

Thông qua phát sóng trực tiếp trên Facebook cá nhân, ông Santi Lothong, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan, cho biết tuyển thủ Naphat Warasin sau khi bị phát giác việc gian lận, vi phạm quy chế giải đấu, đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, cần đến trợ giúp y tế. Hiện tại, cá nhân nói trên vẫn chưa ổn định để thực hiện các bước tiếp theo của quá trình xử lý nội bộ.

Ông Santi Lothong chia sẻ rằng Tokyogurl (Naphat Warasin) đã phải nhập viện. Theo chẩn đoán của bác sĩ, tuyển thủ này đang gặp vấn đề tâm lý gồm hoảng loạn, hoang tưởng và rối loạn lo âu. Dù người này phạm lỗi nghiêm trọng, ảnh hưởng thể diện quốc gia, nhưng vẫn sẽ được chăm sóc y tế đúng chuẩn.

Theo đó, Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan phân biệt rạch ròi giữa vấn đề nhân đạo và sai lầm cá nhân.

Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan lên livestream trả lời người hâm mộ sau bê bối.

Chủ tịch Santi Lothong cho biết Tổng thư ký hiệp hội đã ứng trước chi phí để đưa cô gái nhập viện. Quy trình xử lý sẽ tiếp tục khi Tokyogurl hồi phục. “Tuyển thủ bắt buộc phải đích thân xin lỗi về hành vi của mình”, lãnh đạo phía Thái Lan nói.

Ngoài ra, vị này cho biết Liên đoàn sẽ tiếp tục mở rộng điều tra cá nhân liên quan, xem có sự tiếp tay của HLV hay đồng đội khác hay không.

Trước đó, chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan cho biết đơn vị này đã quyết định rút đội nữ ở bộ môn Liên Quân Mobile khỏi SEA Games 33. Sự cố bắt nguồn từ vi phạm của tuyển thủ Naphat Warasin.

Theo lịch họ vẫn còn trận chung kết nhánh thua vào sáng nay. Vị này đồng thời cũng là Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử châu Á.

"Tôi xin thông báo rằng Thái Lan sẽ rút đội tuyển nữ bộ môn AOV (Liên Quân Mobile) ra khỏi kỳ SEA Games 33 mà Thái Lan là nước chủ nhà. Chúng tôi tôn trọng mọi quy tắc, tình hữu nghị và tinh thần thể thao. Những điều đã xảy ra, có lẽ đã vượt quá trách nhiệm của tổ chức vì đây là một vấn đề lớn.

Nhưng với tư cách là nước chủ nhà, chúng tôi không thể để giải đấu tiếp tục như thế này", ông Santi Lothong nói.

Với quyết định của Liên đoàn, Thái Lan sẽ bị rút khỏi SEA Games 33, nghiễm nhiên mọi kết quả và thành tích sẽ bị hủy. Điều này đồng nghĩa Timor Leste sẽ có Huy chương Đồng, Việt Nam tái đấu Lào tại chung kết.

Ngoài nội dung nữ, Liên quân Mobile đồng đội nam cũng sẽ diễn ra tại SEA Games 33. Việt Nam và Thái Lan là hai ứng cử viên cho Huy chương Vàng. Phía nước chủ nhà cho biết bê bối không ảnh hưởng đến đội nam.